https://ria.ru/20250307/peskov-2003611204.html
У России с Китаем добрые отношения, заявили в Кремле
У России с Китаем добрые отношения, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2025
У России с Китаем добрые отношения, заявили в Кремле
У России с Китаем добрые отношения, страны их развивают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:11:00+03:00
2025-03-07T13:11:00+03:00
2025-03-07T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. У России с Китаем добрые отношения, страны их развивают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. "У нас с Китаем свои добрые отношения, которые мы развиваем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.
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россия, китай, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, Китай, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
У России с Китаем добрые отношения, заявили в Кремле
Песков: у России с Китаем добрые отношения, страны их развивают