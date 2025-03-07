https://ria.ru/20250307/peskov-2003609569.html

Россия и КНР ведут диалог по всем вопросам стратстабильности, заявил Песков

Россия и КНР ведут диалог по всем вопросам стратстабильности, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2025

Россия и КНР ведут диалог по всем вопросам стратстабильности, заявил Песков

Россия и Китай ведут диалог по всем вопросам стратегической стабильности и будут его расширять, но у Вашингтона с Пекином свои отношения, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:09:00+03:00

2025-03-07T13:09:00+03:00

2025-03-07T13:12:00+03:00

россия

китай

вашингтон (штат)

в мире

дональд трамп

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия и Китай ведут диалог по всем вопросам стратегической стабильности и будут его расширять, но у Вашингтона с Пекином свои отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая."Ведем диалог (с Китаем - ред.) по всем вопросам стабильности, будем расширять этот диалог. Но у американцев с китайцами свои отношения и здесь, конечно же, американцы должны с этим определяться, принимая во внимание позицию Пекина", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.

https://ria.ru/20250307/peskov-2003611204.html

россия

китай

вашингтон (штат)

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россия, китай, вашингтон (штат), в мире, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде