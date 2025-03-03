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"Боимся выходить на улицу". Кто ответит за гибель девочки на Ставрополье - РИА Новости, 03.03.2025
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08:00 03.03.2025 (обновлено: 08:03 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/sobaki-2002260716.html
"Боимся выходить на улицу". Кто ответит за гибель девочки на Ставрополье
"Боимся выходить на улицу". Кто ответит за гибель девочки на Ставрополье - РИА Новости, 03.03.2025
"Боимся выходить на улицу". Кто ответит за гибель девочки на Ставрополье
Девятилетнюю девочку насмерть загрызли собаки посреди дня — эта трагедия потрясла всю страну. Уличных псов прикормила пенсионерка, следователи ее задержали и... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:00:00+03:00
2025-03-03T08:03:00+03:00
ставрополь
октябрьский район
общество
собаки
животные
домашние животные
бездомные животные
ставропольский край
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Глеб Подгорский. Девятилетнюю девочку насмерть загрызли собаки посреди дня — эта трагедия потрясла всю страну. Уличных псов прикормила пенсионерка, следователи ее задержали и завели дело о причинении смерти по неосторожности. На животных, сбивающихся в стаи, местные жаловались не раз, но служба отлова, как они утверждают, бездействовала. РИА Новости разбиралось в ситуации."Мы в полном ужасе"Двадцать третьего февраля Алина (имя несовершеннолетней изменено) вышла на улицу покататься на "ватрушке". На нее накинулась свора бездомных псов — последние секунды жизни зафиксировала камера видеонаблюдения, страшные кадры попали в Сеть. Девочку окружила разъяренная стая, она отмахивалась и кричала, но тщетно. Девять собак повалили ребенка на снег и загрызли.Сосед, услышав громкий лай и крики, схватился за ружье и открыл огонь по псам, но было уже поздно.Микрорайон Чапаевка — это окраина Ставрополя, до центра всего 15 минут. Туда третьеклассница приезжала с родителями погостить к бабушке и дедушке.&quot;Всем городом собирали помощь семье. Душа разрывается — мой ребенок с Алиной в школу ходил. Мы все в ужасе&quot;, — признается местная жительница Марина.В Чапаевке она с 2021-го — там есть и многоэтажки, и частный сектор. Уличных собак с каждым годом все больше. Это подтверждают и другие."Еще десять лет назад обращался с жалобой по этому поводу в администрацию. Но ничего не предприняли. С годами стало только хуже", — подчеркивает общественник и юрист Гордей Звягин.Винят в трагедии "бабу Аллу" — сердобольную 68-летнюю пенсионерку, которая прикормила уличных псов. Она живет с 90-летней матерью, дом забором не огражден, животные перемещались свободно. У нее свое хозяйство. "Коров на выпас выводила неподалеку, что также многих возмущало, а на многочисленные жалобы тоже реакции никакой", — добавляет собеседник РИА Новости.Следователи на месяц ее задержали: идет расследование по статье 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). "В три часа дня я вышла во двор. Услышала хлопки, не поняла, в чем дело. Подумала, что просто укусили. Очень сильно испугалась. Приехала группа МЧС… Туда, где был народ, я не ходила", — сообщила она на допросе."Нет контроля"Зоозащитники фонда "Ковчег" обнаружили во дворе пенсионерки три десятка щенков. В течение двух недель всех оттуда вывезли. "У нее бесконтрольно размножались собаки, которых она прикормила. У нас, волонтеров, нет полномочий следить за этой женщиной. Но мы пытались хоть что-то сделать, — объясняет руководитель фонда Ирина Газарян. — В службе отлова нам заявили, что это "домашние собаки", поэтому нашу заявку не отработают".К слову, в 2021-м пенсионерка сама пострадала от собак: с рваной раной брюшной полости ее доставили в реанимацию. По словам опрошенных РИА Новости жителей, хозяйку покусали ее же питомцы.Люди беспокоятся: как только пенсионерку отпустят, все пойдет по-старому. "Она и ее мать утверждают, что их собаки ни при чем. То есть собираются и дальше прикармливать и размещать у себя уличных псов, — говорит Марина. — Мы сейчас хотим добиться, чтобы вернули безвозвратный отлов и усыпление. Подчеркиваю: не всех поголовно, а именно собак, которые сбиваются в стаи".Местные, в частности, жалуются на неэффективность программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат") в регионе. Согласно регламенту, животных осматривают, при необходимости отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют, лечат. Через 30 дней, если пес не агрессивен, а хозяева не нашлись, отпускают строго там, где подобрали. Однако на практике нормы не соблюдаются.&quot;Отлавливают животных по всему городу, а выпускают в одном месте. Это грубое нарушение. Мы все фиксируем, публикуем в соцсетях, бросаем клич, узнал ли кто среди собак свою. Тут же поступают звонки из других районов. Мы, в свою очередь, тратимся на то, чтобы перевезти псов туда, откуда забрали. Возвращают их, к слову, истощенными, с незажившими швами, — рассказывает Газарян. — Налицо нецелевое расходование бюджетных средств&quot;."Конфликт нарастает"Также есть жалобы на то, что собаки с бирками не стерилизованы. "Одна ощенилась, у нее пятеро. И это не единичный случай, — добавляет Марина. — Щенки появляются ночью по пять-шесть особей и вскоре сбиваются в стаи".Несмотря на острую ситуацию с бродячими псами, некоторые местные продолжают отпускать на самовыгул своих домашних питомцев. Вообще-то, за это полагается штраф. На Ставрополье — до трех тысяч. Опрошенные жители Чапаевки уверяют, что в микрорайоне "никого ни разу не штрафовали".Тем временем в городских чатах распространились призывы травить уличных собак. Однако за такое можно попасть под статью 245 УК ("Жестокое обращение с животными").Усиливается, помимо прочего, конфликт с теми, кто оставляет корм для диких псов на улице. Марина приводит пример: "Прямо на следующий день после трагедии одна женщина вывалила кашу на остановке, туда сбежались восемь собак. А эта дорога ведет в детский садик. И как быть: пробиваться через эту свору, которую прикормили? За один февраль, не считая трагедии с Алиной, у нас уже шесть нападений собак на человека. Выходить на улицу страшно".Теперь и из Октябрьского района Ставрополя с коллективной жалобой обратились в администрацию и в прокуратуру, указывают на бездействие и халатность местных чиновников, которые поставили под угрозу безопасность людей, что привело к трагедии. РИА Новости направило запрос в администрацию Ставрополя, однако ответа на момент публикации не поступило.
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ставрополь
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Мария Марикян
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Хозяйка собак дает показания
Хозяйка собак дает показания.
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ставрополь, октябрьский район, общество, собаки, животные, домашние животные, бездомные животные, ставропольский край
Ставрополь, Октябрьский район, Общество, Собаки, Животные, домашние животные, бездомные животные, Ставропольский край
"Боимся выходить на улицу". Кто ответит за гибель девочки на Ставрополье

