24 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: 24 февраля
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Считанные дни остаются до завершения календарной зимы. Но на каждый из них приходится немало различных праздников: православных, профессиональных, международных, неофициальных. 24 февраля 2025 года - это не только начало Масленицы, но и ряд других важных событий. Какой сегодня праздник отмечают в календаре России и в мире, что можно делать и что запрещено - в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСжигание чучела во время празднования Масленицы в Суздале
Сжигание чучела во время празднования Масленицы в Суздале
В 2025 году на 24 февраля выпадает начало древнего праздника, которым славяне отмечали проводы зимы и наступление весны. Речь идет о Масленице, точные даты которой ежегодно меняются в зависимости от числа, на которое выпадает Пасха. А сразу после Масленицы начинается Великий пост.
С Масленицей связаны несколько популярных традиций: это и символическое сжигание чучела зимы, и приготовление главного праздничного угощения - блинов. Свое название есть у каждого дня на Масленичной неделе, а завершается этот период широкими праздничными гуляниями.
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Церковный праздник сегодня
В этот февральский день отмечается не только начало Масленицы. 24 февраля в православном календаре - это также день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского. С юных лет он вел кроткую и благочестивую жизнь, потому и был выбран согражданами епископом. Во времена гонений на христиан много утешал страждущих, после скрылся в пещере, где и был схвачен воинами императора Ликиния, подвергнут пыткам и убит.
Чтят христиане в этот день и память преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Он родился в городе Переславль-Залесский, в семье весьма обеспеченного местного купца. Достаточно рано стал монахом, также известен тем, что основал Никольский монастырь на берегу Плещеева озера, где и служил игуменом. Еще один интересный факт: сам князь Дмитрий Донской выбрал Димитрия крестным отцом для своих детей.
Также 24 февраля в церковном календаре отмечаются дни памяти:
- праведной Феодоры, царицы Греческой;
- благоверного князя Всеволода (во святом Крещении носившего имя Гавриила), Псковского;
- мученика Георгия Нового, Софийского.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастницы ярмарки в рамках празднования Масленицы
Участницы ярмарки в рамках празднования Масленицы
Народный праздник
24 февраля по народному календарю - это Власьев день. Его также называли Коровьев праздник, ведь в центре внимания в этот день нередко оказывался скот и домашние животные: их вкусно кормили, за ними внимательно ухаживали. Отмечали этот праздник и шумными застольями, а еще смотрели на погоду. Например, иней считался признаком мороза, а если выпадет обильный снегопад - быть ранней весне.
Что касается запретов, то 24 февраля запрещалось как обижать животных, так и выполнять серьезную работу, ссориться и проявлять жадность.
Какой сегодня праздник в мире
В мировом праздничном календаре на 24 февраля приходится немало поводов для веселья и поздравлений. Среди них:
- День инженера, отмечаемый в Иране;
- День флага, который празднуют в Мексике;
- День независимости в Эстонии.
Отмечают сегодня и день рождения лотереи. В 1466 году в одной из стран Европы прошла первая в мировой истории лотерея. Она была организована вдовой местного художника, а все вырученные таким образом деньги были направлены на помощь бедным.
Памятные даты в истории
1852 год - известный классик, писатель Николай Гоголь сжег второй том поэмы "Мертвые души";
1910 год - в Швеции был основан футбольный клуб "Мальмё";
1938 год - в продаже появилась первая в мире зубная щетка, щетина которой была сделана из нейлона.
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Кто родился 24 февраля из знаменитостей
Немало известных выдающихся личностей появились на свет 24 февраля. Вот лишь некоторые из них:
- один из знаменитых братьев, собирателей фольклора Вильгельм Гримм(1786 год);
- певица и Заслуженная артистка РСФСР Майя Кристалинская (1932 год);
- инженер и предприниматель, сооснователь компании Apple Inc Стив Джобс (1955 год).
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Именины
24 февраля именины отмечают Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Федора.
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