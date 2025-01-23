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В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 23.01.2025 (обновлено: 12:03 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/hill-1995077192.html
В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина
В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина - РИА Новости, 23.01.2025
В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина
Президент США Дональд Трамп не имеет рычагов влияния ни на Россию, ни на Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Владимира Путина после... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:26:00+03:00
2025-01-23T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не имеет рычагов влияния ни на Россию, ни на Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Владимира Путина после вступления в должность, пишет газета The Hill."Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте", — говорится в материале.В январе Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.В Госдуме прокомментировали слова американского президента, отметив, что он избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами.
https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина

Hill: Трамп не имеет рычагов давления на Россию или Украину

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не имеет рычагов влияния ни на Россию, ни на Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Владимира Путина после вступления в должность, пишет газета The Hill.
"Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте", — говорится в материале.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне
22 января, 22:42
В январе Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.
В Госдуме прокомментировали слова американского президента, отметив, что он избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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