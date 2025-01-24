https://ria.ru/20250124/tramp-1995149669.html

Трамп выдвинул России ультиматум. В Москве его не заметили

Трамп выдвинул России ультиматум. В Москве его не заметили - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп выдвинул России ультиматум. В Москве его не заметили

Москва готова к равноправному диалогу с Вашингтоном и ждет от того сигналов, но пока таковых не поступало, заявил Кремль. В этих словах не было бы ничего... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:00:00+03:00

2025-01-24T08:00:00+03:00

2025-01-24T08:05:00+03:00

аналитика

россия

дональд трамп

украина

спецоперация

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995209093_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_052e8435dda92758fd251ad9cc0ee76d.jpg

Москва готова к равноправному диалогу с Вашингтоном и ждет от того сигналов, но пока таковых не поступало, заявил Кремль. В этих словах не было бы ничего примечательного — похожие комментарии звучали уже неоднократно, вот только на этот раз пресс-секретарь российского президента высказался после резонансного заявления нового американского президента.Такое впечатление, что Джо Байден чем-то заразил Дональда Трампа, иначе просто не объяснить, отчего новый старый президент стал писать такую ерунду в соцсетях. В его обращении к России по поводу Украины что ни слово, то перл.Сначала Трамп клянется в любви к русскому народу, ага-ага, это очень знакомый заход. "Рус, сдавайся, твои комиссары тебя обманывают!" Через строчку предлагает сделать нам одолжение — это слово он пишет капслоком: видно, хорошо изучил методичку по холодным продажам, "как впарить клиенту то, что ему не нужно".Суть его торгового предложения — русские должны "остановить эту смешную войну" на Украине. Ох, какой же неудачный выбор слов. Смешно ему, видите ли. Был в Германии такой канцлер Шольц, раньше он тоже смеялся над геноцидом в Донбассе, а теперь вот превратился в политический труп.Если же мы на эту сделку по Украине не пойдем, Трамп обложит нас Тарифами, Пошлинами и Санкциями — ей-богу, он так и пишет с большой буквы. Вот тут прям страшно, конечно, стало.Все это такая чушь, что ее просто неловко разбирать. Тем не менее у Трампа есть поклонники во всем мире, давайте разъясним хотя бы для них.Какие санкции, Дональд Фредович, уважаемый?! Нету таких санкций, которыми вы бы не обложили Россию за последние годы. Наша экономика давно "порвана в клочья", вы спросите у Обамы, он подтвердит.Правда, благодаря в том числе вашим санкциям Россия уже на четвертом месте среди мировых экономик, но это ничего. Вы можете подрисовать своей стране результаты еще лучше, если учтете в ВВП всю наркоторговлю и весь порнобизнес Америки.Вы что там собрались обкладывать-то своими Тарифами и Пошлинами? Мы уже практически свели весь товарооборот с вами к нулю, начав с того, что сбросили как токсичный актив облигации вашего безобразного госдолга. У России множество куда более надежных и честных партнеров, с нами торгует и дружит мировое большинство.Кто вам пишет, кто советует? Нашли бы себе грамотного секретаря и не публиковали бы ерунды про русский народ, "который помог нам (американцам) выиграть Вторую мировую войну, потеряв в процессе почти 60 миллионов человек".Это же неприлично для лидера большой страны настолько не знать истории. А ваши манеры — это просто что-то с чем-то. Вашей администрации на протяжении месяцев доносят, что Россия открыта к переговорам, если они будут вестись в уважительном духе и на равной, взаимовыгодной основе. Но нет, у вас там ничего не поняли и ничему не научились.Наконец, сама сделка, которую вы навязываете с усердием провинциального коммивояжера, а так ли уж она нам нужна? Цели СВО достигаются последовательно и планомерно, наша армия каждый день идет вперед, совсем рядом Красноармейск (бывший Покровск), да и Одесса, как отмечал наш президент, тоже русский город.Наша экономика чувствует себя прекрасно, что отмечают даже американские говорящие головы. Миллионы наших людей поддерживают СВО и безо всякого энтузиазма относятся к идее заключения мира с Украиной: по опросам, лишь около половины населения готово поддержать мирные переговоры.Так что приберегите свой капслок для более пугливых партнеров, Дональд Фредович. Ваши амбиции далеко не соответствуют вашим возможностям. Ваше же издание The Hill указывает, что "у Трампа нет <...> рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте"."Трамп не может угрозами добиться мирного соглашения", — объясняют вам европейские эксперты. Прислушайтесь к ним, иначе вам придется делать то, чего требует от вас Зеленский, — посылать на Украину американских солдат, чтобы еще чуть-чуть продлить агонию киевского режима. Вы знаете, что будет там с вашими солдатами? Мы можем показать вам интересные видеоролики на эту тему.В российской Госдуме считают, что Трамп избрал тупиковую стратегию. "Угрожать нам ультиматумами, пугать нас тарифами — пустой разговор, это не для России," — сказал депутат от Крыма Леонид Ивлев.Кремль очередную эскападу американского президента просто проигнорировал. Интеллигентные люди стараются не замечать, когда собеседник падает лицом в салат. Да и комментировать тут, откровенно говоря, только портить. Пускай весь мир увидит, как себя ведет президент США, каков его уровень.Тем не менее работать предстоит с тем, что есть, и пробелы в образовании и воспитании американских руководителей — не повод, чтобы прекращать взаимодействие. Есть у нас понимание и того, что Трампу приходится без устали притворяться крутым парнем, непобедимым альфа-самцом перед своей внутренней аудиторией.Просто 47-му президенту США стоит понять, что зафиксировать свои потери на Украине сейчас ему выгоднее, чем дожидаться ее полного разгрома. И в соответствии с этим вести себя скромнее.Москва открыта к переговорам, но только на равной и взаимоуважительной основе. Запугивания, угрозы, нотации про "слабеющую экономику" России — все это надо срочно сдать в утиль. Первый подход Трампа к снаряду не засчитываем, но попытки у него еще остались. Как там говорили в нашем детстве? "Выйди и войди нормально!"

https://ria.ru/20250123/politolog-1995129427.html

https://ria.ru/20250123/peskov-1995111598.html

https://ria.ru/20250123/putin-1995128154.html

https://ria.ru/20250123/times-1995091266.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, дональд трамп, украина, спецоперация, сша