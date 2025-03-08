https://ria.ru/20250308/prazdnik-2002919975.html

8 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

8 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 08.03.2025

8 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Ежегодно 8 марта для миллионов жителей России - это в первую очередь Международный женский день. Однако на эту дату в календаре 2025 года выпадают и другие... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:00:00+03:00

2025-03-08T06:00:00+03:00

2025-03-08T06:00:00+03:00

праздники

религиозные праздники

россия

международный женский день

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855288854_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_dab1d6cb943379b42c87ad3c13fd5d05.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ежегодно 8 марта для миллионов жителей России - это в первую очередь Международный женский день. Однако на эту дату в календаре 2025 года выпадают и другие праздники (как российские, так и международные, а также профессиональные, народные и другие). Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день и популярные приметы - в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииЕжегодно вот уже более полувека жители России отмечают 8 марта Международный женский день. В нашей стране он носит статус государственного праздника. По одной из самых популярных версий его история началась в 1957 году: в этот день на улицах Нью-Йорка прошел так называемый "марш пустых кастрюль". Столь необычным способом представительницы прекрасного пола желали привлечь всеобщее внимание к проблеме низких зарплат и тяжелых условий труда для женщин.Церковный праздник сегодняВерующие россияне 8 марта отмечают сразу несколько значимых событий. Одно из них - это день обретения мощей блаженной Матроны Московской. Она является одной из наиболее почитаемых святых в России и известна большим числом различных пророчеств. Появилась на свет в конце 18 века в одном из сел Тульской губернии и была от рождения слепой. С юных лет, по преданию, у Матроны проявился дар исцеления и предсказания, до сих пор люди обращаются к ней с молитвами о помощи в борьбе с недугами или в решении проблем и сложностей.Отмечается в этот день и память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. В раннем возрасте он остался сиротой и был воспитан вдовой Каллистой. После смерти вдовы Поликарп раздал все находившееся у него в собственности имущество нуждающимся, а сам решил посвятить свою дальнейшую жизнь служению людям. В период гонений на христиан подвергся истязаниям, а после был убит за свою веру.Также в этот день отмечаются:Народный праздник8 марта, когда православные чтят память священномученика Поликарпа, в народном календаре отмечается Поликарпов день. Этот день на Руси многие незамужние девушки встречали с большой грустью, ведь считалось, что если не успела выйти замуж до этой даты - придется ждать до окончания весны.Для того, чтобы сократить срок ожидания, девушки порой прибегали к специальным обрядам в надежде привлечь суженого (пекли особые пироги, просеивали снег и так далее). Плохой приметой считалось провести весь день исключительно в женской компании: многие верили, что в результате есть риск проходить “в девках” всю жизнь.Обращали сегодня внимание и на поведение сорок. Если птица старалась спрятаться под крышу - велика вероятность, что придет метель, а если улетает в лес - быть теплу. О том, что весна в этом году придет поздно, сообщал и раздававшийся в этот день стук дятла по дереву.Свои приметы существовали и у рыбаков: они верили, что если 8 марта на водоемах лежит лед - богатого улова стоит ждать только ближе к летним месяцам.Какой сегодня праздник в миреДень корректуры - профессиональный праздник специалистов, отвечающих за грамотное изложение мыслей на письме и отсутствие ошибок в тексте (корректоры). Этот праздник относится к числу достаточно молодых: его история началась в 2010 году.Среди необычных поводов для празднования в этот день можно выделить и неофициальный День весенних крыльев.Памятные даты в истории1702 год - на престол взошла королева Анна Стюарт, которая стала первым монархом объединенной Великобритании;1809 год - опубликована первая книга под названием "Басни" Ивана Крылова;1917 год - в Петрограде началась забастовка рабочих, которую считают началом Февральской революции.Кто родился 8 марта из знаменитостей8 марта свой день рождения отмечают:ИмениныСписок именинников включает в себя имена Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, а также Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей и Федор.

https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

https://ria.ru/20250307/post-1850387242.html

https://ria.ru/20250307/prazdnik-1848743509.html

https://ria.ru/20250228/matrona-2002191625.html

https://ria.ru/20170306/1489116815.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

праздники, религиозные праздники, россия, международный женский день