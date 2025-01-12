12 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
© Getty Images / Samuli VainionpääКакой сегодня праздник 12 января
© Getty Images / Samuli Vainionpää
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. 12 января 2025 года в России отмечается День работника прокуратуры и День северного сияния, а в других странах проходит Международный день марципана. Какие еще праздники отмечают – профессиональные, религиозные, значимые исторические события, которые произошли 12 января, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
12 января в нашей стране отмечается День работника прокуратуры. С профессиональным праздником поздравляют всех сотрудников ведомства и ветеранов. А еще это День северного сияния – красивого и загадочного небесного свечения.
Профессиональный праздник
Поздравления сегодня принимают работники надзорного ведомства. Сотрудники прокуратуры Российской Федерации борются с преступностью и коррупцией, защищают права и законные интересы граждан, обеспечивают единство правового пространства страны.В этот день отмечают успехи прокуроров, а отличившимся вручают награды.
Церковный праздник
12 января 2025 года православные верующие чтят память:
- святого Макария, митрополита Московского;
- мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской);
- апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского;
- священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера.
Народный праздник
На Руси 12 января называли Анисьин день, Анисья зимняя или Анисья Желудочница. В этот день обязательно ели свинину и молились об исцелении от желудочных болезней. Наши предки верили, если на перекрестке громко прокричать имя болеющего человека, то он вскоре поправится.
В этот день не рекомендуется принимать подарки и поднимать найденные вещи. Нельзя шить, а также солить еду, чтобы избежать несчастья.
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Какой сегодня праздник в мире
Этот день посвящен необычному кондитерскому изделию – марципану. Международный день марципана (International Marzipan Day) в мире проходит ежегодно 12 января. Марципан делают из толченого миндаля, смешанного с сахарным сиропом или пудрой, а также медом. Он используется не только в виде самостоятельных фигурок, но и для украшения тортов и пирожных, а также в качестве начинки шоколадных конфет и десертов. Отличный повод приобрести марципановые угощения и насладиться сладостью.
Памятные даты в истории
Значимые события, которые произошли 12 января в мире в разные годы:
- 1780 – в Цюрихе начала выходить газета “Цюрхер Цайтунг” (нем. Zurcher Zeitung).
- 1816 – правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.
- 1936 – дата открытия добровольного спортивного общества “Локомотив”.
- 1943 – начало операции “Искра”, в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.
- 1945 – Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.
- 1950 – в СССР вновь введена смертная казнь за измену, шпионаж и саботаж.
- 1954 – королева Елизавета II открыла специальную сессию парламента Новой Зеландии – впервые в истории за пределами Великобритании.
- 1967 – впервые крионирован человек, им стал профессор психологии Джеймс Бедфорд.
- 1991 – обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
- 1998 – в Париже состоялось подписание протокола о запрете клонирования человека.
- 2004 – крупнейшее в мире круизное судно Queen Mary 2 совершило свое первое плавание через Атлантический океан.
- 2005 – космический аппарат Deep Impact запущен с мыса Канаверал.
Именины
Именины в этот день отмечают: Антон, Арина, Даниил, Ирина, Лев, Макар, Мария.