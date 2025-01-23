https://ria.ru/20250123/borisova-1995171829.html
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Юру Борисова номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила в четверг киноакадемия. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:37:00+03:00
2025-01-23T16:37:00+03:00
2025-01-23T17:16:00+03:00
юра борисов (актер)
культура
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кинопремия "оскар"
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила в четверг киноакадемия.За победу в данной категории также будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.Ранее Борисов становился номинантом на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html
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юра борисов (актер), россия, кинопремия "оскар", культура-важное
Юра Борисов (актер), Культура, Россия, Кинопремия "Оскар", Культура-Важное
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора"