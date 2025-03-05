https://ria.ru/20250305/prazdnik-2003029501.html

5 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 5 марта в России и в мире по календарю

5 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

5 марта 2025 года в России отмечается День мореходных училищ, на эту дату приходится Всемирный день энергоэффективности, а также День выключенных гаджетов... РИА Новости, 05.03.2025

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. 5 марта 2025 года в России отмечается День мореходных училищ, на эту дату приходится Всемирный день энергоэффективности, а также День выключенных гаджетов. Какие ещё профессиональные и международные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России5 марта отмечается Всемирный день энергоэффективности, призывающий общество рационально использовать энергетические ресурсы. А еще этот день отлично подходит не только для сохранения энергии, но и для восстановления баланса между виртуальной и реальной жизнью – День выключенных гаджетов.Профессиональный праздник5 марта является Днем мореходных училищ. Праздник был утвержден в 1946 году. Приказом Народного комиссара Морского флота 5 марта стал официальным Днем ежегодного празднования мореходных и высших море­ходных училищ, которые готовили высококвалифицированные кадры для советского морского флота. В этот день поздравления принимают преподаватели, курсанты и офицеры морских учебных заведений, а в городах России проводятся тематические мероприятия: спортивные соревнования, встречи выпускников, конференции и выставки.Церковный праздникПравославные верующие 5 марта 2025 года отмечают день памяти Преподобного Льва, епископа Катанского, чудотворца и исцелителя, Корнилия Псково-Печерского, просветителя и писателя, а также вспоминают Агафона Печерского, обладателя дара пророчества и исцеления.Идет 1-я седмица Великого поста, самая строгая.Народный праздник5 марта 2025 года в народном календаре отмечается День Катыша. В этот день на Руси, если позволяла погода, в последний раз катались с горок, а еще хозяйки обязательно пекли круглые колобки-катыши. Принято было жечь костры и сжигать в них мусор и старые вещи, чтобы избавиться от хлама, привлечь в дом благополучие.В эту дату запрещалось смотреть на небо, плохим предзнаменованием было увидеть падающую звезду. Не стоит давать обещания и начинать новые дела, по приметам, они не увенчаются удачей. Нельзя оставлять на столе пустую посуду, иначе в семье будут хлопоты и ссоры.Какой сегодня праздник в миреВсемирный день энергоэффективности появился в 1998 году. В рамках Первого международного совещания по энергоэффективности было решено повысить осведомленность общества о важности рационального использования энергии.Повод сэкономить энергию сегодня действительно есть – ежегодно 5 марта отмечают День выключенных гаджетов. Акция проходит во всем мире и призывает граждан на время отказаться от использования электронных устройств: смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров. Отдохнуть от цифрового шума и насладиться тишиной или живым общением с родными и друзьями, отправиться на природу, в парк, кафе.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 5 марта в разные годы:1705 – принят Указ Петра I о наборе рекрутов, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.1711 – указом Петра I в Петербурге был учрежден Правительствующий сенат – высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления.1868 – в Англии запатентован степлер.1906 – Николай II издал Высочайший Манифест о преобразовании Государственного Совета в верхнюю законодательную палату, с правом вето на решения Государственной Думы.1907 – торжественное открытие II Государственной Думы.1912 – первое применение дирижаблей в войне: на итальянских дирижаблях Р-1 и Р-3 проведена рекогносцировка турецких позиций вблизи Триполи.1914 – основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, впоследствии ставший киностудией "Ленфильм".1918 – в России создана Служба Военных Сообщений (ВОСО).1929 – создан Запорожский драматический театр.1930 – в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр "Художественный".1936 – в Москве открылся Центральный детский театр, которым на протяжении многих лет руководила Наталия Сац.1940 – образовано самолётостроительное ОКБ Сухого.1942 – в Куйбышеве впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, получившая название Ленинградской. Дирижировал Самуил Самосуд.1943 – английский реактивный самолёт Gloster Meteor совершилпервый полёт.1946 – в Фултоне (штат Миссури) Уинстон Черчилль произнёс свою знаменитую речь, в которой сказал: "От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес". Началась "Холодная война".1953 – смерть Иосифа Сталина.1958 – первый полёт сверхзвукового многоцелевого самолёта Як-28.1960 – фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру.1970 – вступил в силу "Договор о нераспространении ядерного оружия".1976 – впервые в истории курс фунта стерлингов по отношению к американской валюте опустился ниже отметки в 2 доллара.1979 – космический аппарат "Вояджер-1" достиг планеты Юпитер..1997 – впервые за четверть века Северная и Южная Корея сели за стол переговоров.2000 – английские учёные впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.2022 – президент Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины.Кто из известных людей родился 5 мартаВ этот день родились:1871 – Роза Люксембург, немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист.1958 – Владимир Бессонов, советский и украинский футболист и футбольный тренер.1961 – Елена Яковлева, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.1964 – Гералд Ваненбург, нидерландский футболист, полузащитник. Чемпион Европы 1988 в составе сборной Нидерландов, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе ПСВ (1988).1970 – Джон Фрушанте, американский гитарист, певец, автор песен, участник группы "Red Hot Chili Peppers".1973 – Паулу Фонсека, португальский футболист и футбольный тренер.1974 – Ева Мендес, американская актриса.Йенс Йеремис, немецкий футболист, полузащитник. Победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" и серебряный призёр Чемпионата мира 2002 в составе сборной Германии.1987 – Анна Чакветадзе, российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира.1991 – Рамиро Фунес Мори, аргентинский футболист, центральный защитник.1993 – Гарри Магуайр, английский футболист, серебряный призёр чемпионата Европы (2020).1996 – Тейлор Хилл, американская топ-модель.ИмениныИменины 5 марта отмечают: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

https://ria.ru/20220305/uchilische-1776272453.html

https://ria.ru/20250305/post-1850387242.html

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Артем Смирнов

праздники, религиозные праздники, россия