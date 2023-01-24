https://ria.ru/20230124/oskar-1847161392.html

Документальная короткометражка якутских режиссеров номинирована на "Оскар"

Документальная короткометражка якутских режиссеров номинирована на "Оскар" - РИА Новости, 24.01.2023

Документальная короткометражка якутских режиссеров номинирована на "Оскар"

Документальный короткометражный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых номинирован на "Оскар", сообщили организаторы. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:59

2023-01-24T17:59

2023-01-24T18:05

культура

новости культуры

кино и сериалы

оскар (премия)

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1b60551156a3cc7ae08c9ff4d1a6f1a7.jpg

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Документальный короткометражный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых номинирован на "Оскар", сообщили организаторы. Это рассказ о жизни на берегу Чукотского моря ученого-отшельника Максима Чакилева. Лента длится 25 минут.Как говорится в релизе по итогам объявления номинантов, Арбугаевы поборются за статуэтку с авторами фильмов "Заклинатель слонов", "Как измерить год", "Эффект Марты Митчел" и "Странник у ворот". Церемония вручения премии состоится 12 марта.

https://ria.ru/20230124/oskar-1847151819.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), республика саха (якутия)