Жители Ставрополя обвинили чиновников в халатности после гибели ребенка от собак

© РИА Новости / Анатолий КарбиновСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Анатолий Карбинов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Глеб Подгорский. Девятилетнюю девочку насмерть загрызли собаки посреди дня — эта трагедия потрясла всю страну. Уличных псов прикормила пенсионерка, следователи ее задержали и завели дело о причинении смерти по неосторожности. На животных, сбивающихся в стаи, местные жаловались не раз, но служба отлова, как они утверждают, бездействовала. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Мы в полном ужасе"

Двадцать третьего февраля Алина (имя несовершеннолетней изменено) вышла на улицу покататься на "ватрушке". На нее накинулась свора бездомных псов — последние секунды жизни зафиксировала камера видеонаблюдения, страшные кадры попали в Сеть. Девочку окружила разъяренная стая, она отмахивалась и кричала, но тщетно. Девять собак повалили ребенка на снег и загрызли.
Сосед, услышав громкий лай и крики, схватился за ружье и открыл огонь по псам, но было уже поздно.
Микрорайон Чапаевка — это окраина Ставрополя, до центра всего 15 минут. Туда третьеклассница приезжала с родителями погостить к бабушке и дедушке.
«

"Всем городом собирали помощь семье. Душа разрывается — мой ребенок с Алиной в школу ходил. Мы все в ужасе", — признается местная жительница Марина.

© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краюСотрудник СК России на месте нападения собак на ребенка в Ставрополе
Сотрудник СК на месте нападения собак на ребенка в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краю
Сотрудник СК России на месте нападения собак на ребенка в Ставрополе
В Чапаевке она с 2021-го — там есть и многоэтажки, и частный сектор. Уличных собак с каждым годом все больше. Это подтверждают и другие.
"Еще десять лет назад обращался с жалобой по этому поводу в администрацию. Но ничего не предприняли. С годами стало только хуже", — подчеркивает общественник и юрист Гордей Звягин.
Винят в трагедии "бабу Аллу" — сердобольную 68-летнюю пенсионерку, которая прикормила уличных псов. Она живет с 90-летней матерью, дом забором не огражден, животные перемещались свободно. У нее свое хозяйство. "Коров на выпас выводила неподалеку, что также многих возмущало, а на многочисленные жалобы тоже реакции никакой", — добавляет собеседник РИА Новости.
Следователи на месяц ее задержали: идет расследование по статье 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). "В три часа дня я вышла во двор. Услышала хлопки, не поняла, в чем дело. Подумала, что просто укусили. Очень сильно испугалась. Приехала группа МЧС… Туда, где был народ, я не ходила", — сообщила она на допросе.

