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Документальная короткометражка якутских режиссеров номинирована на "Оскар" - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/oskar-1847161392.html
Документальная короткометражка якутских режиссеров номинирована на "Оскар"
Документальная короткометражка якутских режиссеров номинирована на "Оскар" - РИА Новости, 24.01.2023
Документальная короткометражка якутских режиссеров номинирована на "Оскар"
Документальный короткометражный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых номинирован на "Оскар", сообщили организаторы. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:59
2023-01-24T18:05
культура
новости культуры
кино и сериалы
оскар (премия)
республика саха (якутия)
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Документальный короткометражный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых номинирован на "Оскар", сообщили организаторы. Это рассказ о жизни на берегу Чукотского моря ученого-отшельника Максима Чакилева. Лента длится 25 минут.Как говорится в релизе по итогам объявления номинантов, Арбугаевы поборются за статуэтку с авторами фильмов "Заклинатель слонов", "Как измерить год", "Эффект Марты Митчел" и "Странник у ворот". Церемония вручения премии состоится 12 марта.
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новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), республика саха (якутия)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Оскар (премия), Республика Саха (Якутия)
17:59 24.01.2023 (обновлено: 18:05 24.01.2023)
 
Документальная короткометражка якутских режиссеров номинирована на "Оскар"

Документальная короткометражка "Выход" якутских режиссеров номинирована на "Оскар"

© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Документальный короткометражный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых номинирован на "Оскар", сообщили организаторы.
Это рассказ о жизни на берегу Чукотского моря ученого-отшельника Максима Чакилева. Лента длится 25 минут.
Как говорится в релизе по итогам объявления номинантов, Арбугаевы поборются за статуэтку с авторами фильмов "Заклинатель слонов", "Как измерить год", "Эффект Марты Митчел" и "Странник у ворот".
Церемония вручения премии состоится 12 марта.
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
Вчера, 17:40Культура
Объявлены десять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыОскар (премия)Республика Саха (Якутия)
 
 
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