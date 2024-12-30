https://ria.ru/20241230/abkhaziya-1992101166.html

В Абхазии назвали объем российской финансовой помощи республике в 2025 году

В Абхазии назвали объем российской финансовой помощи республике в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2024

В Абхазии назвали объем российской финансовой помощи республике в 2025 году

Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T19:02:00+03:00

2024-12-30T19:02:00+03:00

2024-12-30T19:45:00+03:00

экономика

абхазия

россия

аслан бжания

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СУХУМ, 30 дек — РИА Новости. Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба."Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме пяти миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии", — сказал он.По его словам, среди прочего деньги направят на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы.Россия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии. В частности, в республику стали поставлять электричество по коммерческой стоимости. Эти решения стали следствием невыполнения Сухумом обязательств, взятых в рамках гармонизации законодательств двух стран. С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Планируется поставить 327 миллионов киловатт-часов.Сезонный дефицит электроэнергииЕжегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающую Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.Отказ от инвестиционного соглашенияТридцатого октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье и создало риски для экономики.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.

https://ria.ru/20241225/abkhaziya-1991310429.html

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абхазия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, абхазия, россия, аслан бжания