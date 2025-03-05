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Межгосударственные отношения России и Абхазии

Межгосударственные отношения России и Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025

Межгосударственные отношения России и Абхазии

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:42:00+03:00

2025-03-05T15:42:00+03:00

2025-03-05T15:42:00+03:00

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26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения. Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 120 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.Российско-абхазский политический диалог на высшем уровне носит интенсивный характер. Президент Российской Федерации Владимир Путин дважды посещал Абхазию с рабочим визитом (8 августа 2013 года и 8 августа 2017 года).Президент Абхазии (2014-2020) Рауль Хаджимба неоднократно посещал Россию с визитами: в августе и в ноябре 2014 года, дважды в мае 2015 года, в феврале и в декабре 2016 года, в августе и ноябре 2018 года, в августе 2019 года. 5 мая 2020 года президент Абхазии (2020-2024) Аслан Бжания посетил Россию с первым рабочим визитом в качестве главы государства. 24 июня Аслан Бжания присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Позднее Аслан Бжания посещал Москву с рабочими поездками в июле, сентябре, октябре, ноябре и в конце декабря 2020 года. В 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания посещал Россию с рабочими визитами в апреле, июле, дважды в октябре и в ноябре. В 2022 году абхазский лидер посещал Россию с рабочими визитами в марте, апреле, дважды в июле и в сентябре. В 2023 году президент Абхазии Аслан Бжания посещал Москву с рабочими визитами в феврале и в апреле.В ходе визитов состоялись встречи с официальными лицами администрации президента РФ и российского правительства.3 мая 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая проходила в Минеральных Водах. На полях выставки состоялась встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.4 октября 2023 года очередная рабочая встреча президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Асланом Бжанией прошла в образовательном центре "Сириус" (Краснодарский край).Очередной рабочий визит Аслана Бжании в Москву состоялся в январе 2024 года.В ходе рабочего визита в Москву 8 февраля состоялась встреча Бжании с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, первым замсекретаря Совбеза Рашидом Нургалиевым, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, председателем ЦИК Эллой Памфиловой, руководителем ФНС Даниилом Егоровым и зампредседателя правительства России Александром Новаком.Очередной рабочий визит Бжании в Москву состоялся в марте 2024 года.Поддерживается диалог на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.3 октября 2023 года в Сочи глава МИД России Сергей Лавров провел раздельные двусторонние и трехстороннюю встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, в которых также приняли участие министры иностранных дел республик – Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев. На трехсторонней встрече была проведена "сверка часов" по внешнеполитической проблематике, включая координацию в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и налаживание контактов Абхазии и Южной Осетии с зарубежными государствами. 4 октября 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Москве раздельные двусторонние и трехстороннюю встречи с главами МИД Абхазии и Южной Осетии Сергеем Шамбой и Ахсаром Джиоевым. 31 января 2025 года Абхазию с рабочей поездкой посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В рамках визита он встретился в Сухуме с и.о. президента республики Валерием Бганбой. Встреча прошла в посольстве России в Абхазии. Кроме того, Кириенко провел встречу с председателем Народного собрания республики Лашей Ашубой. В тот же день Сергей Кириенко оценил ход реконструкции аэропорта Сухума. Также в ходе визита Сергей Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею, Абхазский государственный университет, 1 февраля Сергей Кириенко посетил школу №1 в селе Приморском. 5-6 февраля 2025 года Москву посетил абхазский политический деятель Бадра Гунба.Состоялись встречи с министром финансов России Антоном Силуановым, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заместителем председателя правительства России Александром Новаком, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком. В рамках визита Бадра Гунба также провел встречу с абхазскими студентами. 2 марта 2025 года президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Республики Абхазия. Осуществляется межпарламентский диалог.1 декабря 2022 года с официальным визитом Сухум посетил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, которого сопровождали члены российского парламента. Это был первый официальный визит спикера Госдумы РФ В Абхазию. В ходе визита состоялись встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, спикером парламента Абхазии Лашой Ашубой. 