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Биография Леонида Парфенова
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РИА Новости

Биография Леонида Парфенова

02:32 26.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛеонид Парфенов
Леонид Парфенов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Известный журналист, телеведущий, автор популярных телепроектов Леонид Геннадьевич Парфенов родился 26 января 1960 года в городе Череповце Вологодской области.
В 1982 году окончил факультет журналистики Ленинградского университета имени Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
Публиковался в центральной периодической печати (журнал "Огонек", газеты "Красная звезда", "Правда", "Московские новости").
После окончания университета работал корреспондентом газеты "Вологодский комсомолец", затем – Вологодского областного телевидения.
В 1986 году – спецкор молодежной редакции Центрального телевидения, корреспондент программы "Мир и молодежь".
В 1987 году Леонид Парфенов вместе с Андреем Разбашем создал трехсерийный документальный фильм о поколении шестидесятников "Дети XX съезда".
В 1988 году он начал работать в телекомпании "Авторское телевидение" (ATV), где с 1990 по 1991 год выпускал еженедельную авторскую программу неполитических новостей "Намедни".
В 1991-1993 годах работал на Первом канале в качестве телеведущего – вел документальное наблюдение "Портрет на фоне" и журналистское расследование "Дело".
В 1993 году перешел на работу в созданную телекомпанию НТВ. В 1997-1999 годах был главным продюсером телеканала, в 1997-2003 годах входил в состав совета директоров НТВ.
На НТВ Парфенов вел программу "Намедни" (ее формат несколько раз менялся), создал цикл передач "Российская империя", а также был ведущим рубрики "Особый взгляд Леонида Парфенова" информационно-аналитической программы "Итоги".
В июле 2004 года после закрытия программы "Намедни" телеведущий покинул НТВ.
С декабря 2004 по декабрь 2007 года – главный редактор журнала "Русский Newsweek".
В 2004-2014 годах – автор фильмов на Первом канале, среди них – "О, мир, ты – спорт!" (2004), "Люся" (2005), "И лично Леонид Ильич" (2006), "Птица-Гоголь" (2009), "Хребет России" (2010), "Зворыкин-Муромец" (2010), "Он пришел дать нам волю" (2011), "Глаз Божий" (2012), "Цвет нации" (2014).
В 2016-2017 году выпустил три фильма из серии "Русские евреи". Это первый медиапроект автора, который вышел в кинопрокат. В 2020 году планируется выпуск документального фильма "Русские грузины".
В 2010-2011 годах был соведущим программы "Какие наши годы" на Первом канале.
В телесезоне 2011/2012 был ведущим передачи "Волшебный мир Disney" на Первом канале.
В 2012 году Леонид Парфенов вместе с Владимиром Познером вел передачу на телеканале "Дождь". В 2013 году там же – информационный сериал об актуальных событиях недели "Парфенов".
В 2017 году в течение нескольких месяцев был ведущим музыкального ток-шоу "Намедни в караоке" на телеканале RTVI.
В феврале 2018 года Парфенов запустил собственный канал на YouTube "Парфенон". В 2019 году возобновил на YouTube свой проект "Намедни".
С 2007 года Парфенов выпускает книжную версию проекта "Намедни" (вышло восемь томов о 1931-2010 годах).
Леонид Парфенов – член Академии российского телевидения.
Обладатель премии ТЭФИ (1995, 2000, 2002, 2004), первый лауреат премии имени Владислава Листьева (2010), обладатель премии Союза журналистов Москвы (2010).
Лауреат национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" за 2010 год.
В 2009 году два первых тома проекта Леонида Парфенова "Намедни. Наша эра 1961-1970. 1971-1980" были удостоены приза "Книга года" в рамках XXII Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ).
Жена, Елена Чекалова, ведущая рубрики "Еда" журнала "Коммерсантъ Weekend". У пары двое детей – сын и дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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