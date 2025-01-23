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Юру Борисова номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:37 23.01.2025 (обновлено: 17:16 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/borisova-1995171829.html
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Юру Борисова номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила в четверг киноакадемия. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:37:00+03:00
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юра борисов (актер)
культура
россия
кинопремия "оскар"
культура-важное
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила в четверг киноакадемия.За победу в данной категории также будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.Ранее Борисов становился номинантом на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html
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юра борисов (актер), россия, кинопремия "оскар", культура-важное
Юра Борисов (актер), Культура, Россия, Кинопремия "Оскар", Культура-Важное
Юру Борисова номинировали на "Оскар"

Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юра Борисов
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юра Борисов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила в четверг киноакадемия.
За победу в данной категории также будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.
Ранее Борисов становился номинантом на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
Кадр из фильма Анора - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В мире животных: откровенно об "Аноре" с Борисовым и Эйдельштейном
13 января, 08:00
 
КультураЮра Борисов (актер)РоссияКинопремия "Оскар"Культура-Важное
 
 
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