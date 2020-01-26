Биография Леонида Парфенова

В 1982 году окончил факультет журналистики Ленинградского университета имени Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).

Публиковался в центральной периодической печати (журнал "Огонек", газеты "Красная звезда", "Правда", "Московские новости").

После окончания университета работал корреспондентом газеты "Вологодский комсомолец", затем – Вологодского областного телевидения.

В 1986 году – спецкор молодежной редакции Центрального телевидения, корреспондент программы "Мир и молодежь".

В 1987 году Леонид Парфенов вместе с Андреем Разбашем создал трехсерийный документальный фильм о поколении шестидесятников "Дети XX съезда".

В 1988 году он начал работать в телекомпании "Авторское телевидение" (ATV), где с 1990 по 1991 год выпускал еженедельную авторскую программу неполитических новостей "Намедни".

В 1991-1993 годах работал на Первом канале в качестве телеведущего – вел документальное наблюдение "Портрет на фоне" и журналистское расследование "Дело".

В 1993 году перешел на работу в созданную телекомпанию НТВ. В 1997-1999 годах был главным продюсером телеканала, в 1997-2003 годах входил в состав совета директоров НТВ

На НТВ Парфенов вел программу "Намедни" (ее формат несколько раз менялся), создал цикл передач "Российская империя", а также был ведущим рубрики "Особый взгляд Леонида Парфенова" информационно-аналитической программы "Итоги".

В июле 2004 года после закрытия программы "Намедни" телеведущий покинул НТВ.

С декабря 2004 по декабрь 2007 года – главный редактор журнала "Русский Newsweek".

В 2016-2017 году выпустил три фильма из серии "Русские евреи". Это первый медиапроект автора, который вышел в кинопрокат. В 2020 году планируется выпуск документального фильма "Русские грузины"

В 2010-2011 годах был соведущим программы "Какие наши годы" на Первом канале.

В телесезоне 2011/2012 был ведущим передачи "Волшебный мир Disney" на Первом канале.

В феврале 2018 года Парфенов запустил собственный канал на YouTube "Парфенон". В 2019 году возобновил на YouTube свой проект "Намедни".

С 2007 года Парфенов выпускает книжную версию проекта "Намедни" (вышло восемь томов о 1931-2010 годах).

Лауреат национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" за 2010 год.

В 2009 году два первых тома проекта Леонида Парфенова "Намедни. Наша эра 1961-1970. 1971-1980" были удостоены приза "Книга года" в рамках XXII Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ).