https://ria.ru/20250123/gosduma-1995073256.html

В Госдуме прокомментировали слова Трампа об ультиматуме России

В Госдуме прокомментировали слова Трампа об ультиматуме России - РИА Новости, 23.01.2025

В Госдуме прокомментировали слова Трампа об ультиматуме России

Президент США Дональд Трамп избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами, считает депутат Госдумы от Крымского региона,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:42:00+03:00

2025-01-23T08:42:00+03:00

2025-01-23T10:14:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами, считает депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Трамп ранее заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. "Какая-то имитация открытости, откровенности и угроз со стороны Трампа вместо серьезных позиций, которые сформулировал президент Путин в поздравлении в день его инаугурации. Похоже, Трамп не знает, что делать. А угрожать нам ультиматумами, пугать нас тарифами — пустой разговор, это не для России. Если Трамп решил говорить с Россией языком ультиматумов, то он избрал ошибочную и тупиковую стратегию", — сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, заявление Трампа напоминает ситуацию в американском бейсболе, когда игра еще не началась, а игрок уже бросил мяч мимо страйк-зоны и он оказался не засчитан. "Как итог — штраф", — сказал Ивлев. Ранее Путин заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп сказал, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20241201/but-1986705812.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, леонид ивлев, владимир зеленский, госдума рф