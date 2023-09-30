https://ria.ru/20230930/aeroport-1899597891.html

Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме

Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме - РИА Новости, 30.09.2023

Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме

Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершен первый рейс, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:35

2023-09-30T09:35

2023-09-30T09:39

сухум

абхазия

сергей шамба

россия

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СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершен первый рейс, сообщил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году."Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс", - сказал Шамба.В июне этого года Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности аэропорта "Сухум". В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы аэропорта "Сухум". В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию аэропорта.Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899594457.html

сухум

абхазия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сухум, абхазия, сергей шамба, россия