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"Убьют на глазах у детей". Какое решение приняли в России - РИА Новости, 06.03.2025
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08:00 06.03.2025 (обновлено: 14:00 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
"Убьют на глазах у детей". Какое решение приняли в России
"Убьют на глазах у детей". Какое решение приняли в России - РИА Новости, 06.03.2025
"Убьют на глазах у детей". Какое решение приняли в России
После серии нападений уличных собак на людей депутаты Госдумы вновь взялись за судьбу безнадзорных животных. Теперь всех, кто оказался в приюте и не нашел... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:00:00+03:00
2025-03-06T14:00:00+03:00
общество
россия
госдума рф
вячеслав володин
животные
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Дарья Юдкина. После серии нападений уличных собак на людей депутаты Госдумы вновь взялись за судьбу безнадзорных животных. Теперь всех, кто оказался в приюте и не нашел хозяев за короткий срок, предлагают усыплять, а не возвращать в места обитания. Юристы и зоозащитники считают, что такое решение может привести к непоправимым последствиям. РИА Новости разбиралось в ситуации.Жизнь ребенкаВ конце февраля сообщения о нападениях собак на детей и взрослых стали поступать одно за другим: в Ставропольском крае стая псов загрызла насмерть девятилетнюю девочку, в Сочи школьнику две хаски растерзали лицо, а в Екатеринбурге на женщину с ребенком набросился ротвейлер.В связи с этим 25 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработать стандарты, которые позволят защитить детей от нападений."Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение. Жизнь ребенка дороже. Мы должны понимать ответственность, — отметил спикер. — А тем, кто любит у нас заниматься разглагольствованием о любви к братьям меньшим, — давайте их не выбрасывать на улицу, и здесь тоже должна быть ответственность".Соавторами нового законопроекта стали 24 депутата во главе с председателем комитета Ниной Останиной. Изменения, согласно тексту документа, коснутся закона "Об ответственном обращении с животными". Законотворцы предлагают исключить из 18-й статьи пункт, который разрешает приютам возвращать на улицу отловленных собак, если они не проявляют немотивированной агрессии после стерилизации и чипирования.Помимо этого, приютам хотят дать право усыплять животных — если не нашелся хозяин и истек "предельный срок содержания". Последнее каждый регион будет определять самостоятельно.Неработающий законВ 2023-м российские регионы уже получали право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными. Это привело к тому, что в 15 субъектах приняли законы, позволяющие умерщвлять их уже через 30 дней после отлова. Еще в двух республиках, Мордовии и Хакасии, соответствующие поправки вступят в силу в ближайшее время.Закон не устроил зоозащитников, и в июле 2024-го они добились рассмотрения его правомерности в Конституционном суде. Тот признал умерщвление животных без владельцев исключительной мерой. То есть эвтаназия здоровых, но при этом невостребованных собак и кошек противозаконна.Введенные регионами меры не исправили ситуацию с нападениями. В Госдуме отметили, что за 2024-й бездомные собаки покусали 237 тысяч россиян. И признали, что законодательная база, которая есть сегодня, не способна защитить граждан.Эффективность программыПри этом в стране уже несколько лет действует программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). По словам зоозащитников, мера уже дает плоды — но только там, где местные власти ответственно подходят к делу.Например, в Нижнем Новгороде, по словам директора благотворительного фонда защиты животных "Сострадание-НН" Владимира Гройсмана, количество нападений собак на людей снизилось вдвое. В Казани реализация программы ОСВВ с конца 2023-го уменьшила этот показатель на 18 процентов. В Иркутской области еще с 2022 года действует четкий алгоритм работы с бездомными животными.Но есть и обратные примеры. Астраханская область в 2024-м на отлов животных получила из федерального бюджета 300 миллионов, а Самарская — 240 миллионов рублей. Однако волонтеры оттуда продолжают жаловаться на отсутствие приютов и отлова — считают, что дело в неэффективной реализации средств.Злые домашниеОсновной проблемой называют домашних собак. "Около 90% нападений совершают хозяйские псы", — уточняет Гройсман.Примеры приводят волонтеры из Орловской области. &quot;У нас, как и во многих провинциальных городах, большинство территорий застроено частным сектором. В каждом втором дворе есть собака. Часто не одна. И в 80 процентах случаев нападают именно эти животные, когда находятся на самовыгуле&quot;, — рассказала РИА Новости зоозащитница АНО &quot;4 лапы&quot; города Ливны Елена Кемерова.Стерилизация домашних животных до сих пор — добровольная процедура. Из-за этого от нее часто отказываются. "Не все готовы отдавать круглые суммы. Поэтому мы регулярно находим на остановках и в мусорках пакетики и коробочки с котятами и щенками", — отмечает Елена.С безнадзорными же собаками все намного строже: после отлова, стерилизации и вакцинации на места обитания отпускают только неагрессивных животных. Остальных оставляют в приютах пожизненно. "Причем таких меньшинство — около одного процента", — уточняет Владимир Гройсман.Культ жестокостиВолонтеры считают, что нынешний законопроект нарушает не только решение Конституционного суда, но и Гражданский кодекс.&quot;Многие животные теряются, попадают в приюты и находятся там, пока хозяева их не найдут. На это зачастую уходит много времени. С принятием такого закона у человека будет ограниченное время, а после пса будет ждать смерть. Это нарушает Гражданский кодекс, по которому животное обязаны держать полгода (ст. 230-231 ГК России), пока оно не станет имуществом города&quot;, — поясняет Гройсман.Как реализовывать закон, тоже неясно. "Большинство собак попадает в руки волонтеров, а не государственных служб отлова. И те люди, которые тратят собственные деньги и время на спасение животных, не позволят их убивать", — уверена Кемерова.Кроме того, нововведение может отразиться на воспитании детей. "У нас в регионе из приютов за десять лет забрали восемь тысяч собак. Дети и родители приходят в приюты, и благодаря такому опыту учатся с добротой относиться к животным, — говорит Гройсман. — Если они будут знать, что всех псов через некоторое время убьют, как это поможет вырастить гуманного человека?"По мнению зоозащитников, поголовное убийство решит проблему лишь на несколько недель: популяция животных начнет лишь увеличиваться. Решать вопрос нужно установлением обязательной стерилизации и регистрации. Последнее, кстати, уже ввели почти в 20 регионах.Еще одна мера, которая поможет, — более строгие наказания для нерадивых хозяев.Закон же, по мнению волонтеров, лишь культивирует в обществе жестокость как единственный способ решения сложного вопроса. Это может привести к тому, что люди захотят убивать собак и кошек самостоятельно.
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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин, животные
Общество, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Животные
"Убьют на глазах у детей". Какое решение приняли в России

