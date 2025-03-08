8 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ежегодно 8 марта для миллионов жителей России - это в первую очередь Международный женский день. Однако на эту дату в календаре 2025 года выпадают и другие праздники (как российские, так и международные, а также профессиональные, народные и другие). Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день и популярные приметы - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Ежегодно вот уже более полувека жители России отмечают 8 марта Международный женский день. В нашей стране он носит статус государственного праздника. По одной из самых популярных версий его история началась в 1957 году: в этот день на улицах Нью-Йорка прошел так называемый "марш пустых кастрюль". Столь необычным способом представительницы прекрасного пола желали привлечь всеобщее внимание к проблеме низких зарплат и тяжелых условий труда для женщин.

Церковный праздник сегодня

Верующие россияне 8 марта отмечают сразу несколько значимых событий. Одно из них - это день обретения мощей блаженной Матроны Московской. Она является одной из наиболее почитаемых святых в России и известна большим числом различных пророчеств. Появилась на свет в конце 18 века в одном из сел Тульской губернии и была от рождения слепой. С юных лет, по преданию, у Матроны проявился дар исцеления и предсказания, до сих пор люди обращаются к ней с молитвами о помощи в борьбе с недугами или в решении проблем и сложностей.

Отмечается в этот день и память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. В раннем возрасте он остался сиротой и был воспитан вдовой Каллистой. После смерти вдовы Поликарп раздал все находившееся у него в собственности имущество нуждающимся, а сам решил посвятить свою дальнейшую жизнь служению людям. В период гонений на христиан подвергся истязаниям, а после был убит за свою веру.

Также в этот день отмечаются:

день памяти великомученика Феодора Тирона (это переходящий праздник, ежегодно выпадающий не на конкретную дату, а на первую субботу первой недели Великого поста);

день памяти (это переходящий праздник, ежегодно выпадающий не на конкретную дату, а на первую субботу первой недели Великого поста); день памяти преподобного Поликарпа Брянского ;

день памяти ; день памяти преподобного Зиновия (Мажуга) Тетрицкаройского, митрополита ( переходящий праздник);

день памяти ( переходящий праздник); день памяти пустынников Сирийских, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана;

день памяти пустынников Сирийских, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана; день памяти преподобного Александра монаха, который был основателем обители “Неусыпающих”;

день памяти преподобного Александра монаха, который был основателем обители “Неусыпающих”; день памяти священномучеников Павла Кушникова, Алексия Никольского, Николая Дмитрова, Михаила Ражкина и мученика Сергия Бородавкина.

Народный праздник

8 марта, когда православные чтят память священномученика Поликарпа, в народном календаре отмечается Поликарпов день. Этот день на Руси многие незамужние девушки встречали с большой грустью, ведь считалось, что если не успела выйти замуж до этой даты - придется ждать до окончания весны.

Для того, чтобы сократить срок ожидания, девушки порой прибегали к специальным обрядам в надежде привлечь суженого (пекли особые пироги, просеивали снег и так далее). Плохой приметой считалось провести весь день исключительно в женской компании: многие верили, что в результате есть риск проходить “в девках” всю жизнь.

Обращали сегодня внимание и на поведение сорок. Если птица старалась спрятаться под крышу - велика вероятность, что придет метель, а если улетает в лес - быть теплу. О том, что весна в этом году придет поздно, сообщал и раздававшийся в этот день стук дятла по дереву.

Свои приметы существовали и у рыбаков: они верили, что если 8 марта на водоемах лежит лед - богатого улова стоит ждать только ближе к летним месяцам.

Какой сегодня праздник в мире

День корректуры - профессиональный праздник специалистов, отвечающих за грамотное изложение мыслей на письме и отсутствие ошибок в тексте (корректоры). Этот праздник относится к числу достаточно молодых: его история началась в 2010 году.

Среди необычных поводов для празднования в этот день можно выделить и неофициальный День весенних крыльев.

Памятные даты в истории

1702 год - на престол взошла королева Анна Стюарт, которая стала первым монархом объединенной Великобритании;

1809 год - опубликована первая книга под названием "Басни" Ивана Крылова

1917 год - в Петрограде началась забастовка рабочих, которую считают началом Февральской революции.

Кто родился 8 марта из знаменитостей

8 марта свой день рождения отмечают:

актер и режиссер Евгений Матвеев (1922 год);

актер и режиссер (1922 год); актер Фредди Принц-младший (1976 год);

актер (1976 год); актриса Синтия Ротрок (1957 год).

Именины