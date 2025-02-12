https://ria.ru/20250212/puteshestviya-1998717445.html

Пляж по скидке: сколько можно сэкономить на летнем отдыхе в России

Пляж по скидке: сколько можно сэкономить на летнем отдыхе в России - РИА Новости, 12.02.2025

Пляж по скидке: сколько можно сэкономить на летнем отдыхе в России

Туроператоры активно распродают путевки на лето. Акция раннего бронирования на отечественные курорты позволяет сэкономить до четверти стоимости, объясняют в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:00:00+03:00

2025-02-12T08:00:00+03:00

2025-02-12T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Туроператоры активно распродают путевки на лето. Акция раннего бронирования на отечественные курорты позволяет сэкономить до четверти стоимости, объясняют в АТОР. Из-за разлива мазута в Черном море участники рынка отмечают спад спроса на отдых в Анапе, которая пострадала больше всего. Куда планируют поехать россияне, какие непривычные пляжные маршруты выбирают и сколько денег готовы заплатить — в материале РИА Новости.Лидер — Краснодарский крайНесмотря на загрязнение Черного моря нефтепродуктами, россияне верны курортам Краснодарского края. Доля бронирования превышает 52 процента у "Русского экспресса", достигает трети у "Слетать.ру" и национального туроператора "Алеан".Годом ранее 82 процента туристов воспользовались акцией раннего бронирования и оплатили отдых в этом регионе, отмечают в "Русском экспрессе". Заметнее всего экологические проблемы отразились на Анапе, интерес к которой по сравнению с прошлым годом снизился вполовину, подсчитали в "Алеане".Крым по числу заявок — на втором месте. Несколько лет интерес к полуострову был не слишком высок из-за непростой логистики: авиаперелет невозможен, из Москвы на поезде ехать более суток, а на машине часто приходилось стоять перед Крымским мостом. Но в этом году количество заказов увеличилось сразу на 15 процентов и доля путевок на полуостров достигла 20 процентов, отметили в "Русском экспрессе"."Крым бронируют активнее, чем в прошлом году. На данный момент на майские и лето поступает в два раза больше запросов на отдых", — подтверждают в "Алеане".Каждый десятый турист заранее оплачивает каникулы в Минводах — самом популярном месте для оздоровительного отдыха. В "Алеане" таких путешественников — 16 процентов.Примерно каждый 20-й отдыхающий уже забронировал отели для летних каникул в Калининградской области.Еще немного аналитики: в этом году при раннем бронировании средняя продолжительность тура стала меньше на сутки — девять ночей. Глубина бронирования увеличилась на 2,4 процента: теперь о летнем отпуске многие соотечественники начинают думать за пять с половиной месяцев до поездки. При этом 90 процентов путевок — без оплаты дороги. Средний чек — 57 тысяч рублей.Сочи без туристов не останется"Мы фиксируем увеличение спроса на Сочи и соседние курорты. Это напрямую связано с ситуацией в Анапе и способствует переориентированию турпотока", — говорит управляющий директор компании Let’s Fly Любовь Воронина.По оценке "Слетать.ру", забронировать тур в Сочи на двоих на семь ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле категории "четыре звезды" с завтраком можно за 83 тысячи рублей на персону."Сочи бронируют на лето в основном точечно. Например, активно выбирают "Бархатные сезоны", "Адлеркурорт", "Прометей", — перечисляют в "Русском экспрессе". Цена — по-прежнему главный аргумент.Анапа не сдаетсяДесять процентов туристов забронировали по акции отдых в Анапе, говорят в "Алеане". Ее выбирают туристы с детьми: там хорошие песчаные пляжи и удобный вход в море.Все участники рынка отмечают спад интереса к курорту, но уверены, что сезон состоится. Здесь много четырех- и пятизвездочных отелей с хорошей инфраструктурой, бассейнами, которые могут предложить гостям пляжный отдых "без моря". По всем параметрам альтернативу Анапе в России найти сложно, добавляют в "Русском экспрессе".Тем более что многие объекты размещения в этом году не повысили цены — тоже важный аргумент.Недельный отдых на двоих в "четверке" с завтраками — от 120 тысяч рублей, как и в Сочи, отмечают в АТОР.Азовское побережье: Ейск, Голубицкая, ДолжанскаяК февралю спрос на курорты Азовского моря на лето вырос на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в "Алеане".Но туристам, привыкшим к отдыху в Анапе, придется пойти на компромиссы. Так, отели — в основном класса эконом либо гостевые дома. В гостиницах редко предлагают трехразовое питание. К тому же пляжная инфраструктура, оборудование на территории и программа развлечений уступают черноморским курортам.Такой отдых традиционно выбирали автотуристы и семьи с маленькими детьми, рассчитывающие на бюджетные каникулы.Из отелей высокого уровня, которые могут подойти семейным туристам, можно выделить "Тиздар Фэмили Резорт и СПА", работающий по системе "ультра все включено", а в среднем ценовом сегменте — курортные комплексы "АзовЛенд" и "Азовский", рассказали в "Алеане". По сравнению с Анапой цены ниже на 15 процентов.Стоимость гостевых домов на неделю без питания и дороги — от 17,5 тысячи рублей на двоих.Калининградская область и ДагестанСпрос на туры в Калининградскую область на 49 процентов превышает аналогичные показатели прошлого года, в Дагестан — на 12 процентов, подсчитали в "Слетать.ру"."Эти регионы могут стать альтернативными направлениями для пляжного отдыха в России, учитывая ситуацию в Анапе", — говорит Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет", который входит в "Слетать.ру".Стоимость путевки на неделю на курорты Калининградской области — от 80 тысяч рублей, в Дагестан — от 90 тысяч.Проблема в том, что туров в российскую Прибалтику осталось мало: в 2024-м в Калининградскую область их распродали в марте, в этом году раскупили уже в январе, говорят в "Алеане"."Пользуется спросом все, что выставлено в продажу: любые отели, апартаменты, — объясняют в компании. — На данный момент на побережье на июль — август практически все забронировано. Остались люксовые отели по цене от 35 тысяч рублей в сутки. Правда, еще можно найти апартаменты".Количество бронирований на Каспийское море за год удвоилось. "Покупают туры в отели Махачкалы, Избербаша, Дербента, Каспийска, базы отдыха в селе Манаскент. Ряд отелей еще только определяется с ценами на сезон, поэтому число доступных предложений на лето будет расти", — отмечают в "Алеане".Сейчас в Махачкале можно забронировать гостиницу на неделю в июле на сумму от 35 тысяч рублей на двоих, в Дербенте — от 21 тысячи, в Избербаше — от 52 тысяч, а в Каспийске — от 70 тысяч.Как и в Анапе, на каспийских курортах песчаные пляжи и пологий вход в воду. А еще нет медуз. Существенный минус — нет отелей, работающих по системе "все включено". Многие гостиницы совсем не предусматривают питание. Такой отдых больше подходит туристам без детей.

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html

https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html

https://ria.ru/20240803/azovskoe-1949722933.html

https://ria.ru/20240719/kaliningrad-1959849167.html

https://ria.ru/20250207/tula-1997835078.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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