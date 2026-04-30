Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиян в мае ожидают длинные выходные две недели подряд.
- Выходные будут с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая в связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы соответственно.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиян в мае ожидают длинные выходные две недели подряд: с 1 по 3 мая в период Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая во время празднования Дня Победы, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
"Два нерабочих праздничных дня приходятся на май (1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы). В связи с этим в первой половине мая будет два периода выходных по три дня: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая", - сказал агентству Балынин.
Ранее россияне отдыхали три дня подряд с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, когда в стране отмечали День защитника Отечества и 8 Марта.
