https://ria.ru/20250303/sobaki-2002260716.html

"Боимся выходить на улицу". Кто ответит за гибель девочки на Ставрополье

"Боимся выходить на улицу". Кто ответит за гибель девочки на Ставрополье - РИА Новости, 03.03.2025

"Боимся выходить на улицу". Кто ответит за гибель девочки на Ставрополье

Девятилетнюю девочку насмерть загрызли собаки посреди дня — эта трагедия потрясла всю страну. Уличных псов прикормила пенсионерка, следователи ее задержали и... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:00:00+03:00

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2025-03-03T08:03:00+03:00

ставрополь

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Глеб Подгорский. Девятилетнюю девочку насмерть загрызли собаки посреди дня — эта трагедия потрясла всю страну. Уличных псов прикормила пенсионерка, следователи ее задержали и завели дело о причинении смерти по неосторожности. На животных, сбивающихся в стаи, местные жаловались не раз, но служба отлова, как они утверждают, бездействовала. РИА Новости разбиралось в ситуации."Мы в полном ужасе"Двадцать третьего февраля Алина (имя несовершеннолетней изменено) вышла на улицу покататься на "ватрушке". На нее накинулась свора бездомных псов — последние секунды жизни зафиксировала камера видеонаблюдения, страшные кадры попали в Сеть. Девочку окружила разъяренная стая, она отмахивалась и кричала, но тщетно. Девять собак повалили ребенка на снег и загрызли.Сосед, услышав громкий лай и крики, схватился за ружье и открыл огонь по псам, но было уже поздно.Микрорайон Чапаевка — это окраина Ставрополя, до центра всего 15 минут. Туда третьеклассница приезжала с родителями погостить к бабушке и дедушке."Всем городом собирали помощь семье. Душа разрывается — мой ребенок с Алиной в школу ходил. Мы все в ужасе", — признается местная жительница Марина.В Чапаевке она с 2021-го — там есть и многоэтажки, и частный сектор. Уличных собак с каждым годом все больше. Это подтверждают и другие."Еще десять лет назад обращался с жалобой по этому поводу в администрацию. Но ничего не предприняли. С годами стало только хуже", — подчеркивает общественник и юрист Гордей Звягин.Винят в трагедии "бабу Аллу" — сердобольную 68-летнюю пенсионерку, которая прикормила уличных псов. Она живет с 90-летней матерью, дом забором не огражден, животные перемещались свободно. У нее свое хозяйство. "Коров на выпас выводила неподалеку, что также многих возмущало, а на многочисленные жалобы тоже реакции никакой", — добавляет собеседник РИА Новости.Следователи на месяц ее задержали: идет расследование по статье 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). "В три часа дня я вышла во двор. Услышала хлопки, не поняла, в чем дело. Подумала, что просто укусили. Очень сильно испугалась. Приехала группа МЧС… Туда, где был народ, я не ходила", — сообщила она на допросе."Нет контроля"Зоозащитники фонда "Ковчег" обнаружили во дворе пенсионерки три десятка щенков. В течение двух недель всех оттуда вывезли. "У нее бесконтрольно размножались собаки, которых она прикормила. У нас, волонтеров, нет полномочий следить за этой женщиной. Но мы пытались хоть что-то сделать, — объясняет руководитель фонда Ирина Газарян. — В службе отлова нам заявили, что это "домашние собаки", поэтому нашу заявку не отработают".К слову, в 2021-м пенсионерка сама пострадала от собак: с рваной раной брюшной полости ее доставили в реанимацию. По словам опрошенных РИА Новости жителей, хозяйку покусали ее же питомцы.Люди беспокоятся: как только пенсионерку отпустят, все пойдет по-старому. "Она и ее мать утверждают, что их собаки ни при чем. То есть собираются и дальше прикармливать и размещать у себя уличных псов, — говорит Марина. — Мы сейчас хотим добиться, чтобы вернули безвозвратный отлов и усыпление. Подчеркиваю: не всех поголовно, а именно собак, которые сбиваются в стаи".Местные, в частности, жалуются на неэффективность программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат") в регионе. Согласно регламенту, животных осматривают, при необходимости отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют, лечат. Через 30 дней, если пес не агрессивен, а хозяева не нашлись, отпускают строго там, где подобрали. Однако на практике нормы не соблюдаются."Отлавливают животных по всему городу, а выпускают в одном месте. Это грубое нарушение. Мы все фиксируем, публикуем в соцсетях, бросаем клич, узнал ли кто среди собак свою. Тут же поступают звонки из других районов. Мы, в свою очередь, тратимся на то, чтобы перевезти псов туда, откуда забрали. Возвращают их, к слову, истощенными, с незажившими швами, — рассказывает Газарян. — Налицо нецелевое расходование бюджетных средств"."Конфликт нарастает"Также есть жалобы на то, что собаки с бирками не стерилизованы. "Одна ощенилась, у нее пятеро. И это не единичный случай, — добавляет Марина. — Щенки появляются ночью по пять-шесть особей и вскоре сбиваются в стаи".Несмотря на острую ситуацию с бродячими псами, некоторые местные продолжают отпускать на самовыгул своих домашних питомцев. Вообще-то, за это полагается штраф. На Ставрополье — до трех тысяч. Опрошенные жители Чапаевки уверяют, что в микрорайоне "никого ни разу не штрафовали".Тем временем в городских чатах распространились призывы травить уличных собак. Однако за такое можно попасть под статью 245 УК ("Жестокое обращение с животными").Усиливается, помимо прочего, конфликт с теми, кто оставляет корм для диких псов на улице. Марина приводит пример: "Прямо на следующий день после трагедии одна женщина вывалила кашу на остановке, туда сбежались восемь собак. А эта дорога ведет в детский садик. И как быть: пробиваться через эту свору, которую прикормили? За один февраль, не считая трагедии с Алиной, у нас уже шесть нападений собак на человека. Выходить на улицу страшно".Теперь и из Октябрьского района Ставрополя с коллективной жалобой обратились в администрацию и в прокуратуру, указывают на бездействие и халатность местных чиновников, которые поставили под угрозу безопасность людей, что привело к трагедии. РИА Новости направило запрос в администрацию Ставрополя, однако ответа на момент публикации не поступило.

https://ria.ru/20241016/yakutiya-1978187216.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Хозяйка собак дает показания Хозяйка собак дает показания. 2025-03-03T08:00 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

ставрополь, октябрьский район, общество, собаки, животные, домашние животные, бездомные животные, ставропольский край