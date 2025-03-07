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Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США
Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США - РИА Новости, 07.03.2025
Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США
Диалог по контролю над вооружениями между РФ и США необходим с точки зрения международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:59:00+03:00
2025-03-07T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Диалог по контролю над вооружениями между РФ и США необходим с точки зрения международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая."Безусловно, это тема, которая стоит на повестке дня. И, конечно, мы считаем, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями, он необходим, тем более по стратстабильности. Он необходим и с точки зрения интересов наших двух стран, и с точки зрения, наверное, международной безопасности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.
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Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США
Песков: диалог по контролю над вооружениями между РФ и США необходим