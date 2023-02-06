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"Реки нальются кровью". Что предрекла России святая Ксения Петербургская - РИА Новости, 06.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230206/svyataya-1849615532.html
"Реки нальются кровью". Что предрекла России святая Ксения Петербургская
"Реки нальются кровью". Что предрекла России святая Ксения Петербургская - РИА Новости, 06.02.2023
"Реки нальются кровью". Что предрекла России святая Ксения Петербургская
Православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Верующие особенно ее любят, молитвенно испрашивая помощи. О жизни святой — в материале РИА... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:00
2023-02-06T08:00
религия
россия
санкт-петербург
нева (река)
георгий победоносец
елизавета петровна (императрица)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Верующие особенно ее любят, молитвенно испрашивая помощи. О жизни святой — в материале РИА Новости."Дай мне царя на коне"Никто точно не знает, когда родилась блаженная. Считается, что в 1730-м в Петербурге. Происходила она из знатного дворянского рода и по достижении совершеннолетия вышла замуж за молодого офицера Андрея Петрова.Град на Неве тогда вовсю строился, и молодожены поселились в небольшом деревянном особнячке на окраине. Однако семейное счастье продлилось недолго: супруг внезапно скончался, когда ей было всего 26 лет.После похорон девушка была безутешна. На свое имя не откликалась. А тем, кто узнавал при встрече, лишь отвечала: "Андрей Федорович я. А Ксеньюшка моя скончалась и мирно почивает на кладбище".Многие из высшего света даже подумывали, что несчастная сошла с ума. И действительно, вдова пожертвовала свой особняк знакомой, раздала все имущество. Облачилась в зеленый мундир мужа и красную юбку и стала скитаться по улицам, живя подаяниями.Люди жертвовали охотно, зная, кем была просительница в прошлом. Как-то раз хозяин одной лавки положил ей в карман несколько злотых монет. Поблагодарив, Ксения удалилась, но вскоре вернулась. Отдала деньги и сказала: "Ты мне дай лучше царя на коне". Имея в виду копейку, на которой был изображен Георгий Победоносец.Этому правилу блаженная следовала неизменно. Удивляло и то, как на столь малые средства страннице удавалось кормить еще три-четыре семьи, такие же бедные."Пеките блины"Со временем горожане привыкли к юродивой. Порой приглашали домой — отобедать и побеседовать. Некоторые и вовсе почитали гостью за святую. Ведь порой разговоры заканчивались весьма необычно.Однажды старица пришла к давней подруге — купчихе Параскеве Антоновой, которой когда-то отписала свой дом). Неожиданно гостья сказала: "Ты вот тут сидишь, чулки штопаешь, а там, у Смоленского кладбища, тебе Бог ребенка послал! Беги скорее!"Для хозяйки, у которой долго не было детей, эти слова были как удар молнии. Она тут же побежала к погосту. У самых ворот увидела корзину, а в ней — младенца. Родных так и не нашли, малыш остался жить у купчихи.Но особенно запомнился всем случай на Рождество 1761-го. В сочельник святая бегала по городу и громко кричала: "Пеките блины! Завтра вся Россия будет печь!" Люди только удивлялись и не понимали: "Что это нашло на Ксению? Масленица ведь нескоро". Но на следующий день вся страна узнала о кончине императрицы Елизаветы Петровны. Так сбылось пророчество.Предсказала святая смерть и другого представителя дома Романовых — Ивана VI. И вновь она ходила от дома к дому и в страхе шептала: "Там реки нальются кровью, там каналы кровавые". Лишь спустя годы стало понятно, что провидица говорила об убийстве малолетнего царя в Шлиссельбургской крепости.Работа не спориласьОсобенно полюбили блаженную работники Смоленского кладбища, где возводили новый храм. Они долго не могли понять, кто каждый раз приносит им новые кирпичи.Но однажды ночью сторож увидел: женщина в красно-зеленом рубище тихонько складывает тяжелые камни рядом со строительными лесами. Приглядевшись, признал в ней Ксению. Именно рядом с церковью спустя несколько лет ее и похоронили.Почти сразу же на могилу стали приходить богомольцы — просить помощи и заступничества у старицы. Вскоре на месте погребения соорудили часовню.В годы советской власти в ней разместили сапожную мастерскую. Однако работа там шла из рук вон плохо. Начальство вовсю ругало сотрудников, а работники в ответ сетовали на немедленно настигавшую головную боль и дрожь в руках, едва они переступали порог часовни.Тогда в помещении решили изготавливать парковые скульптуры. Но вновь повторилась та же история. Сработанные днем шедевры за ночь разваливались на куски. Кто-то из горожан украдкой замечал: "Чехарда мастерских неспроста. Ксеньюшка гневается".Все изменилось в 1988-м, когда Ксению Петербургскую канонизировали. Часовню восстановили, и вновь к ней потянулась вереница верующих — каждый со своими мольбами и просьбами.
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санкт-петербург
нева (река)
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96
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россия, санкт-петербург, нева (река), георгий победоносец, елизавета петровна (императрица)
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Нева (река), Георгий Победоносец, Елизавета Петровна (императрица)
08:00 06.02.2023
 

"Реки нальются кровью". Что предрекла России святая Ксения Петербургская

© РИА Новости / Игорь РуссакУ часовни Ксении Блаженной
У часовни Ксении Блаженной - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Верующие особенно ее любят, молитвенно испрашивая помощи. О жизни святой — в материале РИА Новости.