17 декабря 2023 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел встречу со спикером Народного Собрания Абхазии Лашей Ашубой в Москве. Поддерживаются интенсивные рабочие контакты по линии министерств и ведомств обеих стран. Российские и абхазские делегации плотно взаимодействуют в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.Российская Федерация является основным торговым партнером Абхазии.Товарооборот России и Абхазии в 2024 году составил 41,1 миллиарда рублей, в том числе российский экспорт – 33,9 миллиарда рублей, импорт – 7,3 миллиарда рублей. На Россию приходится 81% абхазского импорта. Россия оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республики. В настоящее время реализуется госпрограмма социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. В 2024 году с привлечением российских банков была начата реализация пяти инвестиционных проектов в сфере туризма, сельского хозяйства и транспорта на общую сумму заемных средств 2,7 миллиарда рублей. По данным министра экономического развития России Максима Решетникова, со дня признания Россией независимости Абхазии на поддержку республики наша страна выделила свыше 65 миллиардов рублей. Совместными усилиями было реконструировано более 500 объектов, полностью восстановлена социальная и инженерная инфраструктура республики. В 2024 году объем российской финпомощи Абхазии составил 5,6 миллиарда рублей. В 2025 году российская финансовая помощь Абхазии составит 5,2 миллиарда рублей.Большая часть средств будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии.Среди прочего деньги направят на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы. В 2023 году президент России Владимир Путин одобрил Абхазии межгосударственный экспортный кредит на установку приборов учета электроэнергии сроком на три года, общим объемом в 1,3 миллиарда рублей.В июне 2023 года Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности аэропорта "Сухум". В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы аэропорта "Сухум". 7 февраля 2025 года впервые за более чем 30 лет международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба принял тестовый рейс Москва - Сухум с пассажирами на борту. 7 мая 2024 года в Сухуме между Россией и Абхазией подписано межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.Работает межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Очередное 19-е заседание прошло в декабре 2022 года. Заседание впервые с 2019 года прошло в очном формате в Москве. По данным Минэкономразвития России, в Абхазии зарегистрированы более двухсот совместных российско-абхазских предприятий. Сотрудничество по линии частного бизнеса осуществляется главным образом в области связи, туризма, топливно-энергетического комплекса и строительства. В Сухуме регулярно проводятся российско-абхазские деловые форумы.Сложная обстановка в регионе обуславливает особую актуальность сотрудничества в сфере безопасности. На основе Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Абхазии от 17 февраля 2010 года в Республике дислоцируется 7-я объединенная российская военная база, обеспечивающая защиту суверенитета и безопасности Абхазии, а в соответствии с Соглашением о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года – Погрануправление ФСБ России. В Сухуме действует Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел.Развивается сотрудничество в области медицины.23 февраля 2025 года республиканскую больницу Абхазии посетил министр здравоохранения Росси Михаил Мурашко. С 20 февраля в больнице начал работу телемедицинский центр, с помощью которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из ведущих медицинских учреждений России.Налаживается сотрудничество в области образования.С 6 по 9 февраля 2025 года в центре знаний "Машук" в Пятигорске прошла программа повышения квалификации, объединившая более 150 представителей образовательных учреждений Абхазии. Перед участниками выступили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр просвещения Абхазии Инал Габлия, заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева и др.Динамично развиваются межрегиональные связи. Основные партнеры – Москва, Краснодарский край, Нижегородская область, Татарстан, Крым и республики Северного Кавказа. Акцент делается на развитии торгово-экономических и гуманитарных связей.Абхазия входит в число популярных туристических направлений у россиян. В 2024 году Абхазия впервые попала в десятку лидеров выездного туризма из России (шестое место). Россияне совершили почти 514 тысяч туристических поездок в Абхазию.В Республике проживают порядка 22 тысяч этнических русских, более половины жителей являются гражданами России, подавляющее большинство населения говорит на русском языке, ассоциирует себя с российской культурой.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, абхазия