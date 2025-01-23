https://ria.ru/20250123/hill-1995077192.html
В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина
В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина - РИА Новости, 23.01.2025
В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина
Президент США Дональд Трамп не имеет рычагов влияния ни на Россию, ни на Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Владимира Путина после... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:26:00+03:00
2025-01-23T09:26:00+03:00
2025-01-23T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не имеет рычагов влияния ни на Россию, ни на Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Владимира Путина после вступления в должность, пишет газета The Hill."Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте", — говорится в материале.В январе Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.В Госдуме прокомментировали слова американского президента, отметив, что он избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами.
https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина
Hill: Трамп не имеет рычагов давления на Россию или Украину