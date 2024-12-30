В Абхазии назвали объем российской финансовой помощи республике в 2025 году
Минфин Абхазии: финансовая помощь РФ республике в 2025 г. составит 5,2 млрд руб.
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 30 дек — РИА Новости. Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба.
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"Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме пяти миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии", — сказал он.
По его словам, среди прочего деньги направят на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы.
Россия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии. В частности, в республику стали поставлять электричество по коммерческой стоимости. Эти решения стали следствием невыполнения Сухумом обязательств, взятых в рамках гармонизации законодательств двух стран. С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Планируется поставить 327 миллионов киловатт-часов.
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Сезонный дефицит электроэнергии
Ежегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающую Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.
Отказ от инвестиционного соглашения
Тридцатого октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.
Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье и создало риски для экономики.
Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
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