https://ria.ru/20250123/hill-1995077192.html

В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина

В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина - РИА Новости, 23.01.2025

В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина

Президент США Дональд Трамп не имеет рычагов влияния ни на Россию, ни на Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Владимира Путина после... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:26:00+03:00

2025-01-23T09:26:00+03:00

2025-01-23T12:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не имеет рычагов влияния ни на Россию, ни на Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Владимира Путина после вступления в должность, пишет газета The Hill."Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте", — говорится в материале.В январе Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.В Госдуме прокомментировали слова американского президента, отметив, что он избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами.

https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html

сша

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин