5 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. 5 марта 2025 года в России отмечается День мореходных училищ, на эту дату приходится Всемирный день энергоэффективности, а также День выключенных гаджетов. Какие ещё профессиональные и международные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

5 марта отмечается Всемирный день энергоэффективности, призывающий общество рационально использовать энергетические ресурсы. А еще этот день отлично подходит не только для сохранения энергии, но и для восстановления баланса между виртуальной и реальной жизнью – День выключенных гаджетов.

Профессиональный праздник

5 марта является Днем мореходных училищ. Праздник был утвержден в 1946 году. Приказом Народного комиссара Морского флота 5 марта стал официальным Днем ежегодного празднования мореходных и высших море­ходных училищ, которые готовили высококвалифицированные кадры для советского морского флота. В этот день поздравления принимают преподаватели, курсанты и офицеры морских учебных заведений, а в городах России проводятся тематические мероприятия: спортивные соревнования, встречи выпускников, конференции и выставки.

Церковный праздник

Православные верующие 5 марта 2025 года отмечают день памяти Преподобного Льва, епископа Катанского, чудотворца и исцелителя, Корнилия Псково-Печерского, просветителя и писателя, а также вспоминают Агафона Печерского, обладателя дара пророчества и исцеления.Идет 1-я седмица Великого поста, самая строгая.

Народный праздник

5 марта 2025 года в народном календаре отмечается День Катыша. В этот день на Руси, если позволяла погода, в последний раз катались с горок, а еще хозяйки обязательно пекли круглые колобки-катыши. Принято было жечь костры и сжигать в них мусор и старые вещи, чтобы избавиться от хлама, привлечь в дом благополучие.

В эту дату запрещалось смотреть на небо, плохим предзнаменованием было увидеть падающую звезду. Не стоит давать обещания и начинать новые дела, по приметам, они не увенчаются удачей. Нельзя оставлять на столе пустую посуду, иначе в семье будут хлопоты и ссоры.

Какой сегодня праздник в мире

© Getty Images / Suwaree Tangbovornpichet Девушка выключает смартфон © Getty Images / Suwaree Tangbovornpichet Девушка выключает смартфон

Всемирный день энергоэффективности появился в 1998 году. В рамках Первого международного совещания по энергоэффективности было решено повысить осведомленность общества о важности рационального использования энергии.

Повод сэкономить энергию сегодня действительно есть – ежегодно 5 марта отмечают День выключенных гаджетов. Акция проходит во всем мире и призывает граждан на время отказаться от использования электронных устройств: смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров. Отдохнуть от цифрового шума и насладиться тишиной или живым общением с родными и друзьями, отправиться на природу, в парк, кафе.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 5 марта в разные годы:

1705 – принят Указ Петра I о наборе рекрутов, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.

1711 – указом Петра I в Петербурге был учрежден Правительствующий сенат – высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления.

1868 – в Англии запатентован степлер.

1906 – Николай II издал Высочайший Манифест о преобразовании Государственного Совета в верхнюю законодательную палату, с правом вето на решения Государственной Думы.

1907 – торжественное открытие II Государственной Думы.

1912 – первое применение дирижаблей в войне: на итальянских дирижаблях Р-1 и Р-3 проведена рекогносцировка турецких позиций вблизи Триполи.

1914 – основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, впоследствии ставший киностудией "Ленфильм".

1918 – в России создана Служба Военных Сообщений (ВОСО).

1929 – создан Запорожский драматический театр.

1930 – в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр "Художественный".

1936 – в Москве открылся Центральный детский театр, которым на протяжении многих лет руководила Наталия Сац.

1940 – образовано самолётостроительное ОКБ Сухого.

1942 – в Куйбышеве впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, получившая название Ленинградской. Дирижировал Самуил Самосуд.

1943 – английский реактивный самолёт Gloster Meteor совершил

первый полёт.

1946 – в Фултоне (штат Миссури) Уинстон Черчилль произнёс свою знаменитую речь, в которой сказал: "От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес". Началась "Холодная война".

1953 – смерть Иосифа Сталина.

1958 – первый полёт сверхзвукового многоцелевого самолёта Як-28.

1960 – фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру.

1970 – вступил в силу "Договор о нераспространении ядерного оружия".

1976 – впервые в истории курс фунта стерлингов по отношению к американской валюте опустился ниже отметки в 2 доллара.

1979 – космический аппарат "Вояджер-1" достиг планеты Юпитер..

1997 – впервые за четверть века Северная и Южная Корея сели за стол переговоров.

2000 – английские учёные впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.

2022 – президент Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины.

Кто из известных людей родился 5 марта

В этот день родились:

1871 – Роза Люксембург, немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист.

1958 – Владимир Бессонов, советский и украинский футболист и футбольный тренер.

1961 – Елена Яковлева, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.

1964 – Гералд Ваненбург, нидерландский футболист, полузащитник. Чемпион Европы 1988 в составе сборной Нидерландов, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе ПСВ (1988).

1970 – Джон Фрушанте, американский гитарист, певец, автор песен, участник группы "Red Hot Chili Peppers".

1973 – Паулу Фонсека, португальский футболист и футбольный тренер.

1974 – Ева Мендес, американская актриса.

Йенс Йеремис, немецкий футболист, полузащитник. Победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" и серебряный призёр Чемпионата мира 2002 в составе сборной Германии.

1987 – Анна Чакветадзе, российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира.

1991 – Рамиро Фунес Мори, аргентинский футболист, центральный защитник.

1993 – Гарри Магуайр, английский футболист, серебряный призёр чемпионата Европы (2020).

1996 – Тейлор Хилл, американская топ-модель.

Именины