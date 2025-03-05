Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 марта в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 05.03.2025 (обновлено: 17:42 16.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/5-marta-kakoy-prazdnik/
5 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 марта в России и в мире по календарю
5 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
5 марта 2025 года в России отмечается День мореходных училищ, на эту дату приходится Всемирный день энергоэффективности, а также День выключенных гаджетов... РИА Новости, 16.10.2025
2025-03-05T06:00:00+03:00
2025-10-16T17:42:00+03:00
праздники
религиозные праздники
россия
какой сегодня праздник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003033426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aee9ec66aa431f2d782b7c1cea2697c0.jpg
https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html
https://ria.ru/20220305/uchilische-1776272453.html
https://ria.ru/20250420/post-1850387242.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003033426_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a3d8c85b4d7c227e3282f48755df8ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
праздники, религиозные праздники, россия, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

5 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / bombuscreativeКакой сегодня праздник 7 марта
Какой сегодня праздник 7 марта - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Getty Images / bombuscreative
Какой сегодня праздник 7 марта
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. 5 марта 2025 года в России отмечается День мореходных училищ, на эту дату приходится Всемирный день энергоэффективности, а также День выключенных гаджетов. Какие ещё профессиональные и международные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

5 марта отмечается Всемирный день энергоэффективности, призывающий общество рационально использовать энергетические ресурсы. А еще этот день отлично подходит не только для сохранения энергии, но и для восстановления баланса между виртуальной и реальной жизнью – День выключенных гаджетов.
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Профессиональный праздник

5 марта является Днем мореходных училищ. Праздник был утвержден в 1946 году. Приказом Народного комиссара Морского флота 5 марта стал официальным Днем ежегодного празднования мореходных и высших море­ходных училищ, которые готовили высококвалифицированные кадры для советского морского флота. В этот день поздравления принимают преподаватели, курсанты и офицеры морских учебных заведений, а в городах России проводятся тематические мероприятия: спортивные соревнования, встречи выпускников, конференции и выставки.

Церковный праздник

Православные верующие 5 марта 2025 года отмечают день памяти Преподобного Льва, епископа Катанского, чудотворца и исцелителя, Корнилия Псково-Печерского, просветителя и писателя, а также вспоминают Агафона Печерского, обладателя дара пророчества и исцеления.Идет 1-я седмица Великого поста, самая строгая.

Народный праздник

5 марта 2025 года в народном календаре отмечается День Катыша. В этот день на Руси, если позволяла погода, в последний раз катались с горок, а еще хозяйки обязательно пекли круглые колобки-катыши. Принято было жечь костры и сжигать в них мусор и старые вещи, чтобы избавиться от хлама, привлечь в дом благополучие.
В эту дату запрещалось смотреть на небо, плохим предзнаменованием было увидеть падающую звезду. Не стоит давать обещания и начинать новые дела, по приметам, они не увенчаются удачей. Нельзя оставлять на столе пустую посуду, иначе в семье будут хлопоты и ссоры.

Какой сегодня праздник в мире

© Getty Images / Suwaree TangbovornpichetДевушка выключает смартфон
Девушка выключает смартфон - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Suwaree Tangbovornpichet
Девушка выключает смартфон
Всемирный день энергоэффективности появился в 1998 году. В рамках Первого международного совещания по энергоэффективности было решено повысить осведомленность общества о важности рационального использования энергии.
Повод сэкономить энергию сегодня действительно есть – ежегодно 5 марта отмечают День выключенных гаджетов. Акция проходит во всем мире и призывает граждан на время отказаться от использования электронных устройств: смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров. Отдохнуть от цифрового шума и насладиться тишиной или живым общением с родными и друзьями, отправиться на природу, в парк, кафе.
Порт города Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Я бы в моряки пошел: все о старейшем мореходном училище Дальнего Востока
5 марта 2022, 10:00

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 5 марта в разные годы:
1705 – принят Указ Петра I о наборе рекрутов, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.
1711 – указом Петра I в Петербурге был учрежден Правительствующий сенат – высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления.
1868 – в Англии запатентован степлер.
1906 – Николай II издал Высочайший Манифест о преобразовании Государственного Совета в верхнюю законодательную палату, с правом вето на решения Государственной Думы.
1907 – торжественное открытие II Государственной Думы.
1912 – первое применение дирижаблей в войне: на итальянских дирижаблях Р-1 и Р-3 проведена рекогносцировка турецких позиций вблизи Триполи.
1914 – основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, впоследствии ставший киностудией "Ленфильм".
1918 – в России создана Служба Военных Сообщений (ВОСО).
1929 – создан Запорожский драматический театр.
1930 – в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр "Художественный".
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание кинотеатра "Художественный" в Москве
Здание кинотеатра Художественный в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание кинотеатра "Художественный" в Москве
1936 – в Москве открылся Центральный детский театр, которым на протяжении многих лет руководила Наталия Сац.
1940 – образовано самолётостроительное ОКБ Сухого.
1942 – в Куйбышеве впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, получившая название Ленинградской. Дирижировал Самуил Самосуд.
1943 – английский реактивный самолёт Gloster Meteor совершил
первый полёт.
1946 – в Фултоне (штат Миссури) Уинстон Черчилль произнёс свою знаменитую речь, в которой сказал: "От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес". Началась "Холодная война".
1953 – смерть Иосифа Сталина.
1958 – первый полёт сверхзвукового многоцелевого самолёта Як-28.
1960 – фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру.
1970 – вступил в силу "Договор о нераспространении ядерного оружия".
1976 – впервые в истории курс фунта стерлингов по отношению к американской валюте опустился ниже отметки в 2 доллара.
1979 – космический аппарат "Вояджер-1" достиг планеты Юпитер..
1997 – впервые за четверть века Северная и Южная Корея сели за стол переговоров.
2000 – английские учёные впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.
2022 – президент Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины.
Великий пост — 2023. Питание - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Великий пост в 2025 году: календарь питания на каждый день
20 апреля, 12:29

Кто из известных людей родился 5 марта

В этот день родились:
1871 – Роза Люксембург, немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист.
1958 – Владимир Бессонов, советский и украинский футболист и футбольный тренер.
1961 – Елена Яковлева, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.
1964 – Гералд Ваненбург, нидерландский футболист, полузащитник. Чемпион Европы 1988 в составе сборной Нидерландов, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе ПСВ (1988).
1970 – Джон Фрушанте, американский гитарист, певец, автор песен, участник группы "Red Hot Chili Peppers".
1973 – Паулу Фонсека, португальский футболист и футбольный тренер.
1974 – Ева Мендес, американская актриса.
Йенс Йеремис, немецкий футболист, полузащитник. Победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" и серебряный призёр Чемпионата мира 2002 в составе сборной Германии.
1987 – Анна Чакветадзе, российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира.
1991 – Рамиро Фунес Мори, аргентинский футболист, центральный защитник.
1993 – Гарри Магуайр, английский футболист, серебряный призёр чемпионата Европы (2020).
1996 – Тейлор Хилл, американская топ-модель.

Именины

Именины 5 марта отмечают: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.
Еще по темеРодительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиПраздникиРелигиозные праздникиРоссияКакой сегодня праздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала