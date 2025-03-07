Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/kreml-2003607629.html
В Кремле заявили о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам
В Кремле заявили о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам - РИА Новости, 07.03.2025
В Кремле заявили о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам
Внимание к европейским ядерным арсеналам повысилось на фоне конфронтационных заявлений французского президента Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:06:00+03:00
2025-03-07T13:06:00+03:00
в мире
россия
франция
китай
эммануэль макрон
дмитрий песков
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053310_0:65:3078:1796_1920x0_80_0_0_1ab5c970d5bb51d592d72c10a600c5a2.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Внимание к европейским ядерным арсеналам повысилось на фоне конфронтационных заявлений французского президента Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о возможном диалоге по разоружению. В четверг Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый президентский срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил на эту тему с руководством Китая. "Актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции, собственно, обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств. Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею. Поэтому, да, европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли Франция и Великобритания стать частью подобных переговоров как обладатели ядерных арсеналов. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html
россия
франция
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053310_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_a6f4f303b7c61f305efffb8bf80716e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, китай, эммануэль макрон, дмитрий песков, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Китай, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
В Кремле заявили о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам

Песков: внимание к европейским ядерным арсеналам повысилось после слов Макрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Внимание к европейским ядерным арсеналам повысилось на фоне конфронтационных заявлений французского президента Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о возможном диалоге по разоружению.
В четверг Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый президентский срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил на эту тему с руководством Китая.
"Актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции, собственно, обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств. Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею. Поэтому, да, европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли Франция и Великобритания стать частью подобных переговоров как обладатели ядерных арсеналов.
Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Трамп ответил на вопрос про идею Макрона о ядерном зонтике для Европы
Вчера, 23:49
 
В миреРоссияФранцияКитайЭммануэль МакронДмитрий ПесковДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала