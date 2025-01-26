https://ria.ru/20250126/prazdnik-1995394587.html

26 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 26 января в России и в мире по календарю

26 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

26 января 2025 года в России ежегодно отмечается День супругов, профессиональный праздник у сотрудников таможенных служб, а еще на эту дату выпадает... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T06:00:00+03:00

2025-01-26T06:00:00+03:00

2025-01-26T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. 26 января 2025 года в России ежегодно отмечается День супругов, профессиональный праздник у сотрудников таможенных служб, а еще на эту дату выпадает Международный день без интернета. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России26 января 2025 года в России отмечается сразу несколько праздников: День супругов, который напоминает о ценности семейных отношений, поздравления принимают и работники таможенных служб в Международный день таможенника.Профессиональный праздникСвой профессиональный праздник отмечают таможенники не только России, но и разных стран мира. В этот день в 1953 году в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества. Праздник призван акцентировать внимание общества на значимости роли таможни в экономическом и социальном развитии во всем мире. Российская Федерация участвует в работе Всемирной таможенной организации с 1992 года как правопреемница СССР для решения задач, способствующих развитию внешней торговли.Церковный праздник26 января Русская православная церковь вспоминает:Народный праздникПо народному календарю 26 января именуют Еремин или Ермилов день. Наши предки в этот день с особой заботой относились к домашним кошкам и собакам, подкармливали бездомных животных, а из-за холодов в эти сутки старались проводить время дома.По поведению домашнего питомца судили о предстоящей погоде. Так, если кошка клубком сворачивается и нос прячет – будут морозы. Если по половицам катается, то тепло наступит, а если стену дерет – ненастье. Если питомец спит, то сгонять его нельзя, иначе начнутся на работе проблемы. Нельзя в этот день говорить плохое о людях и сплетничать, ссориться и отчитывать кого-либо.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день без интернета ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. В 2025 году от выпадает на 26 января и отлично подходит для того, чтобы устроить "цифровой детокс" без компьютеров и смартфонов, насладиться возможностями жизни реальной, а не виртуальной: встретиться с друзьями, почитать книгу, сходить в кино или на каток.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 26 января в разные годы:1340 – Эдуард III объявлен королём Франции.1525 – итальянец Баттиста Аньезе изготовил первую печатную карту Руси – карта Московских земель.1788 – основан город Сидней – первое поселение европейцев в Австралии.1875 – американец Джордж Грин запатентовал бормашину, работавшую от электрических батарей.1905 – на руднике "Премьер" в Южной Африке был поднят самый крупный в истории человечества алмаз 3 106 карат (вес 621,2 г).1911 – первый полёт гидроплана, пилотируемого Гленном Кёртиссом.1914 – в воздух поднялся первый российский четырёхмоторный цельнодеревянный биплан "Илья Муромец" – первый русский бомбардировщик, построенный под руководством лётчика-авиаконструктора И. И. Сикорского.1918 – Владимир Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России (по старому стилю).1924 – постановлением 2-го съезда Советов Петроград переименован в Ленинград.1939 – на конференции по теоретической физике в Вашингтоне датский физик Нильс Бор объявил об открытии деления урана.1953 – в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества.1965 – хинди стал официальным языком Индии.2000 – археологи в Аргентине обнаружили останки самого крупного в истории нашей планеты динозавра.Кто из известных людей родился 26 январяВ этот день родились:1714 – Жан-Батист Пигаль, французский скульптор.1804 – Эжен Сю, французский писатель, основоположник уголовно-сенсационного жанра в литературе.1880 – Дуглас Макартур, американский военачальник, генерал армии.1918 – Николае Чаушеску, румынский политик и государственный деятель, президент Румынии (1974-1989).1921 – Акио Морита, японский бизнесмен, основатель корпорации Sony.1921 – Юрий Озеров, кинорежиссёр, сценарист, педагог, народный артист СССР.1925 – Пол Ньюман, американский актёр, режиссёр, продюсер.1928 – Роже Вадим, французский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер.1944 – Анджела Дэвис, американская правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог и писательница.1960 – Леонид Парфенов, российский журналист, телеведущий, режиссер.1961 – Уэйн Гретцки, канадский хоккеист, один из самых известных спортсменов XX века.1963 – Жозе Моуриньо, португальский футболист и футбольный тренер.1965 – Алексей Лысенков, российский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, режиссёр.ИмениныИменины 26 января отмечают: Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Яков.

https://ria.ru/20250123/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20230126/prazdnik-1846996867.html

https://ria.ru/20250126/prazdniki-1906455182.html

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