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На Западе отреагировали на дерзкий ультиматум Трампа России - РИА Новости, 23.01.2025
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09:47 23.01.2025 (обновлено: 14:13 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ultimatum-1995081030.html
На Западе отреагировали на дерзкий ультиматум Трампа России
На Западе отреагировали на дерзкий ультиматум Трампа России - РИА Новости, 23.01.2025
На Западе отреагировали на дерзкий ультиматум Трампа России
Президент США Дональд Трамп не может угрозами в адрес России добиться мирного соглашения, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:47:00+03:00
2025-01-23T14:13:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
михаил шеремет
дональд трамп
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может угрозами в адрес России добиться мирного соглашения, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.&quot;Трамп не может угрозами добиться мирного соглашения, поскольку Россия считает конфликт экзистенциальной угрозой. Почему бы не начать с диалога?&quot; — указал эксперт.Накануне американский лидер заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.
https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html
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в мире, россия, сша, украина, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф
В мире, Россия, США, Украина, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ
На Западе отреагировали на дерзкий ультиматум Трампа России

Профессор Дизен: Трамп не может угрозами России добиться мирного соглашения

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может угрозами в адрес России добиться мирного соглашения, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«

"Трамп не может угрозами добиться мирного соглашения, поскольку Россия считает конфликт экзистенциальной угрозой. Почему бы не начать с диалога?" — указал эксперт.

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе
Вчера, 09:04
Накануне американский лидер заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Вчера, 02:37
 
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