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Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США - РИА Новости, 07.03.2025
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12:59 07.03.2025 (обновлено: 13:12 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/peskov-2003605756.html
Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США
Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США - РИА Новости, 07.03.2025
Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США
Диалог по контролю над вооружениями между РФ и США необходим с точки зрения международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:59:00+03:00
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россия
сша
в мире
дмитрий песков
дональд трамп
китай
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Диалог по контролю над вооружениями между РФ и США необходим с точки зрения международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая."Безусловно, это тема, которая стоит на повестке дня. И, конечно, мы считаем, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями, он необходим, тем более по стратстабильности. Он необходим и с точки зрения интересов наших двух стран, и с точки зрения, наверное, международной безопасности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.
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россия, сша, в мире, дмитрий песков, дональд трамп, китай
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Китай
Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США

Песков: диалог по контролю над вооружениями между РФ и США необходим

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Диалог по контролю над вооружениями между РФ и США необходим с точки зрения международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая.
"Безусловно, это тема, которая стоит на повестке дня. И, конечно, мы считаем, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями, он необходим, тем более по стратстабильности. Он необходим и с точки зрения интересов наших двух стран, и с точки зрения, наверное, международной безопасности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном разоружении
13:10
 
РоссияСШАВ миреДмитрий ПесковДональд ТрампКитай
 
 
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