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Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме - РИА Новости, 30.09.2023
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09:35 30.09.2023 (обновлено: 09:39 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/aeroport-1899597891.html
Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме
Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме - РИА Новости, 30.09.2023
Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме
Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершен первый рейс, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:35
2023-09-30T09:39
сухум
абхазия
сергей шамба
россия
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СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершен первый рейс, сообщил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году."Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс", - сказал Шамба.В июне этого года Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности аэропорта "Сухум". В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы аэропорта "Сухум". В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию аэропорта.Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899594457.html
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сухум, абхазия, сергей шамба, россия
Сухум, Абхазия, Сергей Шамба, Россия
Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме

Компания из России выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в абхазском Сухуме

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Сухум. Архивное фото
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СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершен первый рейс, сообщил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году.
"Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс", - сказал Шамба.
В июне этого года Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности аэропорта "Сухум". В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы аэропорта "Сухум". В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию аэропорта.
Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.
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СухумАбхазияСергей ШамбаРоссия
 
 
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