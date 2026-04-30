Рейтинг@Mail.ru
Россиян в мае ожидают длинные выходные две недели подряд - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 30.04.2026
Россиян в мае ожидают длинные выходные две недели подряд

РИА Новости: россиян ждут длинные выходные две недели подряд

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Горожане гуляют в саду Эрмитаж во время первомайского праздника - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Горожане гуляют в саду "Эрмитаж" во время первомайского праздника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Россиян в мае ожидают длинные выходные две недели подряд.
  • Выходные будут с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая в связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы соответственно.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиян в мае ожидают длинные выходные две недели подряд: с 1 по 3 мая в период Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая во время празднования Дня Победы, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
"Два нерабочих праздничных дня приходятся на май (1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы). В связи с этим в первой половине мая будет два периода выходных по три дня: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая", - сказал агентству Балынин.
Ранее россияне отдыхали три дня подряд с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, когда в стране отмечали День защитника Отечества и 8 Марта.​
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
ОбществоИгорь БалынинПраздникиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала