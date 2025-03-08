Рейтинг@Mail.ru
8 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
06:00 08.03.2025 (обновлено: 17:20 17.10.2025)
8 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
8 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 17.10.2025
8 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Ежегодно 8 марта для миллионов жителей России - это в первую очередь Международный женский день. Однако на эту дату в календаре 2025 года выпадают и другие... РИА Новости, 17.10.2025
8 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 8 марта в России и в мире по календарю

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ежегодно 8 марта для миллионов жителей России - это в первую очередь Международный женский день. Однако на эту дату в календаре 2025 года выпадают и другие праздники (как российские, так и международные, а также профессиональные, народные и другие). Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день и популярные приметы - в материале РИА Новости.
Продажа цветов к 8 марта

Какой сегодня праздник в России

Ежегодно вот уже более полувека жители России отмечают 8 марта Международный женский день. В нашей стране он носит статус государственного праздника. По одной из самых популярных версий его история началась в 1957 году: в этот день на улицах Нью-Йорка прошел так называемый "марш пустых кастрюль". Столь необычным способом представительницы прекрасного пола желали привлечь всеобщее внимание к проблеме низких зарплат и тяжелых условий труда для женщин.
Церковный праздник сегодня

Верующие россияне 8 марта отмечают сразу несколько значимых событий. Одно из них - это день обретения мощей блаженной Матроны Московской. Она является одной из наиболее почитаемых святых в России и известна большим числом различных пророчеств. Появилась на свет в конце 18 века в одном из сел Тульской губернии и была от рождения слепой. С юных лет, по преданию, у Матроны проявился дар исцеления и предсказания, до сих пор люди обращаются к ней с молитвами о помощи в борьбе с недугами или в решении проблем и сложностей.
Отмечается в этот день и память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. В раннем возрасте он остался сиротой и был воспитан вдовой Каллистой. После смерти вдовы Поликарп раздал все находившееся у него в собственности имущество нуждающимся, а сам решил посвятить свою дальнейшую жизнь служению людям. В период гонений на христиан подвергся истязаниям, а после был убит за свою веру.
Также в этот день отмечаются:
  • день памяти великомученика Феодора Тирона (это переходящий праздник, ежегодно выпадающий не на конкретную дату, а на первую субботу первой недели Великого поста);
  • день памяти преподобного Поликарпа Брянского;
  • день памяти преподобного Зиновия (Мажуга) Тетрицкаройского, митрополита ( переходящий праздник);
  • день памяти пустынников Сирийских, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана;
  • день памяти преподобного Александра монаха, который был основателем обители “Неусыпающих”;
  • день памяти священномучеников Павла Кушникова, Алексия Никольского, Николая Дмитрова, Михаила Ражкина и мученика Сергия Бородавкина.
Народный праздник

8 марта, когда православные чтят память священномученика Поликарпа, в народном календаре отмечается Поликарпов день. Этот день на Руси многие незамужние девушки встречали с большой грустью, ведь считалось, что если не успела выйти замуж до этой даты - придется ждать до окончания весны.
Для того, чтобы сократить срок ожидания, девушки порой прибегали к специальным обрядам в надежде привлечь суженого (пекли особые пироги, просеивали снег и так далее). Плохой приметой считалось провести весь день исключительно в женской компании: многие верили, что в результате есть риск проходить “в девках” всю жизнь.
Обращали сегодня внимание и на поведение сорок. Если птица старалась спрятаться под крышу - велика вероятность, что придет метель, а если улетает в лес - быть теплу. О том, что весна в этом году придет поздно, сообщал и раздававшийся в этот день стук дятла по дереву.
Свои приметы существовали и у рыбаков: они верили, что если 8 марта на водоемах лежит лед - богатого улова стоит ждать только ближе к летним месяцам.
Какой сегодня праздник в мире

День корректуры - профессиональный праздник специалистов, отвечающих за грамотное изложение мыслей на письме и отсутствие ошибок в тексте (корректоры). Этот праздник относится к числу достаточно молодых: его история началась в 2010 году.
Среди необычных поводов для празднования в этот день можно выделить и неофициальный День весенних крыльев.

Памятные даты в истории

1702 год - на престол взошла королева Анна Стюарт, которая стала первым монархом объединенной Великобритании;
1809 год - опубликована первая книга под названием "Басни" Ивана Крылова;
1917 год - в Петрограде началась забастовка рабочих, которую считают началом Февральской революции.
Кто родился 8 марта из знаменитостей

8 марта свой день рождения отмечают:
  • актер и режиссер Евгений Матвеев (1922 год);
  • актер Фредди Принц-младший (1976 год);
  • актриса Синтия Ротрок (1957 год).

Именины

Список именинников включает в себя имена Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, а также Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей и Федор.
