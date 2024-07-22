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Журналистку Курмашеву* приговорили к 6,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 22.07.2024
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18:01 22.07.2024 (обновлено: 18:08 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kurmasheva-1961294662.html
Журналистку Курмашеву* приговорили к 6,5 года колонии за фейки об армии
Журналистку Курмашеву* приговорили к 6,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 22.07.2024
Журналистку Курмашеву* приговорили к 6,5 года колонии за фейки об армии
Верховный суд Татарстана приговорил журналистку с гражданством РФ и США Алсу Курмашеву*, к 6,5 года колонии общего режима за распространение заведомо ложной... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:01
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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил журналистку с гражданством РФ и США Алсу Курмашеву*, к 6,5 года колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости представитель суда. "Суд приговорил Курмашеву* к 6,5 года колонии общего режима по пунктам "г", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. В настоящее время Курмашева* также обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Курмашева* была задержана и арестована судом 18 октября 2023 года в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Позднее в отношении нее также возбудили дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Курмашева* является уроженкой Казахстана, зарегистрирована в Казани, до задержания фактически проживала в Чехии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240719/muntyan-1960721276.html
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происшествия, россия, сша, республика татарстан (татарстан), верховный суд татарстана, казань
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Журналистку Курмашеву* приговорили к 6,5 года колонии за фейки об армии

ВС Татарстана приговорил журналистку Курмашеву к 6,5 года колонии за фейки о ВС

© AP PhotoЖурналистка Алсу Курмашева*
Журналистка Алсу Курмашева* - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo
Журналистка Алсу Курмашева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил журналистку с гражданством РФ и США Алсу Курмашеву*, к 6,5 года колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд приговорил Курмашеву* к 6,5 года колонии общего режима по пунктам "г", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
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Рассмотрение проходило в закрытом режиме.
В настоящее время Курмашева* также обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Курмашева* была задержана и арестована судом 18 октября 2023 года в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Позднее в отношении нее также возбудили дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".
Курмашева* является уроженкой Казахстана, зарегистрирована в Казани, до задержания фактически проживала в Чехии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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