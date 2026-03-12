Названы сроки новогодних каникул в 2027 году

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года (воскресенье)", - сказал Балынин

Эксперт добавил, что праздники никак не повлияют на размер заработной платы, поскольку она рассчитывается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих, а не календарных дней в месяце.