"Дай мне царя на коне"

Никто точно не знает, когда родилась блаженная. Считается, что в 1730-м в Петербурге. Происходила она из знатного дворянского рода и по достижении совершеннолетия вышла замуж за молодого офицера Андрея Петрова.
Град на Неве тогда вовсю строился, и молодожены поселились в небольшом деревянном особнячке на окраине. Однако семейное счастье продлилось недолго: супруг внезапно скончался, когда ей было всего 26 лет.
После похорон девушка была безутешна. На свое имя не откликалась. А тем, кто узнавал при встрече, лишь отвечала: "Андрей Федорович я. А Ксеньюшка моя скончалась и мирно почивает на кладбище".
Многие из высшего света даже подумывали, что несчастная сошла с ума. И действительно, вдова пожертвовала свой особняк знакомой, раздала все имущество. Облачилась в зеленый мундир мужа и красную юбку и стала скитаться по улицам, живя подаяниями.
Люди жертвовали охотно, зная, кем была просительница в прошлом. Как-то раз хозяин одной лавки положил ей в карман несколько злотых монет. Поблагодарив, Ксения удалилась, но вскоре вернулась. Отдала деньги и сказала: "Ты мне дай лучше царя на коне". Имея в виду копейку, на которой был изображен Георгий Победоносец.
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев / Перейти в медиабанкБлаженная Ксения Петербургская
Блаженная Ксения Петербургская - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
Перейти в медиабанк
Блаженная Ксения Петербургская
Этому правилу блаженная следовала неизменно. Удивляло и то, как на столь малые средства страннице удавалось кормить еще три-четыре семьи, такие же бедные.

"Пеките блины"

Со временем горожане привыкли к юродивой. Порой приглашали домой — отобедать и побеседовать. Некоторые и вовсе почитали гостью за святую. Ведь порой разговоры заканчивались весьма необычно.
Однажды старица пришла к давней подруге — купчихе Параскеве Антоновой, которой когда-то отписала свой дом). Неожиданно гостья сказала: "Ты вот тут сидишь, чулки штопаешь, а там, у Смоленского кладбища, тебе Бог ребенка послал! Беги скорее!"
Для хозяйки, у которой долго не было детей, эти слова были как удар молнии. Она тут же побежала к погосту. У самых ворот увидела корзину, а в ней — младенца. Родных так и не нашли, малыш остался жить у купчихи.
Но особенно запомнился всем случай на Рождество 1761-го. В сочельник святая бегала по городу и громко кричала: "Пеките блины! Завтра вся Россия будет печь!" Люди только удивлялись и не понимали: "Что это нашло на Ксению? Масленица ведь нескоро". Но на следующий день вся страна узнала о кончине императрицы Елизаветы Петровны. Так сбылось пророчество.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГорожане ставят свечи у часовни Ксении Петербургской в день ее поминовения на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге
Горожане ставят свечи у часовни Ксении Петербургской в день ее поминовения на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Горожане ставят свечи у часовни Ксении Петербургской в день ее поминовения на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге
Предсказала святая смерть и другого представителя дома Романовых — Ивана VI. И вновь она ходила от дома к дому и в страхе шептала: "Там реки нальются кровью, там каналы кровавые". Лишь спустя годы стало понятно, что провидица говорила об убийстве малолетнего царя в Шлиссельбургской крепости.

Работа не спорилась

Особенно полюбили блаженную работники Смоленского кладбища, где возводили новый храм. Они долго не могли понять, кто каждый раз приносит им новые кирпичи.
Но однажды ночью сторож увидел: женщина в красно-зеленом рубище тихонько складывает тяжелые камни рядом со строительными лесами. Приглядевшись, признал в ней Ксению. Именно рядом с церковью спустя несколько лет ее и похоронили.
Почти сразу же на могилу стали приходить богомольцы — просить помощи и заступничества у старицы. Вскоре на месте погребения соорудили часовню.
© Фото : предоставлено пресс-службой организаторов выставкиВыставка "Русские святые. Ксения Петербургская"
Выставка Русские святые. Ксения Петербургская - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой организаторов выставки
Выставка "Русские святые. Ксения Петербургская"
В годы советской власти в ней разместили сапожную мастерскую. Однако работа там шла из рук вон плохо. Начальство вовсю ругало сотрудников, а работники в ответ сетовали на немедленно настигавшую головную боль и дрожь в руках, едва они переступали порог часовни.
Тогда в помещении решили изготавливать парковые скульптуры. Но вновь повторилась та же история. Сработанные днем шедевры за ночь разваливались на куски. Кто-то из горожан украдкой замечал: "Чехарда мастерских неспроста. Ксеньюшка гневается".
Все изменилось в 1988-м, когда Ксению Петербургскую канонизировали. Часовню восстановили, и вновь к ней потянулась вереница верующих — каждый со своими мольбами и просьбами.
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