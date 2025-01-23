В Госдуме прокомментировали слова Трампа об ультиматуме России
Депутат Ивлев: Трамп избрал ошибочную стратегию, говоря с Россией ультиматумами
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами, считает депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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"Какая-то имитация открытости, откровенности и угроз со стороны Трампа вместо серьезных позиций, которые сформулировал президент Путин в поздравлении в день его инаугурации. Похоже, Трамп не знает, что делать. А угрожать нам ультиматумами, пугать нас тарифами — пустой разговор, это не для России. Если Трамп решил говорить с Россией языком ультиматумов, то он избрал ошибочную и тупиковую стратегию", — сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, заявление Трампа напоминает ситуацию в американском бейсболе, когда игра еще не началась, а игрок уже бросил мяч мимо страйк-зоны и он оказался не засчитан.
"Как итог — штраф", — сказал Ивлев.
Ранее Путин заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп сказал, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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