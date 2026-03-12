Рейтинг@Mail.ru
Названы сроки новогодних каникул в 2027 году - РИА Новости, 12.03.2026
02:49 12.03.2026
Названы сроки новогодних каникул в 2027 году
Названы сроки новогодних каникул в 2027 году - РИА Новости, 12.03.2026
Названы сроки новогодних каникул в 2027 году
Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, сообщил РИА Новости доцент... РИА Новости, 12.03.2026
общество
россия
игорь балынин
праздники
общество, россия, игорь балынин, праздники
Общество, Россия, Игорь Балынин, Праздники
Названы сроки новогодних каникул в 2027 году

РИА Новости: новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года (воскресенье)", - сказал Балынин.
Эксперт добавил, что праздники никак не повлияют на размер заработной платы, поскольку она рассчитывается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих, а не календарных дней в месяце.
В конце 2025 года и начале 2026 года работающие россияне отдыхали с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
ОбществоРоссияИгорь БалынинПраздники
 
 
