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Церковный календарь на февраль 2025

Православные праздники в феврале 2025 в России: церковный календарь на месяц

Церковный календарь на февраль 2025

В феврале православные верующие отмечают Сретение Господне - один из двенадцати главных праздников. О том, какие еще церковные торжества приходятся на последний РИА Новости, 14.02.2025

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МОСКВА, 01 фев – РИА Новости. В феврале православные верующие отмечают Сретение Господне - один из двенадцати главных праздников. О том, какие еще церковные торжества приходятся на последний месяц зимы в России в 2025 году - в материале РИА Новости. Православные праздники в феврале 2025В церковном календаре содержится немало важных событий из жизни Иисуса Христа, Девы Марии. В частности, в феврале отмечают Сретение Господне – двунадесятый (один из двенадцати главных) непереходящий праздник, посвященный встрече человека с Богом.Кроме того, в этом месяце православные чтят память многих святых. Таких, как святители Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, блаженная Ксения Петербургская, равноапостольного Кирилла, учителя словенского и других. Церковный календарь по дням на месяцВ феврале 2025 года православные верующие будут отмечать более 90 праздников и дней памяти святых.1 февраляДень памяти преподобного Макария Великого, Египетского.День памяти блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского.День памяти святого Марка, архиепископа Ефесского.2 февраляДень памяти преподобного Ефимия Великого.День памяти преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского.День памяти преподобного Евфимия молчальника и Лаврентия затворника, Печерских.3 февраляДень памяти преподобного Максима исповедника.День памяти мученика Неофита.День памяти преподобного Максима Грека.4 февраляДень памяти апостола Тимофея.День памяти преподобномученика Анастасия Персянина.День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.5 февраляСобор Костромских святых.День памяти преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского.6 февраляДень памяти блаженной Ксении Петербургской.День памяти мученика Иоанна Казанского.7 февраляДень памяти святителя Григория Богослова.Праздник иконы Божией Матери "Утоли моя печали".День памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.8 февраляДень памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.День памяти преподобного Ксенофонта Робейского.День памяти преподобного Симеона Ветхого.9 февраляСобор новомучеников и исповедников Церкви Русской.Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.10 февраляДень памяти преподобного Ефрема Сирина.День памяти преподобного Феодосия Тотемского.Праздник Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.11 февраляСобор святых Пермской митрополии (переходящее празднование).Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.День памяти святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.Собор Екатеринбургских святых.12 февраляСобор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста.День памяти священномученика Ипполита, епископа Римского.13 февраляДень памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.День памяти бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дщерей ее.14 февраляПредпразднство Сретения Господня.День памяти мученика Трифона.День памяти преподобного Петра Галатийского.15 февраляСретение Господа нашего Иисуса Христа (двунадесятый непереходящий праздник).16 февраляДень памяти праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.День памяти равноапостольного Николая, архиепископа Японского.День памяти святителя Симеона, епископа Полоцкого, 1-го епископа Тверского.17 февраляДень памяти праведного Кирилла Новоезерского.День памяти преподобного Исидора Пелусиотского.День памяти благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.18 февраляПраздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших".День памяти мученицы Агафии.День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.19 февраляДень памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.День памяти преподобного Вукола, епископа Смирнского.День памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского.20 февраляДень памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.День памяти преподобного Луки Елладского.День памяти мучеников 1003 Никомидийских.21 февраляДень памяти великомученика Феодора Стратилата.День памяти пророк Захария Серповидец из 12-ти малых пророков.22 февраляВселенская родительская (мясопустная) суббота.Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского.Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.23 февраляНеделя мясопустная, о Страшном Суде. Праздник иконы Божией Матери "Огневидная".День памяти благоверной княгини Анны Новгородской.24 февраляСедмица сырная (масленица) – сплошная.День памяти преподобного Дмитрия Прилуцкого.День памяти священномученика Власия, епископа Севастийского.День памяти благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского.25 февраляПраздник Иверской иконы Божией Матери.День памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца.День памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.26 февраляДень памяти преподобного Мартиниана.День памяти преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.Собор святых Омской митрополии.27 февраляДень памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.День памяти преподобного Авксентия.