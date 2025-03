https://ria.ru/20250302/oskar-2002289079.html

Российские/советские фильмы - лауреаты и номинанты премии "Оскар"

Российские/советские фильмы - лауреаты и номинанты премии "Оскар"

Первым советским фильмом, удостоенным премии "Оскар" стала документальная картина "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой", снятая группой фронтовых операторов под руководством Леонида Варламова и Ильи Копалина. В 1943 году картина победила в конкурсной категории "Документальный фильм" наравне с двумя американскими и одной австралийской лентами, также посвященными событиям на фронтах Второй мировой войны. В США лента демонстрировалась под названием Moscow Strikes Back ("Москва наносит ответный удар"). Обладатели премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке"В 1969 году первым советским художественным фильмом, завоевавшим "Оскар", стала экранизация романа "Война и мир" Льва Толстого режиссера Сергея Бондарчука. В 1976 году второй раз высшая награда Академии в этой же категории была присуждена картине "Дерсу Узала "(совместное производство СССР и Японии), созданной на "Мосфильме" японским кинорежиссером Акирой Куросавой. В 1981 году советский художественный фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" получил третий "Оскар".Первым российским фильмом, удостоенным премии "Оскар", стал в 1995 году фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".Обладатели премии в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм"В 2000 году премия была присуждена режиссеру, художнику-мультипликатору Александру Петрову за мультфильм "Старик и море" (совместный проект с участием России, Канады и Японии). Александр Петров – единственный российский режиссер, чьи работы четырежды попадали в число оскаровских номинантов. Это анимационные картины "Корова" (1990), "Русалка" (1998), "Моя любовь" (2008), а также мультфильм "Старик и море", получивший в 2000 году золотую статуэтку. Советские и российские фильмы, номинированные на соискание премии "Оскар"В 1947 году на соискание награды в категории документальных короткометражных фильмов выдвигалась советская лента "Жизнь в зоопарке" производства "Арткино".В 1962 году на "Оскар" были заявлены сразу два советских фильма. В номинации "Озвучивание музыкального фильма" на награду претендовала картина Веры Строевой "Хованщина" (по опере Модеста Мусоргского), автор аранжировки и кинематографической редакции оперы – композитор Дмитрий Шостакович.В номинации "Сюжеты и сценарии, созданные специально для экрана" был заявлен сценарий Валентина Ежова и Григория Чухрая к фильму "Баллада о солдате".В 1970 году в номинационный список фильмов на иностранном языке была включена картина режиссера Ивана Пырьева "Братья Карамазовы" по одноименному роману Федора Достоевского. В 1972 году номинантом в этой же категории стала лента Игоря Таланкина "Чайковский".В 1973 году номинантом премии в категории "Лучший иностранный фильм" была картина режиссера Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие…".В 1979 году соискателем "Оскара" как лучший иностранный фильм стала кинолента Станислава Ростоцкого "Белый Бим Черное Ухо".В 1983 году номинантом премии в этой же категории была картина Юлия Райзмана "Частная жизнь". В 1985 году были номинированы на премию два российских фильма. В конкурсе короткометражной документалистики принимала участие картина Ирины Калининой "Воспоминания о Павловске", а за звание лучшего иностранного фильма боролся "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского.В 1990 году анимационная лента Александра Петрова "Корова" была номинирована на "Оскар" в категории "Короткометражный анимационный фильм".Первым российским фильмом - номинантом на "Оскар" в 1993 году в категории "Лучший фильм на иностранном языке" стала картина Никиты Михалкова "Урга: территория любви" (Close to Eden). В 1997 году номинантом премии в этой же категории стала картина Сергея Бодрова "Кавказский пленник" (Prisoner of the Mountains).В 1998 году номинантом на "Оскар" среди картин на иностранном языке стал фильм Павла Чухрая "Вор". А в категории "лучший короткометражный анимационный фильм" был номинирован мультфильм Александра Петрова "Русалка" (The Mermaid).В 2008 году в число номинантов премии в категории фильмов на иностранном языке вошла картина Никиты Михалкова "12". В номинации "Лучшая анимационная короткометражная картина" был представлен мультфильм "Моя любовь" Александра Петрова. В 2009 году в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" был представлен мультфильм "Уборная история - любовная история" режиссера Константина Бронзита.В 2015 году фильм "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева вошел в число номинантов премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В 2016 году на "Оскар" был номинирован короткометражный анимационный фильм "Мы не можем жить без космоса" Константина Бронзита.В 2018 году номинантом премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" стала кинокартина Андрея Звягинцева "Нелюбовь". В 2022 году на "Оскар" номинировался короткометражный анимационный фильм "БоксБалет" российского аниматора Антона Дьякова.В 2023 году фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых был номинирован на "Оскар" в категории "документальный короткометражный фильм".Российские актеры, номинированные на соискание премии "Оскар"23 января 2025 года американская киноакадемия сообщила о том, что актер Юрий Борисов номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль в комедийно-драматическом фильме режиссера Шона Бэйкера "Анора". Российский актер вошел в оскаровский шорт-лист впервые.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

2025

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

