https://ria.ru/20240722/kurmasheva-1961294662.html

Журналистку Курмашеву* приговорили к 6,5 года колонии за фейки об армии

Журналистку Курмашеву* приговорили к 6,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 22.07.2024

Журналистку Курмашеву* приговорили к 6,5 года колонии за фейки об армии

Верховный суд Татарстана приговорил журналистку с гражданством РФ и США Алсу Курмашеву*, к 6,5 года колонии общего режима за распространение заведомо ложной... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:01

2024-07-22T18:01

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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил журналистку с гражданством РФ и США Алсу Курмашеву*, к 6,5 года колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости представитель суда. "Суд приговорил Курмашеву* к 6,5 года колонии общего режима по пунктам "г", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. В настоящее время Курмашева* также обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Курмашева* была задержана и арестована судом 18 октября 2023 года в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Позднее в отношении нее также возбудили дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Курмашева* является уроженкой Казахстана, зарегистрирована в Казани, до задержания фактически проживала в Чехии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240719/muntyan-1960721276.html

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происшествия, россия, сша, республика татарстан (татарстан), верховный суд татарстана, казань