День памяти преподобного Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах.28 февраляПраздник Виленской иконы Божией Матери.День памяти апостола от 70-ти Онисима.Какие февральские праздники самые важные в РоссииЕжегодно 15 февраля православные отмечают двунадесятый праздник — Сретение Господне. Славянское слово "сретение" означает "встреча". Торжество установлено в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки, которая произошла на сороковой день после Рождества Христова. Тогда Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Христа в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу.По закону Моисееву, женщине, родившей младенца мужского пола, было запрещено входить в храм 40 дней. После этого срока мать приходила с ним в храм, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева не имела нужды в очищении, так как родила Иисуса в результате непорочного зачатия, но по глубокому смирению подчинилась закону.В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм тогда же, когда Богородица и праведный Иосиф принесли туда Иисуса. Симеон взял Богомладенца на руки, и благословив Его, изрек пророчество о Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: "Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец". Споры в народе – это преследования, которые были уготованы Спасителю. Открытие помышлений – Суд Божий. Также там было пророчество о распятии, которое ждало сына Девы Марии – гвозди и копье, от которых принял смерть Иисус Христос, прошли нестерпимой болью через материнское сердце.По преданию, Симеон прожил более 300 лет. Церковь назвала его Богоприимцем и прославила как святого. О пришествии мессии свидетельствовала и жившая при Иерусалимском храме вдова пророчица Анна. Они – последние праведники Ветхого Завета – удостоились встретить носителя Нового Завета. Сретение стало точкой во времени, где встретились древний мир и христианство.Других больших церковных праздников в феврале нет, поскольку многие события имеют переходящие даты. Зато на последний зимний месяц приходится немало дней памяти особо почитаемых святых.Так, 6 февраля верующие вспоминают блаженную Ксению Петербургскую. Святая жила в XVIII веке. После смерти мужа, придворного певчего, оставшись в 26 лет вполне обеспеченной вдовой, она к изумлению родни, пожертвовала свой дом одной из знакомых, надела оставшуюся от супруга одежду и с тех пор откликалась только на его имя. В грязных красно-зеленых лохмотьях она почти полвека ходила по улицам.Все ее разговоры о молитве и добрых делах родственники и друзья воспринимали как помешательство от горя. И тогда Ксения, веруя, что этим искупит грехи любимого человека, решилась взять на себя подвиг добровольного безумия.В начале XIX века она скончалась, ее похоронили на Смоленском кладбище. Сюда она тайно по ночам приносила камни для постройки церкви. На надгробии блаженной выбили надпись: "Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души". В начале XX столетия над местом погребения возвели небольшую часовню.А в конце месяца, 27-го числа, православные вспоминают равноапостольного Кирилла, создавшего вместе со своим братом Мефодием русский алфавит и славянскую письменность. Кирилл получил образование в Константинополе. Заведовал патриаршей библиотекой, затем преподавал философию в византийской столице.В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии Ростислава, просившего прислать ему христианских учителей. Византийский император решил отправить туда Кирилла и Мефодия. Именно с этим событием связывают создание Кириллом первой азбуки – глаголицы.Почти сразу после кончины братья были причислены к лику святых. Сегодня их имена почитают в России, Украине, Белоруссии, Болгарии, Сербии и других стран. В Русской Православной Церкви их память чествуют с XI века.Церковные посты в февралеПост для христиан – не просто воздержание от пищи. Его главная его цель – очистить душу. Из однодневных постов в феврале предписано соблюдать лишь те, которые выпадают на среду и пятницу.Долгих говений в этом году в феврале не будет. Однако на 24-е число приходится начало Масленицы — последней недели перед Великим постом, который в 2025-м начнется 3 марта и закончится 19 апреля. Долгое говение предваряет главный христианский праздник — Пасху. Дни поминовения усопшихВ 2025-м на февраль выпадает первая из Родительских суббот — особых дней поминовения усопших. Вселенскую (Мясопустную) родительскую субботу верующие отметят 22 февраля.При этом священнослужители подчеркивают, поминать почивших родных и близких верующие могут в любую субботу, вне зависимости – родительская она или нет.Приметы и поверьяБольшая часть февральских примет связана с погодой. Так если в этом месяце не было осадков, то конец лета будет жарким.Дикие птицы сидят на верхушках деревьев — значит Масленица обещает быть холодной, а если на земле – жди скорого потепления.Правила поведения в православные праздникиВ праздничные церковных верующие ходят в храм на богослужения. Перед большими церковными торжествами они, как правило, стараются исповедаться – чтобы покаяться и очистить душу от грехов.Также на церковные праздники не рекомендуют заниматься тяжелым физическим трудом. Но это не значит, что под запретом всякая деятельность. Мелкие домашние дела и работу никто не отменял. Главное – помнить, что любое хорошее дело следует посвящать Богу.

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Никита Бизин

россия, иерусалим, украина, иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники