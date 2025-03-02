Российские/советские фильмы - лауреаты и номинанты премии "Оскар"
© Getty Images / Toby CanhamСтатуэтки "Оскара"
© Getty Images / Toby Canham
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Первым советским фильмом, удостоенным премии "Оскар" стала документальная картина "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой", снятая группой фронтовых операторов под руководством Леонида Варламова и Ильи Копалина.
В 1943 году картина победила в конкурсной категории "Документальный фильм" наравне с двумя американскими и одной австралийской лентами, также посвященными событиям на фронтах Второй мировой войны. В США лента демонстрировалась под названием Moscow Strikes Back ("Москва наносит ответный удар").
Обладатели премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке"
В 1969 году первым советским художественным фильмом, завоевавшим "Оскар", стала экранизация романа "Война и мир" Льва Толстого режиссера Сергея Бондарчука.
В 1976 году второй раз высшая награда Академии в этой же категории была присуждена картине "Дерсу Узала "(совместное производство СССР и Японии), созданной на "Мосфильме" японским кинорежиссером Акирой Куросавой.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Дерсу Узала" (Мосфильм, 1975 год). Режиссер-постановщик - Акира Куросава
Кадр из фильма "Дерсу Узала" (Мосфильм, 1975 год). Режиссер-постановщик - Акира Куросава
В 1981 году советский художественный фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" получил третий "Оскар".
Первым российским фильмом, удостоенным премии "Оскар", стал в 1995 году фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".
Обладатели премии в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм"
В 2000 году премия была присуждена режиссеру, художнику-мультипликатору Александру Петрову за мультфильм "Старик и море" (совместный проект с участием России, Канады и Японии).
Александр Петров – единственный российский режиссер, чьи работы четырежды попадали в число оскаровских номинантов. Это анимационные картины "Корова" (1990), "Русалка" (1998), "Моя любовь" (2008), а также мультфильм "Старик и море", получивший в 2000 году золотую статуэтку.
© Dentsu Tec (1999) Кадр из фильма "Старик и море"
© Dentsu Tec (1999)
Кадр из фильма "Старик и море"
Советские и российские фильмы, номинированные на соискание премии "Оскар"
В 1947 году на соискание награды в категории документальных короткометражных фильмов выдвигалась советская лента "Жизнь в зоопарке" производства "Арткино".
В 1962 году на "Оскар" были заявлены сразу два советских фильма. В номинации "Озвучивание музыкального фильма" на награду претендовала картина Веры Строевой "Хованщина" (по опере Модеста Мусоргского), автор аранжировки и кинематографической редакции оперы – композитор Дмитрий Шостакович.
В номинации "Сюжеты и сценарии, созданные специально для экрана" был заявлен сценарий Валентина Ежова и Григория Чухрая к фильму "Баллада о солдате".
В 1970 году в номинационный список фильмов на иностранном языке была включена картина режиссера Ивана Пырьева "Братья Карамазовы" по одноименному роману Федора Достоевского.
В 1972 году номинантом в этой же категории стала лента Игоря Таланкина "Чайковский".
В 1973 году номинантом премии в категории "Лучший иностранный фильм" была картина режиссера Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие…".
В 1979 году соискателем "Оскара" как лучший иностранный фильм стала кинолента Станислава Ростоцкого "Белый Бим Черное Ухо".
Кадр из фильма "Белый Бим Черное ухо"
В 1983 году номинантом премии в этой же категории была картина Юлия Райзмана "Частная жизнь".
В 1985 году были номинированы на премию два российских фильма. В конкурсе короткометражной документалистики принимала участие картина Ирины Калининой "Воспоминания о Павловске", а за звание лучшего иностранного фильма боролся "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского.
В 1990 году анимационная лента Александра Петрова "Корова" была номинирована на "Оскар" в категории "Короткометражный анимационный фильм".
Первым российским фильмом - номинантом на "Оскар" в 1993 году в категории "Лучший фильм на иностранном языке" стала картина Никиты Михалкова "Урга: территория любви" (Close to Eden).
В 1997 году номинантом премии в этой же категории стала картина Сергея Бодрова "Кавказский пленник" (Prisoner of the Mountains).
В 1998 году номинантом на "Оскар" среди картин на иностранном языке стал фильм Павла Чухрая "Вор". А в категории "лучший короткометражный анимационный фильм" был номинирован мультфильм Александра Петрова "Русалка" (The Mermaid).
В 2008 году в число номинантов премии в категории фильмов на иностранном языке вошла картина Никиты Михалкова "12". В номинации "Лучшая анимационная короткометражная картина" был представлен мультфильм "Моя любовь" Александра Петрова.
В 2009 году в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" был представлен мультфильм "Уборная история - любовная история" режиссера Константина Бронзита.
В 2015 году фильм "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева вошел в число номинантов премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
© "Нон-стоп продакшн" (2014)Кадр из фильма "Левиафан"
© "Нон-стоп продакшн" (2014)
Кадр из фильма "Левиафан"
В 2016 году на "Оскар" был номинирован короткометражный анимационный фильм "Мы не можем жить без космоса" Константина Бронзита.
В 2018 году номинантом премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" стала кинокартина Андрея Звягинцева "Нелюбовь".
В 2022 году на "Оскар" номинировался короткометражный анимационный фильм "БоксБалет" российского аниматора Антона Дьякова.
В 2023 году фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых был номинирован на "Оскар" в категории "документальный короткометражный фильм".
Российские актеры, номинированные на соискание премии "Оскар"
23 января 2025 года американская киноакадемия сообщила о том, что актер Юрий Борисов номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль в комедийно-драматическом фильме режиссера Шона Бэйкера "Анора".
Российский актер вошел в оскаровский шорт-лист впервые.
© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
Кадр из фильма "Анора"
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников