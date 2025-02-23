https://ria.ru/20250223/abhazija-2001130290.html

Мурашко посетил открывшийся в абхазской больнице телемедицинский центр

Мурашко посетил открывшийся в абхазской больнице телемедицинский центр - РИА Новости, 23.02.2025

Мурашко посетил открывшийся в абхазской больнице телемедицинский центр

В Республиканской больнице Абхазии с 20 февраля начал работу телемедицинский центр, с помощью которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:05:00+03:00

2025-02-23T15:05:00+03:00

2025-02-23T15:05:00+03:00

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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. В Республиканской больнице Абхазии с 20 февраля начал работу телемедицинский центр, с помощью которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из ведущих медицинских учреждений России, в воскресенье центр посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Министру рассказали, что прошло обучение трёх ответственных специалистов для проведения телемостов. В присутствии российского министра установили видеосвязь с Федеральным центром медицины катастроф и Национальным медцентром здоровья детей в Москве. За короткий период - с 20 по 21 февраля - было проведено уже восемь видеоконференций с российскими специалистами по восьми тяжёлым клиническим случаям и получено 11 медицинских заключений. Ещё по четырём пациентам запланированы повторные консультации, в том числе ультразвуковое исследование в онлайн-режиме для молодой беременной пациентки. Четыре видеоконференции проведены по детям. Договоренность о начале проведения телемедицинских консультаций для жителей Абхазии была достигнута в ходе недавней встречи политического деятеля республики Бадры Гунба с российским министром Мурашко в Москве. Мурашко отметил, что это важный этап развития взаимодействия медиков двух стран ради здоровья пациентов. "Начиналось такое активное сотрудничество в период пандемии, когда специалисты из российских медицинских организаций активно принимали участие в оказании помощи больным новой коронавирусной инфекцией, рискуя своими жизнями в том числе. У нас еще не было ни вакцин, ни лекарственных препаратов. Героические действия врачей позволяли спасать жизни", — отметил Мурашко. Он напомнил, что в период летних отпусков в Абхазии активно привлекаются специалисты российских медицинских организаций. Они направлялись в Абхазию, оказывали медицинскую помощь, и это позволяло абхазским больницам планировать рабочий график в этот жаркий период и эффективнее оказывать помощь пациентам.

https://ria.ru/20241212/abhazija-1988853670.html

https://ria.ru/20250208/kravtsov-1998146801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, абхазия, россия, москва, михаил мурашко, бадра гунба