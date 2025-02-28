Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 февраля в России и в мире по календарю
06:00 28.02.2025
28 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 февраля в России и в мире по календарю
28 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Долгая зима подходит к концу, а значит, в календаре завершается и череда зимних праздников (российских, международных, профессиональных). 28 февраля 2025 года
2025-02-28T06:00:00+03:00
2025-10-20T13:14:00+03:00
россия
общество
праздники
религиозные праздники
какой сегодня праздник
28 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Долгая зима подходит к концу, а значит, в календаре завершается и череда зимних праздников (российских, международных, профессиональных). 28 февраля 2025 года в России и в мире также немало значимых событий. Какой сегодня праздник отмечают россияне, что можно делать в этот день, народные приметы - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В России 28 февраля отмечается несколько профессиональных и православных праздников, а также вспоминают ряд важных исторических вех.

Профессиональный праздник

Свой профессиональный праздник 28 февраля отмечают россияне, чья деятельность напрямую связана с ИТ-сферой. День IΤ-специалиста берет свое начало в середине прошлого века, когда в 1956 году был создан первый сетевой кабель.
© Getty Images / Emilija ManevskaДевушка-программист во время работы
Девушка-программист во время работы - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Emilija Manevska
Девушка-программист во время работы

Церковный праздник сегодня

В последний день февраля и всей зимы православные отмечают день Виленской иконы Божией Матери. Чудотворный образ долгое время принадлежал императорам Византии, а во второй половине 15 века оказался в Москве. На эту же дату приходится и празднование иконы Богородицы Далматской - еще одного чудотворного образа.
Отмечается 28 февраля день памяти апостола Онисима, который по преданию входил в число избранных Христом 70 апостолов.
28 февраля: память апостола Онисима
27 февраля 2019, 10:00
А также дни памяти:
  • преподобного Пафнутия и его дочери Евфросинии;
  • преподобного Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пещерах;
  • преподобного Евсевия, пустынника Сирийского;
  • преподобного Анфима Хиосского;
  • священномучеников пресвитеров Михаила Пятаева и Иоанна Куминова, Николая Морковина, Алексия Никитского и Алексия Смирнова, диакона Симеона Кулямина и преподобномучеников Павла (Козлова) и Софии Селивёрстовой.

Народный праздник

В народном календаре последний день уходящей зимы известен как Онисим Овчарник. Считалось, что этот святой покровительствует домашним животным, в первую очередь - овцам, для которых в этот день полагалось проводить особый обряд, дабы получить здоровое и многочисленное потомство.
Специальный обряд существовал и для семян, чтобы получить в будущем хороший урожай. В течение нескольких дней их полагалось выносить по утрам на мороз, а если аналогичным образом поступать с пряжей, то нити станут хорошими и крепкими.
Люди также верили, что в этот день зима окончательно сдается на милость подступающей весны, однако еще способна преподнести несколько сюрпризов. А потому внимательно следили за погодными приметами: крупные сосульки предвещали долгую весну, яркую луну на ясном небе связывали с грядущими морозами, а обилие талой воды сулит богатый урожай.

Какой сегодня праздник в мире

Вряд ли необходимо напоминать о том, насколько важную роль в жизни каждого человека играет здоровый сон. Не случайно сну посвящено несколько тематических праздников, в том числе отмечаемый 28 февраля День общественного сна. Возникновение праздника связывают с существующей в Японии традицией “инэмури”, когда человек может погрузиться в сон на работе или в любом общественном месте. Причем это не будет считаться проявлением лени, а даже наоборот - служит признаком трудолюбия. Цель праздника - привлечь внимание к проблеме дефицита сна у современного человека, а также напомнить, почему сон так важен для организма.
© Getty Images / Paul BradburyМужчина спит в офисе
Мужчина спит в офисе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Paul Bradbury
Мужчина спит в офисе
Еще один праздник, в 2025 году выпадающий на последний февральский день, - это Международный день редких заболеваний. Он отмечается 29 февраля, однако в невисокосные годы эта дата перемещается на день раньше. Праздник существует с 2008 года, его цель - привлечь внимание к проблемам граждан с редкими недугами.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Международный день редких заболеваний
28 февраля 2023, 04:01
Также 28 февраля отмечается и Всемирный день портного. Дата праздника совпадает с датой рождения создателя швейной машины Уильяма Элиаса Хоу.

Памятные даты в истории

1066 год - открытие знаменитого Вестминстерского аббатства в Лондоне;
1935 год - американский химик Уоллес Карозерс создал совершенно новое синтетическое волокно - нейлон;
1990 год - принято решение о создании Союза кинематографистов России.
Режиссер, руководитель Союза кинематографистов (СК) РФ Никита Михалков на IХ съезде Союза кинематографистов России в Большом зале Дома кино. - РИА Новости, 1920, 28.02.2020
Союз кинематографистов России
28 февраля 2020, 03:47

Кто родился 28 февраля из знаменитостей

Финальный день зимы богат на прославленных и талантливых именинников, среди которых:
  • французский писатель и философ, автор знаменитых “Опытов” Мишель де Монтень (1533 год);
  • символист Вячеслав Иванов (1866 год);
  • литературовед Юрий Лотман (1922 год).

Именины

Именины в этот день отмечают Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий и Евфросиния, а также Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен и София.