Закон об умерщвлении бездомных собак может спровоцировать живодеров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Дарья Юдкина. После серии нападений уличных собак на людей депутаты Госдумы вновь взялись за судьбу безнадзорных животных. Теперь всех, кто оказался в приюте и не нашел хозяев за короткий срок, предлагают усыплять, а не возвращать в места обитания. Юристы и зоозащитники считают, что такое решение может привести к непоправимым последствиям. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Жизнь ребенка

В конце февраля сообщения о нападениях собак на детей и взрослых стали поступать одно за другим: в Ставропольском крае стая псов загрызла насмерть девятилетнюю девочку, в Сочи школьнику две хаски растерзали лицо, а в Екатеринбурге на женщину с ребенком набросился ротвейлер.
В связи с этим 25 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработать стандарты, которые позволят защитить детей от нападений.
© СоцсетиКадр видео нападения ротвейлера на женщину с ребенком в Екатеринбурге
Кадр видео нападения ротвейлера на женщину с ребенком в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Соцсети
Кадр видео нападения ротвейлера на женщину с ребенком в Екатеринбурге
"Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение. Жизнь ребенка дороже. Мы должны понимать ответственность, — отметил спикер. — А тем, кто любит у нас заниматься разглагольствованием о любви к братьям меньшим, — давайте их не выбрасывать на улицу, и здесь тоже должна быть ответственность".
Соавторами нового законопроекта стали 24 депутата во главе с председателем комитета Ниной Останиной. Изменения, согласно тексту документа, коснутся закона "Об ответственном обращении с животными". Законотворцы предлагают исключить из 18-й статьи пункт, который разрешает приютам возвращать на улицу отловленных собак, если они не проявляют немотивированной агрессии после стерилизации и чипирования.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина
Помимо этого, приютам хотят дать право усыплять животных — если не нашелся хозяин и истек "предельный срок содержания". Последнее каждый регион будет определять самостоятельно.

Неработающий закон

В 2023-м российские регионы уже получали право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными. Это привело к тому, что в 15 субъектах приняли законы, позволяющие умерщвлять их уже через 30 дней после отлова. Еще в двух республиках, Мордовии и Хакасии, соответствующие поправки вступят в силу в ближайшее время.
Закон не устроил зоозащитников, и в июле 2024-го они добились рассмотрения его правомерности в Конституционном суде. Тот признал умерщвление животных без владельцев исключительной мерой. То есть эвтаназия здоровых, но при этом невостребованных собак и кошек противозаконна.
© РИА Новости / Александр ПатринБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
Бездомная собака
Введенные регионами меры не исправили ситуацию с нападениями. В Госдуме отметили, что за 2024-й бездомные собаки покусали 237 тысяч россиян. И признали, что законодательная база, которая есть сегодня, не способна защитить граждан.

