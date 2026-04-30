Минтруд опубликовал календарь праздников на 2027 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтруд опубликовал проект календаря праздников на 2027 год.
- Новогодний отдых продлится 11 дней, майские праздники — шесть с перерывом на короткую рабочую неделю.
- Еще трижды россияне отдохнут по три дня, а один раз — целых четыре.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минтруд опубликовал проект календаря праздников на 2027 год.
«
"Новогодние праздники <...> продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го", — заявили в ведомстве.
Также россияне будут отдыхать:
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая;
- с 8 по 10 мая;
- с 12 по 14 июня;
- с 4 по 7 ноября;
- 31 декабря.