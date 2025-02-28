https://ria.ru/20250228/prazdnik-2001577083.html

28 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 28 февраля в России и в мире по календарю

28 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Долгая зима подходит к концу, а значит, в календаре завершается и череда зимних праздников (российских, международных, профессиональных). 28 февраля 2025 года в РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T06:00:00+03:00

2025-02-28T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Долгая зима подходит к концу, а значит, в календаре завершается и череда зимних праздников (российских, международных, профессиональных). 28 февраля 2025 года в России и в мире также немало значимых событий. Какой сегодня праздник отмечают россияне, что можно делать в этот день, народные приметы - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ России 28 февраля отмечается несколько профессиональных и православных праздников, а также вспоминают ряд важных исторических вех.Профессиональный праздникСвой профессиональный праздник 28 февраля отмечают россияне, чья деятельность напрямую связана с ИТ-сферой. День IΤ-специалиста берет свое начало в середине прошлого века, когда в 1956 году был создан первый сетевой кабель.Церковный праздник сегодняВ последний день февраля и всей зимы православные отмечают день Виленской иконы Божией Матери. Чудотворный образ долгое время принадлежал императорам Византии, а во второй половине 15 века оказался в Москве. На эту же дату приходится и празднование иконы Богородицы Далматской - еще одного чудотворного образа.Отмечается 28 февраля день памяти апостола Онисима, который по преданию входил в число избранных Христом 70 апостолов.А также дни памяти:Народный праздникВ народном календаре последний день уходящей зимы известен как Онисим Овчарник. Считалось, что этот святой покровительствует домашним животным, в первую очередь - овцам, для которых в этот день полагалось проводить особый обряд, дабы получить здоровое и многочисленное потомство.Специальный обряд существовал и для семян, чтобы получить в будущем хороший урожай. В течение нескольких дней их полагалось выносить по утрам на мороз, а если аналогичным образом поступать с пряжей, то нити станут хорошими и крепкими.Люди также верили, что в этот день зима окончательно сдается на милость подступающей весны, однако еще способна преподнести несколько сюрпризов. А потому внимательно следили за погодными приметами: крупные сосульки предвещали долгую весну, яркую луну на ясном небе связывали с грядущими морозами, а обилие талой воды сулит богатый урожай.Какой сегодня праздник в миреВряд ли необходимо напоминать о том, насколько важную роль в жизни каждого человека играет здоровый сон. Не случайно сну посвящено несколько тематических праздников, в том числе отмечаемый 28 февраля День общественного сна. Возникновение праздника связывают с существующей в Японии традицией “инэмури”, когда человек может погрузиться в сон на работе или в любом общественном месте. Причем это не будет считаться проявлением лени, а даже наоборот - служит признаком трудолюбия. Цель праздника - привлечь внимание к проблеме дефицита сна у современного человека, а также напомнить, почему сон так важен для организма.Еще один праздник, в 2025 году выпадающий на последний февральский день, - это Международный день редких заболеваний. Он отмечается 29 февраля, однако в невисокосные годы эта дата перемещается на день раньше. Праздник существует с 2008 года, его цель - привлечь внимание к проблемам граждан с редкими недугами.Также 28 февраля отмечается и Всемирный день портного. Дата праздника совпадает с датой рождения создателя швейной машины Уильяма Элиаса Хоу.Памятные даты в истории1066 год - открытие знаменитого Вестминстерского аббатства в Лондоне;1935 год - американский химик Уоллес Карозерс создал совершенно новое синтетическое волокно - нейлон;1990 год - принято решение о создании Союза кинематографистов России.Кто родился 28 февраля из знаменитостейФинальный день зимы богат на прославленных и талантливых именинников, среди которых:ИмениныИменины в этот день отмечают Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий и Евфросиния, а также Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен и София.

https://ria.ru/20190227/1550756737.html

https://ria.ru/20230228/zabolevaniya-1854574223.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники