https://ria.ru/20250117/prazdnik-1993893646.html

17 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 17 января в России и в мире по календарю

17 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

17 января 2025 года в России и других странах отмечается День детских изобретений, Международный день наставничества и сильных духом людей – Международный день... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T06:00:00+03:00

2025-01-17T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. 17 января 2025 года в России и других странах отмечается День детских изобретений, Международный день наставничества и сильных духом людей – Международный день "Мы не сломлены". Какие еще праздники отмечают в этот день – профессиональные и религиозные, значимые исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России17 января в России нет государственных праздников. Сегодня во всем мире отмечается День детских изобретений, который напоминает обществу о том, что в каждом ребенке таится потенциал для творчества и инноваций. Этот день подчеркивает важность творческого мышления детей, развития их идей, принятия самостоятельности и самовыражения. О необходимости взрослым поддерживать молодых изобретателей, помогать им расти и развиваться, вдохновлять на дальнейшее развитие талантов и умений.Профессиональный праздникПрофессиональных и государственных праздников в России 17 января нет, но можно отметить Всемирный день творчества и вдохновения. Праздник основан в 2004 году Организацией Объединённых Наций для Образования, Науки и Культуры (ЮНЕСКО). Отличный повод посетить выставки, концерты, мастер-классы, лекции, фестивали, оценить творческие идеи и вдохновиться.Церковный праздникВ эту дату отмечается Собор святых семидесяти апостолов.17 января православные верующие чтят память преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского. Преподобный считается покровителем бортников и пчеловодов, поэтому принято молиться ему о хорошем сборе меда. Это и день памяти преподобного Феоктиста и святителя Евстафия I, архиепископа Сербского.Народный праздникВ народе 17 января отмечают день Зосимы Пчельника в честь преподобного Зосимы Соловецкого. Чтобы уважить Зосиму, на столе обязательно должны быть мёд и лакомства на его основе. Считается, что в последние дни Святок темные силы особенно беснуются и могут навредить людям. Чтобы изгнать зло и защититься от бед наши предки использовали чертополох, раскладывали его по углам, и огонь – разжигали костры, водили хороводы, прыгали через пламя. Тулупы выворачивали мехом наружу и так выходили из дома. В этот день старались не покидать жилище, если на улице сильная метель. А ещё не ходить вечером в гости и не пить спиртные напитки.Какой сегодня праздник в мире17 января отмечается Международный день наставничества (International Mentoring Day). Он подчеркивает важность наставнических отношений в обществе, вклад в развитие и успех молодых людей. В этот день стоит отблагодарить тех, кто делится своими знаниями, опытом и мудростью, помогает преодолеть трудности, способствует личностному и профессиональному росту молодого поколения.Международный день "Мы не сломлены" отмечается с 2019 года. Он посвящен тем, кто стойко преодолел и справляется с различными заболеваниями, физическими и эмоциональными травмами.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 17 января в разные годы:1377 – назначение Ватикана резиденцией Папы Римского.1773 – британский мореплаватель и путешественник Джеймс Кук первым пересек Южный полярный круг. 1912 – британский путешественник Роберт Скотт достиг Южного полюса спустя месяц после экспедиции норвежского исследователя Руаля Амундсена.1919 – польский пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский стал премьер-министром Польши.1920 – в Советской России официально отменена смертная казнь.1921 – Совет народных комиссаров РСФСР подписал декрет "О воздушных передвижениях".1945 – освобождение Варшавы частями 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского от немецких оккупантов.1970 – впервые поднят в воздух фронтовой бомбардировщик Су‑24.1995 – в японском городе Кобе на острове Хонсю произошло одно из самых мощных и разрушительных землетрясений.1991 – многонациональные силы, дислоцированные в зоне Персидского залива, начали операцию "Буря в пустыне".1994 – начало вещания НТВ в Москве, эфир в 18:00.2001 – евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.ИмениныИменины 17 января отмечают: Афанасий, Денис, Иосиф, Клим, Родион, Семён, Станислав, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст.

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20230117/izobreteniya-1845266515.html

https://ria.ru/20250116/prazdniki-1906455182.html

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религиозные праздники, праздники, россия, общество