"Нет контроля"

Зоозащитники фонда "Ковчег" обнаружили во дворе пенсионерки три десятка щенков. В течение двух недель всех оттуда вывезли. "У нее бесконтрольно размножались собаки, которых она прикормила. У нас, волонтеров, нет полномочий следить за этой женщиной. Но мы пытались хоть что-то сделать, — объясняет руководитель фонда Ирина Газарян. — В службе отлова нам заявили, что это "домашние собаки", поэтому нашу заявку не отработают".
К слову, в 2021-м пенсионерка сама пострадала от собак: с рваной раной брюшной полости ее доставили в реанимацию. По словам опрошенных РИА Новости жителей, хозяйку покусали ее же питомцы.
© Фото : Следком/TelegramОбстановка дома у владелицы собак, которые загрызли девятилетнюю девочку
Обстановка дома у владелицы собак, которые загрызли девятилетнюю девочку - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Следком/Telegram
Обстановка дома у владелицы собак, которые загрызли девятилетнюю девочку
Люди беспокоятся: как только пенсионерку отпустят, все пойдет по-старому. "Она и ее мать утверждают, что их собаки ни при чем. То есть собираются и дальше прикармливать и размещать у себя уличных псов, — говорит Марина. — Мы сейчас хотим добиться, чтобы вернули безвозвратный отлов и усыпление. Подчеркиваю: не всех поголовно, а именно собак, которые сбиваются в стаи".
Местные, в частности, жалуются на неэффективность программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат") в регионе. Согласно регламенту, животных осматривают, при необходимости отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют, лечат. Через 30 дней, если пес не агрессивен, а хозяева не нашлись, отпускают строго там, где подобрали. Однако на практике нормы не соблюдаются.
«

"Отлавливают животных по всему городу, а выпускают в одном месте. Это грубое нарушение. Мы все фиксируем, публикуем в соцсетях, бросаем клич, узнал ли кто среди собак свою. Тут же поступают звонки из других районов. Мы, в свою очередь, тратимся на то, чтобы перевезти псов туда, откуда забрали. Возвращают их, к слову, истощенными, с незажившими швами, — рассказывает Газарян. — Налицо нецелевое расходование бюджетных средств".

© Фото : Следком/TelegramОбстановка дома у владелицы собак, которые загрызли девятилетнюю девочку
Обстановка дома у владелицы собак, которые загрызли девятилетнюю девочку - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Следком/Telegram
Обстановка дома у владелицы собак, которые загрызли девятилетнюю девочку

"Конфликт нарастает"

Также есть жалобы на то, что собаки с бирками не стерилизованы. "Одна ощенилась, у нее пятеро. И это не единичный случай, — добавляет Марина. — Щенки появляются ночью по пять-шесть особей и вскоре сбиваются в стаи".
Несмотря на острую ситуацию с бродячими псами, некоторые местные продолжают отпускать на самовыгул своих домашних питомцев. Вообще-то, за это полагается штраф. На Ставрополье — до трех тысяч. Опрошенные жители Чапаевки уверяют, что в микрорайоне "никого ни разу не штрафовали".
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Тем временем в городских чатах распространились призывы травить уличных собак. Однако за такое можно попасть под статью 245 УК ("Жестокое обращение с животными").
Усиливается, помимо прочего, конфликт с теми, кто оставляет корм для диких псов на улице. Марина приводит пример: "Прямо на следующий день после трагедии одна женщина вывалила кашу на остановке, туда сбежались восемь собак. А эта дорога ведет в детский садик. И как быть: пробиваться через эту свору, которую прикормили? За один февраль, не считая трагедии с Алиной, у нас уже шесть нападений собак на человека. Выходить на улицу страшно".
Теперь и из Октябрьского района Ставрополя с коллективной жалобой обратились в администрацию и в прокуратуру, указывают на бездействие и халатность местных чиновников, которые поставили под угрозу безопасность людей, что привело к трагедии. РИА Новости направило запрос в администрацию Ставрополя, однако ответа на момент публикации не поступило.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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