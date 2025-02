https://ria.ru/20250204/prazdnik-1997147447.html

4 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

2025-02-04T06:00:00+03:00

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. 4 февраля 2025 года в России и мире отмечаются Мeждунapoдный дeнь чeлoвeчecкoгo бpaтcтвa, Всемирный дeнь бopьбы c paкoвыми зaбoлeвaниями и День хорошего настроения. Какие профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России4 февраля 2025 года в России и мире ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). А еще есть повод не поддаваться унынию и провести День хорошего настроения с улыбкой.Профессиональный праздникГосударственных и профессиональных праздников сегодня нет. Но в эту дату по инициативе Международного противоракового союза (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года проходит Всемирный день борьбы против рака или Всемирный день онколога. Праздник создан с целью повышения осведомленности об этой глобальной проблеме, информирования общественности о раке и опасности онкологии, а также поддержки всех, кто борется с этим заболеванием. Поэтому выразить слова благодарности можно всем специалистом в этой области. Врачи-онкологи ежедневно борются за жизни людей, помогают пациентам справиться с симптомами рака, облегчить боль и побочные эффекты от его лечения.Церковный праздник4 февраля русская православная церковь чтит память:Народный праздникПо народному календарю 4 февраля отмечается Тимофеев день или день Тимофея Полузимника. Святого просят о заступничестве в тяжелых ситуациях, исцелении от болезней. Наши предки в этот день занимались утеплением жилища и обязательно проверяли состояние зерна, сена и количество других запасов. А вечером собирались всей семьей для обсуждения планов на весенние полевые работы. По приметам, в этот день нужно проводить время дома. Ругаться и ссориться категорически запрещается, иначе нечистая сила услышит. Не рекомендуется начинать ремонт, ведь сегодня и домовой тоже ведет подсчеты хозяйства. Не стоит париться в бане, иначе банник сделает так, что нарушивший запрет поскользнется или ошпарится. Чтобы избежать невзгод и неприятностей, нельзя переступать порог дома левой ногой.Какой сегодня праздник в миреГенассамблея ООН 21 декабря 2020 года приняла Резолюцию, согласно которой была учреждена новая памятная дата – Международный день человеческого братства. В этот день 4 февраля в 2019 году в ходе встречи Папы римского Франциска II и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба был подписан документ "Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни". Именно принципы человеческого братства, основанные на межрелигиозном и межкультурном диалоге, способствуют устойчивому развитию мира, а конфликты, враждебное отношение и войны препятствуют этому процессу.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 4 февраля в разные годы:1719 – Пётр I издаёт указ о проведении первой переписи населения Российской империи.1720 – Пётр I издаёт указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.1722 – Пётр I вводит "Табель о рангах".1755 – императрицей Елизаветой Петровной подписан указ о создании Московского университета.1900 – Феликс Дзержинский был арестован и заключён в X павильон Варшавской цитадели.1931 – в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.1932 – в бухту Нагаева (Охотское море) прибыл пароход "Сахалин", доставивший на Колыму руководство треста "Дальстрой" и первую группу заключённых, которые должны были заняться организацией разработки полезных ископаемых и строительством.1934 – установлены дипломатические отношения между СССР и Венгрией.1935 – пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.1940 – приведён в исполнение приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР об "исключительной мере наказания" (расстреле) бывшему наркому НКВД, генеральному комиссару госбезопасности Николаю Ивановичу Ежову.1944 – советскому лётчику-асу Ивану Кожедубу присвоено первое звание Героя Советского Союза.Ученые доказали, что носителем наследственной информации, "материалом" генов, является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), о чем в США вышла статья в номере "The Journal of Experimental Medicine".1945 – в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция.1961 – первая советская попытка пуска к Венере, в результате которой тяжёлый спутник 01 остался на очень низкой околоземной орбите из-за отказа разгонного блока.1970 – основан город Припять, в настоящее время заброшенный из-за аварии на Чернобыльской АЭС.1977 – образована национальная авиакомпания Кении Kenya Airways.1990 – в Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС.2000 – в Министерстве культуры РФ прошла церемония передачи иконы XV века "Борис и Глеб", которая в 1991 году была похищена в Устюженском краеведческом музее.2003 – принята конституция Сербии и Черногории.2022 – открытие XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине (КНР).Кто из известных людей родился 4 февраляВ этот день родились:1881 – Климент Ворошилов, советский государственный, партийный и военный деятель, Маршал Советского Союза.1936 – Александра Завьялова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ.1937 – Магнар Сольберг, норвежский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион1941 – Джон Стил, британский музыкант, барабанщик группы "The Animals".1948 – Элис Купер (наст. имя Винсент Дэймон Фурнье), американский рок-певец, автор песен.1963 – Кевин Вассерман, гитарист и бэк-вокалист американской рок-группы "The Offspring".1964 – Вячеслав Володин, российский политик и государственный деятель, председатель Госдумы РФ с 2016 года.1967 – Сергей Гриньков, советский и российский фигурист (парное катание), двукратный олимпийский чемпион в 1988 и 1994 годах.1975 – Натали Имбрулья, австралийско-британская певица, автор песен и актриса.1983 – Александра Урсуляк, российская актриса театра и кино.1985 – Лесли (Лесли Бургуэн), французская R'n'B-певица.1989 – Валентина Гунина, российская шахматистка, гроссмейстер.ИмениныИменины 4 февраля отмечают: Гаврил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Пётр, Тимофей, Яков.

