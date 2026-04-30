Минтруд опубликовал календарь праздников на 2027 год
13:11 30.04.2026 (обновлено: 17:03 30.04.2026)
Минтруд опубликовал календарь праздников на 2027 год

Минтруд: новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Календарь рабочих и праздничных дней на 2027 год
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтруд опубликовал проект календаря праздников на 2027 год.
  • Новогодний отдых продлится 11 дней, майские праздники — шесть с перерывом на короткую рабочую неделю.
  • Еще трижды россияне отдохнут по три дня, а один раз — целых четыре.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минтруд опубликовал проект календаря праздников на 2027 год.
"Новогодние праздники <...> продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го", — заявили в ведомстве.

Также россияне будут отдыхать:
  • с 21 по 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 1 по 3 мая;
  • с 8 по 10 мая;
  • с 12 по 14 июня;
  • с 4 по 7 ноября;
  • 31 декабря.
Производственный календарь на май 2026 года
Как отдыхаем в мае 2026 года: майские праздники, выходные и рабочие дни
24 апреля, 13:33
 
