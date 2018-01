Кинокартину "Нелюбовь" Звягицева номинировали на "Оскар"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Кинокартину российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" номинировали на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

Среди претендентов на престижную премию в этой категории также "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman, режиссер Себастьян Лелио, Чили), "Оскорбление" (The Insult, Зиад Дуэри, Ливан), "О теле и душе" (On Body and Soul, режиссер Ильдико Эньеди, Венгрия), "Квадрат" (The Square, Рубен Эстлунд, Швеция).

Юбилейный, 90-й по счету "Оскар" традиционно пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby 4 марта.

Ранее "Нелюбовь" номинировали на еще одну престижную премию — "Золотой глобус", однако награду кинокартина не получила. В 2015 году другая работа Звягинцева — "Левиафан" — стала лауреатом "Золотого глобуса" и также претендовала на "Оскар".

Сюжет фильма

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои Женя и Борис еще супруги, но каждый из них уже начал новую главу жизни, и им не терпится покончить с формальностями и расторгнуть брак.

В череде конфликтов и взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают единственным ребенком, 12-летним Алешей, который чувствует, что не нужен родителям. После их очередной ссоры Алеша исчезает.

Неплохие шансы

По мнению продюсера драмы Александра Роднянского, у "Нелюбви" есть хорошие шансы на победу.

"Левиафан", номинированный на "Оскар", конкурировал с польским фильмом "Ида" Павла Павликовского, который с первой секунды был фаворитом. Он получил массу призов, любим членами академии, и его надо было догонять. Мы смогли его догнать и перегнать на "Золотом глобусе", а на "Оскаре" не смогли", — отметил он.

По его словам, нынешние номинанты находятся в равном положении, "фильмы либо только что вышли в прокат, либо скоро выходят". "Нелюбовь" появится на экранах кинотеатров 16 февраля, как раз в период голосования академии, добавил продюсер.

Он также рассказал, что до последнего момента не было ясно, попадет ли картина в число номинантов, так как прогнозы часто ошибаются.

"Прогнозы всегда называли в пятерке номинантов немецкую картину "На пределе" Фатиха Акина, получившую "Золотой глобус", и замечательную израильскую картину "Фокстрот" Самуэля Маоза. Они не вошли в пятерку, а вошел ливанский фильм "Оскорбление" и, чего вообще никто не ожидал, венгерский фильм "О теле и душе", — добавил продюссер.

Номинация — уже победа

Глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов отметил, в свою очередь, что номинация — это уже большое достижение для кинокартины.

"Раньше я говорил, что у Звягинцева шанс один из 90 по числу картин в списке, а сейчас один из пяти. Шанс есть, как карта ляжет, сказать трудно, но он уже дважды номинант, поэтому, думаю, что к нему отнесутся с уважением. Номинация на "Оскар" — это уже победа. В последний раз был Никита Сергеевич (Михалков) с "Утомленными солнцем" в 1994 году", — сказал он.