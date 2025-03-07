https://ria.ru/20250307/kreml-2003607629.html

В Кремле заявили о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам

В Кремле заявили о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам - РИА Новости, 07.03.2025

В Кремле заявили о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам

Внимание к европейским ядерным арсеналам повысилось на фоне конфронтационных заявлений французского президента Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:06:00+03:00

2025-03-07T13:06:00+03:00

2025-03-07T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Внимание к европейским ядерным арсеналам повысилось на фоне конфронтационных заявлений французского президента Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о возможном диалоге по разоружению. В четверг Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый президентский срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил на эту тему с руководством Китая. "Актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции, собственно, обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств. Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею. Поэтому, да, европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли Франция и Великобритания стать частью подобных переговоров как обладатели ядерных арсеналов. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.

https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html

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в мире, россия, франция, китай, эммануэль макрон, дмитрий песков, дональд трамп, нато, евросоюз