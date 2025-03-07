https://ria.ru/20250307/peskov-2003605756.html

Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США

Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США - РИА Новости, 07.03.2025

Песков высказался о контроле над вооружениями между Россией и США

Диалог по контролю над вооружениями между РФ и США необходим с точки зрения международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:59:00+03:00

2025-03-07T12:59:00+03:00

2025-03-07T13:12:00+03:00

россия

сша

в мире

дмитрий песков

дональд трамп

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Диалог по контролю над вооружениями между РФ и США необходим с точки зрения международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая."Безусловно, это тема, которая стоит на повестке дня. И, конечно, мы считаем, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями, он необходим, тем более по стратстабильности. Он необходим и с точки зрения интересов наших двух стран, и с точки зрения, наверное, международной безопасности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.

https://ria.ru/20250307/peskov-2003610105.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, дмитрий песков, дональд трамп, китай