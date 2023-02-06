https://ria.ru/20230206/svyataya-1849615532.html

"Реки нальются кровью". Что предрекла России святая Ксения Петербургская

"Реки нальются кровью". Что предрекла России святая Ксения Петербургская - РИА Новости, 06.02.2023

"Реки нальются кровью". Что предрекла России святая Ксения Петербургская

Православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Верующие особенно ее любят, молитвенно испрашивая помощи. О жизни святой — в материале РИА... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:00

2023-02-06T08:00

2023-02-06T08:00

религия

россия

санкт-петербург

нева (река)

георгий победоносец

елизавета петровна (императрица)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50156/78/501567832_0:153:1001:716_1920x0_80_0_0_6860d914f999595e3858588a1074c2f3.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Верующие особенно ее любят, молитвенно испрашивая помощи. О жизни святой — в материале РИА Новости."Дай мне царя на коне"Никто точно не знает, когда родилась блаженная. Считается, что в 1730-м в Петербурге. Происходила она из знатного дворянского рода и по достижении совершеннолетия вышла замуж за молодого офицера Андрея Петрова.Град на Неве тогда вовсю строился, и молодожены поселились в небольшом деревянном особнячке на окраине. Однако семейное счастье продлилось недолго: супруг внезапно скончался, когда ей было всего 26 лет.После похорон девушка была безутешна. На свое имя не откликалась. А тем, кто узнавал при встрече, лишь отвечала: "Андрей Федорович я. А Ксеньюшка моя скончалась и мирно почивает на кладбище".Многие из высшего света даже подумывали, что несчастная сошла с ума. И действительно, вдова пожертвовала свой особняк знакомой, раздала все имущество. Облачилась в зеленый мундир мужа и красную юбку и стала скитаться по улицам, живя подаяниями.Люди жертвовали охотно, зная, кем была просительница в прошлом. Как-то раз хозяин одной лавки положил ей в карман несколько злотых монет. Поблагодарив, Ксения удалилась, но вскоре вернулась. Отдала деньги и сказала: "Ты мне дай лучше царя на коне". Имея в виду копейку, на которой был изображен Георгий Победоносец.Этому правилу блаженная следовала неизменно. Удивляло и то, как на столь малые средства страннице удавалось кормить еще три-четыре семьи, такие же бедные."Пеките блины"Со временем горожане привыкли к юродивой. Порой приглашали домой — отобедать и побеседовать. Некоторые и вовсе почитали гостью за святую. Ведь порой разговоры заканчивались весьма необычно.Однажды старица пришла к давней подруге — купчихе Параскеве Антоновой, которой когда-то отписала свой дом). Неожиданно гостья сказала: "Ты вот тут сидишь, чулки штопаешь, а там, у Смоленского кладбища, тебе Бог ребенка послал! Беги скорее!"Для хозяйки, у которой долго не было детей, эти слова были как удар молнии. Она тут же побежала к погосту. У самых ворот увидела корзину, а в ней — младенца. Родных так и не нашли, малыш остался жить у купчихи.Но особенно запомнился всем случай на Рождество 1761-го. В сочельник святая бегала по городу и громко кричала: "Пеките блины! Завтра вся Россия будет печь!" Люди только удивлялись и не понимали: "Что это нашло на Ксению? Масленица ведь нескоро". Но на следующий день вся страна узнала о кончине императрицы Елизаветы Петровны. Так сбылось пророчество.Предсказала святая смерть и другого представителя дома Романовых — Ивана VI. И вновь она ходила от дома к дому и в страхе шептала: "Там реки нальются кровью, там каналы кровавые". Лишь спустя годы стало понятно, что провидица говорила об убийстве малолетнего царя в Шлиссельбургской крепости.Работа не спориласьОсобенно полюбили блаженную работники Смоленского кладбища, где возводили новый храм. Они долго не могли понять, кто каждый раз приносит им новые кирпичи.Но однажды ночью сторож увидел: женщина в красно-зеленом рубище тихонько складывает тяжелые камни рядом со строительными лесами. Приглядевшись, признал в ней Ксению. Именно рядом с церковью спустя несколько лет ее и похоронили.Почти сразу же на могилу стали приходить богомольцы — просить помощи и заступничества у старицы. Вскоре на месте погребения соорудили часовню.В годы советской власти в ней разместили сапожную мастерскую. Однако работа там шла из рук вон плохо. Начальство вовсю ругало сотрудников, а работники в ответ сетовали на немедленно настигавшую головную боль и дрожь в руках, едва они переступали порог часовни.Тогда в помещении решили изготавливать парковые скульптуры. Но вновь повторилась та же история. Сработанные днем шедевры за ночь разваливались на куски. Кто-то из горожан украдкой замечал: "Чехарда мастерских неспроста. Ксеньюшка гневается".Все изменилось в 1988-м, когда Ксению Петербургскую канонизировали. Часовню восстановили, и вновь к ней потянулась вереница верующих — каждый со своими мольбами и просьбами.

https://ria.ru/20221218/prazdnik-1839201097.html

россия

санкт-петербург

нева (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, санкт-петербург, нева (река), георгий победоносец, елизавета петровна (императрица)