Эффективность программы

При этом в стране уже несколько лет действует программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). По словам зоозащитников, мера уже дает плоды — но только там, где местные власти ответственно подходят к делу.
Например, в Нижнем Новгороде, по словам директора благотворительного фонда защиты животных "Сострадание-НН" Владимира Гройсмана, количество нападений собак на людей снизилось вдвое. В Казани реализация программы ОСВВ с конца 2023-го уменьшила этот показатель на 18 процентов. В Иркутской области еще с 2022 года действует четкий алгоритм работы с бездомными животными.
© РИА Новости / Алексей СухоруковСобака в вольере приюта для бездомных животных
Собака в вольере в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Собака в вольере приюта для бездомных животных
Но есть и обратные примеры. Астраханская область в 2024-м на отлов животных получила из федерального бюджета 300 миллионов, а Самарская — 240 миллионов рублей. Однако волонтеры оттуда продолжают жаловаться на отсутствие приютов и отлова — считают, что дело в неэффективной реализации средств.

Злые домашние

Основной проблемой называют домашних собак. "Около 90% нападений совершают хозяйские псы", — уточняет Гройсман.
Примеры приводят волонтеры из Орловской области.
«

"У нас, как и во многих провинциальных городах, большинство территорий застроено частным сектором. В каждом втором дворе есть собака. Часто не одна. И в 80 процентах случаев нападают именно эти животные, когда находятся на самовыгуле", — рассказала РИА Новости зоозащитница АНО "4 лапы" города Ливны Елена Кемерова.

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПойманные беспризорные собаки в кузове микроавтобуса
Пойманные беспризорные собаки в кузове микроавтобуса - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пойманные беспризорные собаки в кузове микроавтобуса
Стерилизация домашних животных до сих пор — добровольная процедура. Из-за этого от нее часто отказываются. "Не все готовы отдавать круглые суммы. Поэтому мы регулярно находим на остановках и в мусорках пакетики и коробочки с котятами и щенками", — отмечает Елена.
С безнадзорными же собаками все намного строже: после отлова, стерилизации и вакцинации на места обитания отпускают только неагрессивных животных. Остальных оставляют в приютах пожизненно. "Причем таких меньшинство — около одного процента", — уточняет Владимир Гройсман.

Культ жестокости

Волонтеры считают, что нынешний законопроект нарушает не только решение Конституционного суда, но и Гражданский кодекс.
«

"Многие животные теряются, попадают в приюты и находятся там, пока хозяева их не найдут. На это зачастую уходит много времени. С принятием такого закона у человека будет ограниченное время, а после пса будет ждать смерть. Это нарушает Гражданский кодекс, по которому животное обязаны держать полгода (ст. 230-231 ГК России), пока оно не станет имуществом города", — поясняет Гройсман.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДомашние собаки на прогулке в одном из московских дворов
Домашние собаки на прогулке в одном из московских дворов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Домашние собаки на прогулке в одном из московских дворов
Как реализовывать закон, тоже неясно. "Большинство собак попадает в руки волонтеров, а не государственных служб отлова. И те люди, которые тратят собственные деньги и время на спасение животных, не позволят их убивать", — уверена Кемерова.
Кроме того, нововведение может отразиться на воспитании детей. "У нас в регионе из приютов за десять лет забрали восемь тысяч собак. Дети и родители приходят в приюты, и благодаря такому опыту учатся с добротой относиться к животным, — говорит Гройсман. — Если они будут знать, что всех псов через некоторое время убьют, как это поможет вырастить гуманного человека?"
По мнению зоозащитников, поголовное убийство решит проблему лишь на несколько недель: популяция животных начнет лишь увеличиваться. Решать вопрос нужно установлением обязательной стерилизации и регистрации. Последнее, кстати, уже ввели почти в 20 регионах.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСобака в вольере на территории приюта для бездомных животных
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных
Еще одна мера, которая поможет, — более строгие наказания для нерадивых хозяев.
Закон же, по мнению волонтеров, лишь культивирует в обществе жестокость как единственный способ решения сложного вопроса. Это может привести к тому, что люди захотят убивать собак и кошек самостоятельно.
 
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