https://ria.ru/20250123/tramp-1995109409.html
В Кремле ответили на обращение Трампа к России
В Кремле ответили на обращение Трампа к России - РИА Новости, 23.01.2025
В Кремле ответили на обращение Трампа к России
Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:38:00+03:00
2025-01-23T12:38:00+03:00
2025-01-23T13:19:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
москва
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049204_0:0:2476:1393_1920x0_80_0_0_9d416bdf5d0b193137b276e94dd30f7f.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу — этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытность первого президентства Трампа, и ждем сигналов, ждем сигналов, которых пока не поступало", — сказал он.Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления президента США Дональда Трампа о санкционной политике в отношении России.Песков уточнил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.В то же время, оказывая помощь Украине, США делают успешный бизнес: зарабатывают на продаже энергоресурсов Европе, создают в своей стране новые рабочие места и развивают оборонную промышленность за счет военных заказов, пояснил пресс-секретарь российского лидера.О роли СССР во Второй мировой войнеМосква не согласна с высказыванием Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй мировой войне, отметил Песков."Америка действительно помогала. Она внесла свой существенный вклад. Америка помогала, но есть один нюанс. Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес", — подчеркнул Песков.Пресс-секретарь напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР."И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", — сказал Песков.В Москве надеются, что американцы и президент США разделят с Россией радость празднования 80-й годовщины Победы.
https://ria.ru/20250123/hill-1995077192.html
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995073256.html
https://ria.ru/20250123/ukraina-1994854699.html
https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html
https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049204_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4a1b80957d7fb1e97bb0179f436cf333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, москва, сша, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Москва, США, Россия
В Кремле ответили на обращение Трампа к России
Песков: РФ готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу — этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытность первого президентства Трампа, и ждем сигналов, ждем сигналов, которых пока не поступало", — сказал он.
Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления президента США Дональда Трампа о санкционной политике в отношении России.
В среду американский лидер заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
Песков уточнил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.
В то же время, оказывая помощь Украине, США делают успешный бизнес: зарабатывают на продаже энергоресурсов Европе, создают в своей стране новые рабочие места и развивают оборонную промышленность за счет военных заказов, пояснил пресс-секретарь российского лидера.
О роли СССР во Второй мировой войне
Москва не согласна с высказыванием Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй мировой войне, отметил Песков.
В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней. По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
"Америка действительно помогала. Она внесла свой существенный вклад. Америка помогала, но есть один нюанс. Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес", — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР
.
«
"И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", — сказал Песков.
В Москве надеются, что американцы и президент США разделят с Россией радость празднования 80-й годовщины Победы.