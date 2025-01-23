https://ria.ru/20250123/tramp-1995109409.html

В Кремле ответили на обращение Трампа к России

В Кремле ответили на обращение Трампа к России - РИА Новости, 23.01.2025

В Кремле ответили на обращение Трампа к России

Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:38:00+03:00

2025-01-23T12:38:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу — этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытность первого президентства Трампа, и ждем сигналов, ждем сигналов, которых пока не поступало", — сказал он.Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления президента США Дональда Трампа о санкционной политике в отношении России.Песков уточнил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.В то же время, оказывая помощь Украине, США делают успешный бизнес: зарабатывают на продаже энергоресурсов Европе, создают в своей стране новые рабочие места и развивают оборонную промышленность за счет военных заказов, пояснил пресс-секретарь российского лидера.О роли СССР во Второй мировой войнеМосква не согласна с высказыванием Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй мировой войне, отметил Песков."Америка действительно помогала. Она внесла свой существенный вклад. Америка помогала, но есть один нюанс. Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес", — подчеркнул Песков.Пресс-секретарь напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР."И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", — сказал Песков.В Москве надеются, что американцы и президент США разделят с Россией радость празднования 80-й годовщины Победы.

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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, москва, сша, россия