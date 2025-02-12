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Случаи передачи США американских граждан, осужденных в России/СССР - РИА Новости, 12.02.2025
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09:51 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/peredacha-1998781800.html
Случаи передачи США американских граждан, осужденных в России/СССР
Случаи передачи США американских граждан, осужденных в России/СССР - РИА Новости, 12.02.2025
Случаи передачи США американских граждан, осужденных в России/СССР
11 февраля 2025 года стало известно, что Россия передала США осужденного американца Марка Фогеля. Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:51:00+03:00
2025-02-12T09:51:00+03:00
справки
сша
россия
ссср
марк фогель
пол уилан
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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11 февраля 2025 года стало известно, что Россия передала США осужденного американца Марка Фогеля. Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. Как уточнили в МВД, до мая 2021 года Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.1 августа 2024 года в рамках обмена Россия передала США американцев Эвана Гершковича, Пола Уилана (гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии) и Алсу Курмашеву (гражданство США и России). Корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. По версии следствия, американец по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля 2023 года Свердловский областной суд вынес приговор Гершковичу по делу о шпионаже, приговорив его к 16 годам колонии строгого режима.Бывший сержант Корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". По данным следствия, Уилан являлся кадровым разведчиком, который во время поездок в Россию "собирал секретные сведения, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны". По данным спецслужбы, у него обнаружили флешку с секретными данными. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.18 октября 2023 года российско-американская журналистка Алсу Курмашева, включенная в реестр иностранных агентов, была задержана и арестована судом в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Позднее в отношении нее также возбудили дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". 19 июля 2024 года Верховный суд Татарстана приговорил ее к 6,5 года колонии общего режима по этому делу. На момент передачи дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ в отношении Алсу Курмашевой еще не было завершено. 8 декабря 2022 года стало известно, что Россия в рамках обмена передала США американку Бриттни Грайнер. Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Бриттни Грайнер в феврале 2022 года задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в один миллион рублей. Она отбывала наказание в исправительной колонии № 2 в Мордовии. 27 апреля 2022 года в рамках обмена РФ передала осужденного в России гражданина США Тревора Рида. Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США. Гражданин США Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии. 5 октября 1986 года после переговоров на уровне МИД СССР и США была достигнута договоренность о передаче в рамках обмена американского журналиста, главы корпункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилова, обвиняемого в шпионаже. 11 октября 1963 года по взаимной договоренности правительств США и СССР был передан Соединенным Штатам американский священник Уолтер Чишек, арестованный в 1941 году по обвинению в шпионаже. Вместе с Чишеком американской стороне был передан химик Марвин Макинен, который был арестован в 1961 году и приговорен к восьми годам лишения свободы за шпионаж.10 февраля 1962 года на границе между Западным и Восточным Берлином, на мосту Глинике, в рамках обмена состоялась передача американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Пауэрс выполнял разведывательные полеты над территорией СССР, и 1 мая 1960 года его самолет U-2 был сбит в районе Свердловска (ныне Екатеринбург). Советский суд приговорил летчика к 10 годам тюрьмы за шпионаж.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сша
россия
ссср
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7 495 645-6601
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справки, сша, россия, ссср, марк фогель, пол уилан, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру)
Справки, США, Россия, СССР, Марк Фогель, Пол Уилан, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

Случаи передачи США американских граждан, осужденных в России/СССР

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель
Президент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель
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11 февраля 2025 года стало известно, что Россия передала США осужденного американца Марка Фогеля. Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. Как уточнили в МВД, до мая 2021 года Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
1 августа 2024 года в рамках обмена Россия передала США американцев Эвана Гершковича, Пола Уилана (гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии) и Алсу Курмашеву (гражданство США и России).
Корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. По версии следствия, американец по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля 2023 года Свердловский областной суд вынес приговор Гершковичу по делу о шпионаже, приговорив его к 16 годам колонии строгого режима.
Бывший сержант Корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". По данным следствия, Уилан являлся кадровым разведчиком, который во время поездок в Россию "собирал секретные сведения, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны". По данным спецслужбы, у него обнаружили флешку с секретными данными. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
18 октября 2023 года российско-американская журналистка Алсу Курмашева, включенная в реестр иностранных агентов, была задержана и арестована судом в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Позднее в отношении нее также возбудили дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". 19 июля 2024 года Верховный суд Татарстана приговорил ее к 6,5 года колонии общего режима по этому делу. На момент передачи дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ в отношении Алсу Курмашевой еще не было завершено.
8 декабря 2022 года стало известно, что Россия в рамках обмена передала США американку Бриттни Грайнер. Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Бриттни Грайнер в феврале 2022 года задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в один миллион рублей. Она отбывала наказание в исправительной колонии № 2 в Мордовии.
27 апреля 2022 года в рамках обмена РФ передала осужденного в России гражданина США Тревора Рида. Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США. Гражданин США Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
5 октября 1986 года после переговоров на уровне МИД СССР и США была достигнута договоренность о передаче в рамках обмена американского журналиста, главы корпункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилова, обвиняемого в шпионаже.
11 октября 1963 года по взаимной договоренности правительств США и СССР был передан Соединенным Штатам американский священник Уолтер Чишек, арестованный в 1941 году по обвинению в шпионаже. Вместе с Чишеком американской стороне был передан химик Марвин Макинен, который был арестован в 1961 году и приговорен к восьми годам лишения свободы за шпионаж.
10 февраля 1962 года на границе между Западным и Восточным Берлином, на мосту Глинике, в рамках обмена состоялась передача американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Пауэрс выполнял разведывательные полеты над территорией СССР, и 1 мая 1960 года его самолет U-2 был сбит в районе Свердловска (ныне Екатеринбург). Советский суд приговорил летчика к 10 годам тюрьмы за шпионаж.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСШАРоссияСССРМарк ФогельПол УиланЭван ГершковичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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