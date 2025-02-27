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Появились подробности о нападении ротвейлера на мать с ребенком на Урале
Появились подробности о нападении ротвейлера на мать с ребенком на Урале - РИА Новости, 27.02.2025
Появились подробности о нападении ротвейлера на мать с ребенком на Урале
Ротвейлер, напавший на мать с ребенком в Екатеринбурге, мог сбежать со двора, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:50:00+03:00
2025-02-27T12:50:00+03:00
2025-02-27T12:50:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Ротвейлер, напавший на мать с ребенком в Екатеринбурге, мог сбежать со двора, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Вроде как выбежал пес со двора", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, где в момент нападения была хозяйка собаки. "Ребенок не пострадал, сильно испугался", – добавили в силовых структурах. Днем в среду в уральской столице ротвейлер напал на ребенка и покусал его мать, которая накрыла собой сына. Екатеринбурженку направили в травмпункт, уточняли ранее в городской полиции, хозяйку собаки установили. После инцидента региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи проведут судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.
https://ria.ru/20250227/khaski-2001895215.html
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности о нападении ротвейлера на мать с ребенком на Урале
Ротвейлер, напавший на мать с ребенком в Екатеринбурге, мог сбежать со двора