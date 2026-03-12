https://ria.ru/20260312/kanikuly-2080099484.html
Названы сроки новогодних каникул в 2027 году
Названы сроки новогодних каникул в 2027 году - РИА Новости, 12.03.2026
Названы сроки новогодних каникул в 2027 году
Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, сообщил РИА Новости доцент... РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года (воскресенье)", - сказал Балынин
.
Эксперт добавил, что праздники никак не повлияют на размер заработной платы, поскольку она рассчитывается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих, а не календарных дней в месяце.
В конце 2025 года и начале 2026 года работающие россияне отдыхали с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.