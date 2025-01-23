https://ria.ru/20250123/ultimatum-1995081030.html

На Западе отреагировали на дерзкий ультиматум Трампа России

На Западе отреагировали на дерзкий ультиматум Трампа России - РИА Новости, 23.01.2025

На Западе отреагировали на дерзкий ультиматум Трампа России

Президент США Дональд Трамп не может угрозами в адрес России добиться мирного соглашения, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:47:00+03:00

2025-01-23T09:47:00+03:00

2025-01-23T14:13:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может угрозами в адрес России добиться мирного соглашения, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Трамп не может угрозами добиться мирного соглашения, поскольку Россия считает конфликт экзистенциальной угрозой. Почему бы не начать с диалога?" — указал эксперт.Накануне американский лидер заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.

https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html

https://ria.ru/20250123/rogov-1995060355.html

россия

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в мире, россия, сша, украина, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф