https://ria.ru/20230930/aeroport-1899597891.html
Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме
Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме - РИА Новости, 30.09.2023
Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме
Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершен первый рейс, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:35
2023-09-30T09:35
2023-09-30T09:39
сухум
абхазия
сергей шамба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_0:251:3076:1981_1920x0_80_0_0_6a0a4e7024c8b71495540df2774a21bd.jpg
СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершен первый рейс, сообщил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году."Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс", - сказал Шамба.В июне этого года Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности аэропорта "Сухум". В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы аэропорта "Сухум". В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию аэропорта.Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899594457.html
сухум
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c0176a65f05b90ea358c0013ce895104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сухум, абхазия, сергей шамба, россия
Сухум, Абхазия, Сергей Шамба, Россия
Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме
Компания из России выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в абхазском Сухуме
СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершен первый рейс, сообщил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году.
"Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс", - сказал Шамба.
В июне этого года Абхазия и Россия
подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности аэропорта "Сухум". В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы аэропорта "Сухум". В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию аэропорта.
Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.
Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости