https://ria.ru/20250123/borisova-1995171829.html

Юру Борисова номинировали на "Оскар"

Юру Борисова номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025

Юру Борисова номинировали на "Оскар"

Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила в четверг киноакадемия. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:37:00+03:00

2025-01-23T16:37:00+03:00

2025-01-23T17:16:00+03:00

юра борисов (актер)

культура

россия

кинопремия "оскар"

культура-важное

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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила в четверг киноакадемия.За победу в данной категории также будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.Ранее Борисов становился номинантом на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.

https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html

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юра борисов (актер), россия, кинопремия "оскар", культура-важное