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Какой сегодня праздник: что отмечают 12 января в России и в мире по календарю
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06:00 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/prazdnik-1993111587.html
12 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 января в России и в мире по календарю
12 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
12 января 2025 года в России отмечается День работника прокуратуры и День северного сияния, а в других странах проходит Международный день марципана. Какие еще... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T06:00:00+03:00
2025-01-12T06:00:00+03:00
россия
религиозные праздники
праздники
общество
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. 12 января 2025 года в России отмечается День работника прокуратуры и День северного сияния, а в других странах проходит Международный день марципана. Какие еще праздники отмечают – профессиональные, религиозные, значимые исторические события, которые произошли 12 января, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в России12 января в нашей стране отмечается День работника прокуратуры. С профессиональным праздником поздравляют всех сотрудников ведомства и ветеранов. А еще это День северного сияния – красивого и загадочного небесного свечения.Профессиональный праздникПоздравления сегодня принимают работники надзорного ведомства. Сотрудники прокуратуры Российской Федерации борются с преступностью и коррупцией, защищают права и законные интересы граждан, обеспечивают единство правового пространства страны.В этот день отмечают успехи прокуроров, а отличившимся вручают награды.Церковный праздник12 января 2025 года православные верующие чтят память:Народный праздникНа Руси 12 января называли Анисьин день, Анисья зимняя или Анисья Желудочница. В этот день обязательно ели свинину и молились об исцелении от желудочных болезней. Наши предки верили, если на перекрестке громко прокричать имя болеющего человека, то он вскоре поправится.В этот день не рекомендуется принимать подарки и поднимать найденные вещи. Нельзя шить, а также солить еду, чтобы избежать несчастья.Какой сегодня праздник в миреЭтот день посвящен необычному кондитерскому изделию – марципану. Международный день марципана (International Marzipan Day) в мире проходит ежегодно 12 января. Марципан делают из толченого миндаля, смешанного с сахарным сиропом или пудрой, а также медом. Он используется не только в виде самостоятельных фигурок, но и для украшения тортов и пирожных, а также в качестве начинки шоколадных конфет и десертов. Отличный повод приобрести марципановые угощения и насладиться сладостью.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 12 января в мире в разные годы:ИмениныИменины в этот день отмечают: Антон, Арина, Даниил, Ирина, Лев, Макар, Мария.
https://ria.ru/20250112/prazdnik-1843825502.html
https://ria.ru/20250112/tserkovnyy-1909649809.html
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россия, религиозные праздники, праздники, общество
Россия, Религиозные праздники, Праздники, Общество

12 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Samuli VainionpääКакой сегодня праздник 12 января
Какой сегодня праздник 12 января - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Getty Images / Samuli Vainionpää
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Оглавление
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. 12 января 2025 года в России отмечается День работника прокуратуры и День северного сияния, а в других странах проходит Международный день марципана. Какие еще праздники отмечают – профессиональные, религиозные, значимые исторические события, которые произошли 12 января, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

12 января в нашей стране отмечается День работника прокуратуры. С профессиональным праздником поздравляют всех сотрудников ведомства и ветеранов. А еще это День северного сияния – красивого и загадочного небесного свечения.
Стенд генеральной прокуратуры РФ на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
День работника прокуратуры в России
16:22

Профессиональный праздник

Поздравления сегодня принимают работники надзорного ведомства. Сотрудники прокуратуры Российской Федерации борются с преступностью и коррупцией, защищают права и законные интересы граждан, обеспечивают единство правового пространства страны.В этот день отмечают успехи прокуроров, а отличившимся вручают награды.

Церковный праздник

12 января 2025 года православные верующие чтят память:
  • святого Макария, митрополита Московского;
  • мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской);
  • апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского;
  • священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера.
Православные праздники в январе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Церковный календарь на январь 2025
14:21

Народный праздник

На Руси 12 января называли Анисьин день, Анисья зимняя или Анисья Желудочница. В этот день обязательно ели свинину и молились об исцелении от желудочных болезней. Наши предки верили, если на перекрестке громко прокричать имя болеющего человека, то он вскоре поправится.
В этот день не рекомендуется принимать подарки и поднимать найденные вещи. Нельзя шить, а также солить еду, чтобы избежать несчастья.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Церковный календарь на 2025. Праздники и посты
20 ноября 2024, 15:09

Какой сегодня праздник в мире

Этот день посвящен необычному кондитерскому изделию – марципану. Международный день марципана (International Marzipan Day) в мире проходит ежегодно 12 января. Марципан делают из толченого миндаля, смешанного с сахарным сиропом или пудрой, а также медом. Он используется не только в виде самостоятельных фигурок, но и для украшения тортов и пирожных, а также в качестве начинки шоколадных конфет и десертов. Отличный повод приобрести марципановые угощения и насладиться сладостью.

Памятные даты в истории

Значимые события, которые произошли 12 января в мире в разные годы:
© Public domainКартина Жака Луи Давида "Бонапарт на перевале Сен-Бернар"
Картина Жака Луи Давида Бонапарт на перевале Сен-Бернар - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Public domain
Картина Жака Луи Давида "Бонапарт на перевале Сен-Бернар"
  • 1780 – в Цюрихе начала выходить газета “Цюрхер Цайтунг” (нем. Zurcher Zeitung).
  • 1816 – правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.
  • 1936 – дата открытия добровольного спортивного общества “Локомотив”.
  • 1943 – начало операции “Искра”, в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.
  • 1945 – Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.
  • 1950 – в СССР вновь введена смертная казнь за измену, шпионаж и саботаж.
  • 1954 – королева Елизавета II открыла специальную сессию парламента Новой Зеландии – впервые в истории за пределами Великобритании.
  • 1967 – впервые крионирован человек, им стал профессор психологии Джеймс Бедфорд.
  • 1991 – обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
  • 1998 – в Париже состоялось подписание протокола о запрете клонирования человека.
  • 2004 – крупнейшее в мире круизное судно Queen Mary 2 совершило свое первое плавание через Атлантический океан.
  • 2005 – космический аппарат Deep Impact запущен с мыса Канаверал.

Именины

Именины в этот день отмечают: Антон, Арина, Даниил, Ирина, Лев, Макар, Мария.
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