https://ria.ru/20250205/mchs-1997436433.html

Выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 18 участках побережья Черного моря

Выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 18 участках побережья Черного моря - РИА Новости, 05.02.2025

Выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 18 участках побережья Черного моря

Точечные выбросы фракций нефтепродуктов зарегистрированы на 18 участках проведения работ на побережье Черного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:20:00+03:00

2025-02-05T09:20:00+03:00

2025-02-05T09:26:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

севастополь

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

черное море

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Точечные выбросы фракций нефтепродуктов зарегистрированы на 18 участках проведения работ на побережье Черного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Краснодарском крае, республике Крым и Севастополе организована работа межведомственных мониторинговых групп. На 18 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего с начала работ очищено более 352,5 километров береговой линии, в том числе повторно. "Собрано около 179,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Просеяно вибрационной установкой "Грохот" 18,4 тысячи тонн. Специализированными организациями проводятся работы по утилизации загрязненного грунта", - заключил представитель ведомства.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250122/rosrybolovstvo-1994968189.html

https://ria.ru/20250205/mazut-1997406651.html

https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

севастополь

краснодарский край

черное море

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крушение двух танкеров в керченском проливе, севастополь, происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черное море