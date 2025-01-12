https://ria.ru/20250112/prazdnik-1993111587.html

12 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 12 января в России и в мире по календарю

12 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

12 января 2025 года в России отмечается День работника прокуратуры и День северного сияния, а в других странах проходит Международный день марципана. Какие еще... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T06:00:00+03:00

2025-01-12T06:00:00+03:00

2025-01-12T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. 12 января 2025 года в России отмечается День работника прокуратуры и День северного сияния, а в других странах проходит Международный день марципана. Какие еще праздники отмечают – профессиональные, религиозные, значимые исторические события, которые произошли 12 января, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в России12 января в нашей стране отмечается День работника прокуратуры. С профессиональным праздником поздравляют всех сотрудников ведомства и ветеранов. А еще это День северного сияния – красивого и загадочного небесного свечения.Профессиональный праздникПоздравления сегодня принимают работники надзорного ведомства. Сотрудники прокуратуры Российской Федерации борются с преступностью и коррупцией, защищают права и законные интересы граждан, обеспечивают единство правового пространства страны.В этот день отмечают успехи прокуроров, а отличившимся вручают награды.Церковный праздник12 января 2025 года православные верующие чтят память:Народный праздникНа Руси 12 января называли Анисьин день, Анисья зимняя или Анисья Желудочница. В этот день обязательно ели свинину и молились об исцелении от желудочных болезней. Наши предки верили, если на перекрестке громко прокричать имя болеющего человека, то он вскоре поправится.В этот день не рекомендуется принимать подарки и поднимать найденные вещи. Нельзя шить, а также солить еду, чтобы избежать несчастья.Какой сегодня праздник в миреЭтот день посвящен необычному кондитерскому изделию – марципану. Международный день марципана (International Marzipan Day) в мире проходит ежегодно 12 января. Марципан делают из толченого миндаля, смешанного с сахарным сиропом или пудрой, а также медом. Он используется не только в виде самостоятельных фигурок, но и для украшения тортов и пирожных, а также в качестве начинки шоколадных конфет и десертов. Отличный повод приобрести марципановые угощения и насладиться сладостью.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 12 января в мире в разные годы:ИмениныИменины в этот день отмечают: Антон, Арина, Даниил, Ирина, Лев, Макар, Мария.

https://ria.ru/20250112/prazdnik-1843825502.html

https://ria.ru/20250112/tserkovnyy-1909649809.html

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, праздники, общество