https://ria.ru/20250307/peskov-2003609569.html
Россия и КНР ведут диалог по всем вопросам стратстабильности, заявил Песков
Россия и КНР ведут диалог по всем вопросам стратстабильности, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2025
Россия и КНР ведут диалог по всем вопросам стратстабильности, заявил Песков
Россия и Китай ведут диалог по всем вопросам стратегической стабильности и будут его расширять, но у Вашингтона с Пекином свои отношения, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:09:00+03:00
2025-03-07T13:09:00+03:00
2025-03-07T13:12:00+03:00
россия
китай
вашингтон (штат)
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия и Китай ведут диалог по всем вопросам стратегической стабильности и будут его расширять, но у Вашингтона с Пекином свои отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая."Ведем диалог (с Китаем - ред.) по всем вопросам стабильности, будем расширять этот диалог. Но у американцев с китайцами свои отношения и здесь, конечно же, американцы должны с этим определяться, принимая во внимание позицию Пекина", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.
https://ria.ru/20250307/peskov-2003611204.html
россия
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, вашингтон (штат), в мире, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, Китай, Вашингтон (штат), В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и КНР ведут диалог по всем вопросам стратстабильности, заявил Песков
Песков: РФ и КНР ведут диалог по всем вопросам стратстабильности, его расширят