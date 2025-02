https://ria.ru/20250212/peredacha-1998781800.html

Случаи передачи США американских граждан, осужденных в России/СССР

Случаи передачи США американских граждан, осужденных в России/СССР - РИА Новости, 12.02.2025

Случаи передачи США американских граждан, осужденных в России/СССР

11 февраля 2025 года стало известно, что Россия передала США осужденного американца Марка Фогеля. Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в... РИА Новости, 12.02.2025

11 февраля 2025 года стало известно, что Россия передала США осужденного американца Марка Фогеля. Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. Как уточнили в МВД, до мая 2021 года Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.1 августа 2024 года в рамках обмена Россия передала США американцев Эвана Гершковича, Пола Уилана (гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии) и Алсу Курмашеву (гражданство США и России). Корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. По версии следствия, американец по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля 2023 года Свердловский областной суд вынес приговор Гершковичу по делу о шпионаже, приговорив его к 16 годам колонии строгого режима.Бывший сержант Корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". По данным следствия, Уилан являлся кадровым разведчиком, который во время поездок в Россию "собирал секретные сведения, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны". По данным спецслужбы, у него обнаружили флешку с секретными данными. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.18 октября 2023 года российско-американская журналистка Алсу Курмашева, включенная в реестр иностранных агентов, была задержана и арестована судом в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Позднее в отношении нее также возбудили дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". 19 июля 2024 года Верховный суд Татарстана приговорил ее к 6,5 года колонии общего режима по этому делу. На момент передачи дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ в отношении Алсу Курмашевой еще не было завершено. 8 декабря 2022 года стало известно, что Россия в рамках обмена передала США американку Бриттни Грайнер. Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Бриттни Грайнер в феврале 2022 года задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в один миллион рублей. Она отбывала наказание в исправительной колонии № 2 в Мордовии. 27 апреля 2022 года в рамках обмена РФ передала осужденного в России гражданина США Тревора Рида. Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США. Гражданин США Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии. 5 октября 1986 года после переговоров на уровне МИД СССР и США была достигнута договоренность о передаче в рамках обмена американского журналиста, главы корпункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилова, обвиняемого в шпионаже. 11 октября 1963 года по взаимной договоренности правительств США и СССР был передан Соединенным Штатам американский священник Уолтер Чишек, арестованный в 1941 году по обвинению в шпионаже. Вместе с Чишеком американской стороне был передан химик Марвин Макинен, который был арестован в 1961 году и приговорен к восьми годам лишения свободы за шпионаж.10 февраля 1962 года на границе между Западным и Восточным Берлином, на мосту Глинике, в рамках обмена состоялась передача американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Пауэрс выполнял разведывательные полеты над территорией СССР, и 1 мая 1960 года его самолет U-2 был сбит в районе Свердловска (ныне Екатеринбург). Советский суд приговорил летчика к 10 годам тюрьмы за шпионаж.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

