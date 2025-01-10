https://ria.ru/20250110/prazdnik-1992994083.html

10 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 10 января в России и в мире по календарю

10 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

10 января 2025 года в России отмечается профессиональный праздник – День инженера-механика военно-морского флота России, а в мире празднуют Международный день... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T06:00:00+03:00

2025-01-10T06:00:00+03:00

2025-01-10T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. 10 января 2025 года в России отмечается профессиональный праздник – День инженера-механика военно-морского флота России, а в мире празднуют Международный день открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, еще это День горького шоколада и Домочадцев день. Какой сегодня праздник, исторические события этого дня, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ нашей стране 10 января отмечается День инженера-механика ВМФ России, посвященный военным морякам обслуживающим корабли. А еще в эту дату ежегодно проходит Всемирный день горького шоколада и День рождения имбирного пряника. Отличная возможность насладиться этими лакомствами.Профессиональный праздникСвой профессиональный праздник 10 января отмечают инженеры-механики ВМФ России. Дата чествования инженеров-механиков военно-морского флота России была установлена в 1996 году приказом главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.Церковный праздник10 января 2025 года православные верующие отмечают день памяти 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии, а также священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского, апостола от 70-ти Никанора. В этот день принято собираться семьей и продолжать праздновать Рождество Христово.Народный праздникНа Руси этот день называли Домочадцев день или Рождественский мясоед. Согласно традициям, родственники и друзья собирались вместе за большим столом и одаривали старшее поколение подарками – сладостями, шерстяными носками, варежками, шарфами, пледами.Считается, что это отличный день, чтобы устроить посиделки в уютном узком кругу близких людей, а также сыграть свадьбу. Наши предки верили, чтобы в доме поселилось счастье, нужно помочь нуждающимся и накормить голодных. По приметам, нельзя оставаться в одиночестве, открывать окна и выносить мусор.Какой сегодня праздник в миреДень открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН отмечают ежегодно 10 января. Ассамблея, по Уставу, – "главный совещательный, директивный и представительный орган ООН", была создана для решения острых проблем современности всех народов мира: вопросы мира и безопасности, ликвидации бедности, проблем социального и экономического характера, разоружения, борьбы с терроризмом и коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и инфекционных заболеваний, а также продвижения основных принципов демократии, защиты женщин, инвалидов, коренных народов и детей, окружающей среды. В этот день в 1946 году в Лондоне на первой сессии Генеральной Ассамблеи собрались представители 51 государства.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 10 января в мире в разные годы:1514 – в Испании напечатано первое многоязычное издание – Комплютенская Полиглотта.1781 – заключение первого мореходного и торгового договора между Российской империей и Францией.1810 – аннулирован брак Наполеона I и Жозефины Богарне.1863 – в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км).1920 – на первом в истории заседании Лиги Наций ратифицирован Версальский договор, окончивший Первую мировую войну.1943 – начало операции “Кольцо”, завершающего сражения Сталинградской битвы.1946 – первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне (Westminster Central Hall), на котором представлено 51 государство.1966 – между Индией и Пакистаном подписана Ташкентская декларация о прекращении войны.1996 – вторжение в Дагестан банды Салмана Радуева и Хункара Исрапилова. Они нанесли удар по вертолётной базе федеральных сил, затем захватили больницу в Кизляре.2001 – Wikipedia вышла в свет как часть “Нупедии”. Через пять дней Wikipedia стала самостоятельным сайтом.2010 – в России введён новый вид меры пресечения – “домашний арест”.ИмениныДень ангела 10 января отмечают: Агафья, Александр, Аркадий, Ефим, Игнат, Леонид, Николай, Пётр, Симон.

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20250109/kanikuly-1890956524.html

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праздник, религиозные праздники, россия, общество