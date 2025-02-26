https://ria.ru/20250226/sochi-2001756554.html
В Сочи две домашних хаски напали на ребенка
В Сочи две домашних хаски напали на ребенка - РИА Новости, 26.02.2025
В Сочи две домашних хаски напали на ребенка
В Сочи две домашние собаки породы хаски напали на девятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:25:00+03:00
2025-02-26T16:25:00+03:00
2025-02-26T17:28:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 26 фев — РИА Новости. В Сочи две домашние собаки породы хаски напали на девятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. "По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело, расследование которого взято прокуратурой Адлерского района города Сочи на контроль", — заявили в надзорном ведомстве.ЧП произошло сегодня в садовом товариществе Адлерского района. По предварительным данным, собаки сорвались с цепи и набросились на соседского мальчика. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в сочинскую больницу, затем его перевезли вертолетом в Краснодар.В краевом главке МВД добавили, что полицейские установили владельцев собак и опросили свидетелей произошедшего. В администрации Сочи уточнили, что животных изъяли.
https://ria.ru/20250225/sobaki-2001585806.html
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи две домашних хаски напали на ребенка
В Сочи две домашних хаски напали на ребенка, он в тяжелом состоянии