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Появились подробности о нападении ротвейлера на мать с ребенком на Урале - РИА Новости, 27.02.2025
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12:50 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ekaterinburg-2001921152.html
Появились подробности о нападении ротвейлера на мать с ребенком на Урале
Появились подробности о нападении ротвейлера на мать с ребенком на Урале - РИА Новости, 27.02.2025
Появились подробности о нападении ротвейлера на мать с ребенком на Урале
Ротвейлер, напавший на мать с ребенком в Екатеринбурге, мог сбежать со двора, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:50:00+03:00
2025-02-27T12:50:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Ротвейлер, напавший на мать с ребенком в Екатеринбурге, мог сбежать со двора, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Вроде как выбежал пес со двора", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, где в момент нападения была хозяйка собаки. "Ребенок не пострадал, сильно испугался", – добавили в силовых структурах. Днем в среду в уральской столице ротвейлер напал на ребенка и покусал его мать, которая накрыла собой сына. Екатеринбурженку направили в травмпункт, уточняли ранее в городской полиции, хозяйку собаки установили. После инцидента региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи проведут судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.
https://ria.ru/20250227/khaski-2001895215.html
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности о нападении ротвейлера на мать с ребенком на Урале

Ротвейлер, напавший на мать с ребенком в Екатеринбурге, мог сбежать со двора

© СоцсетиКадр видео нападения ротвейлера на женщину с ребенком в Екатеринбурге
Кадр видео нападения ротвейлера на женщину с ребенком в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Соцсети
Кадр видео нападения ротвейлера на женщину с ребенком в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Ротвейлер, напавший на мать с ребенком в Екатеринбурге, мог сбежать со двора, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Вроде как выбежал пес со двора", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, где в момент нападения была хозяйка собаки.
"Ребенок не пострадал, сильно испугался", – добавили в силовых структурах.
Днем в среду в уральской столице ротвейлер напал на ребенка и покусал его мать, которая накрыла собой сына. Екатеринбурженку направили в травмпункт, уточняли ранее в городской полиции, хозяйку собаки установили. После инцидента региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи проведут судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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