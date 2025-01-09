https://ria.ru/20250109/spat-1798732880.html

Как правильно уложить ребенка спать: лучшие способы для уставших родителей

Как уложить ребенка спать быстро и правильно: лучшие способы

Как правильно уложить ребенка спать: лучшие способы для уставших родителей

Обычно со сном новорожденного у родителей возникает множество проблем. Как правильно и быстро уложить ребенка спать, если он перевозбудился, во сколько... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:37:00+03:00

2025-01-09T20:37:00+03:00

2025-01-09T20:37:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА новости. Обычно со сном новорожденного у родителей возникает множество проблем. Как правильно и быстро уложить ребенка спать, если он перевозбудился, во сколько укладывать малыша в 3-6 месяцев, 6-12 месяцев, старше 1 года и в садовском возрасте согласно рекомендациям психологов, проверенные методы — в материале РИА Новости.Как правильно уложить ребенка спатьМногие родители сталкиваются с такой ситуацией, когда вечером ребенок не может успокоиться и заснуть. Он готов продолжать играть, смотреть мультфильмы и гулять. В результате уставшие родители повышают голос и применяют не самые правильные методы.Психологи объясняют, что малыш не хочет вовремя ложиться спать не потому, что хочет “насолить” родителям или у него плохой характер. Причиной всему перевозбуждение нервной системы, боязнь темноты или другие страхи. Достаточно придерживаться простых рекомендаций специалистов, чтобы малыш по вечерам спокойно укладывался спать.Контроль признаков усталостиС возрастом дети все больше времени могут бодрствовать, и все меньше времени им требуется на сон. К году ребенок переходит на один дневной сон и может не спать около трех-четырех часов. Это верный признак того, что он подрастает и его биологические часы меняются.Для родителей важно различать признаки переутомления и усталости. Переутомление возникает по следующим причинам:Многие родители заблуждаются, что для лучшего сна ребенка с ним нужно гулять несколько часов подряд, долго вести активные игры. Но в этом случае у него может выработаться гормон стресса кортизол. Если ребенок переутомлен, он будет капризничать, протестовать. Процесс укладывания затянется.Признаки усталости:Когда родитель замечает вышеперечисленные признаки, значит малышу пора ложиться спать. Можно начинать процесс укладывания. А если ребенок часто зевает в любое дневное время, плачет без видимой причины, ведет себя агрессивно, возможно, у него переутомление.Создание физиологического режимаПри правильном и последовательном режиме организм ребенка работает как часы, его нервная система спокойна. Соблюдение режима способствует улучшению качества сна, который в свою очередь влияет на общее состояние здоровья малыша.Этапы формирования физиологического режима:Создание комфортных условий для снаВажно создать соответствующие условия для ребенка, чтобы он смог спокойно и быстро уснуть.Регулировка освещенияВ темноте у человека вырабатывается гормон мелатонин, вызывающий сонное состояние. При ярком свете сложно уснуть не только ребенку, но даже взрослому человеку, так как свет является раздражителем. Желательно создать полумракне только ночью, но и для дневных снов малыша.За несколько минут до сна следует выключать осветительные приборы или делать их более тусклыми. Если малыш ночью проснулся, то не стоит включать свет или переносить его в другую комнату, так как яркое освещение станет сигналом для организма, что пора просыпаться.Постоянное место для снаУмалыша должна быть своя отдельная кроватка, которую можно поставить в родительской комнате. Если ребенок не хочет там засыпать, то, возможно, допускаются такие ошибки:Для детей в возрасте от 3 до 6 лет можно использовать отдельную кровать с бортиками, а для тех, кто помладше, подойдет приставная кроватка, которая ставится впритык к родительской.Проведение ритуалов перед сномЕсли придумать с ребенком приятные ритуалы перед сном, то период подготовки ко сну будет для него долгожданным. Важно провести время только с малышом, не отвлекаясь на других членов семьи.К ритуалам можно отнести чтение сказок, водные процедуры, спокойные песни и др. Они помогут ребенку спокойно готовиться ко сну, засыпать без истерик и капризов, не мучиться от страхов темноты.При этом, важно придерживаться графика. Однако если ребенок поздно проснулся после дневного сна, то ему потребуется время, чтобы успеть устать перед ночным сном. В этом случае можно немного сдвинуть график.Приучение спать самостоятельноСуществует несколько методов, с помощью которых можно приучить малыша засыпать самостоятельно.Метод Фербера. Ребенка следует оставить в кроватке и выйти из комнаты. Если он плачет, то нужно его успокаивать. Эффект наступает на 3-5 день.Метод Ким Вест. Родители кладут ребенка в кроватку, поглаживают его, произносят ласковые слова и постепенно отдаляются. Так следует делать в течение 3-4 дней.Метод Трейси Хог. Подходит для легковозбудимых детей. Родители напевают песенку или слегка похлопывают по спинке, чтобы малыш успокоился. Если ребенок плачет, можно взять его на руки. Как только он успокоился, его перекладывают в кроватку.Отключение всех гаджетовВажно донести ребенку, что сон — это не прихоть родителей, а естественная потребность организма в восстановлении сил. Примерно за полтора-два часа до сна стоит убрать все гаджеты и выключить мультфильмы. Нервная система ребенка должна прийти в норму.Прогулка вечером поможет быстрее настроиться на ночной сон. Для полноценного отдыха в течение дня ребенку нужны подвижные игры на свежем воздухе, развивающие занятия.Перед сном стоит искупать ребенка в теплой воде, одеть на него мягкий халат или пижаму, лежа в кровати почитать любимые сказки или о чем-нибудь поговорить. При соблюдении режима дня отход ко сну не должен вызывать проблем.При регулярном использовании гаджетов с быстро мелькающими изображениями (мультики, клипы, видеоролики) у детей наблюдается замедление развития речи, снижение адаптивных способностей, приостановление формирования эмоционального интеллекта, а также значительное повышение общих процессов возбуждения над процессами торможения. Это значит, что ребенку будет сложнее успокоиться.Что делать, если ребенок перевозбудился и не хочет спатьПеревозбужденный малыш может капризничать и отказываться ложиться спать. Есть простые рекомендации, выполняя которые можно помочь ребенку успокоиться и уснуть:Как быстро уложить новорожденного спатьЕсть простой способ, чтобы уложить новорожденного спать за несколько минут.Можно поносить его на руках с небольшими покачиваниями, спеть песенку, любую колыбельную, рассказать историю — мамин голос положительно влияет на кроху и помогает успокоиться. Как только малыш начинает засыпать, нужно переложить его в кроватку, при этом сопровождать уже самостоятельное засыпание покачиваниями и поглаживаниями.Если в течение 10 минут кроха все равно не засыпает, можно снова его взять на руки и укачать. Стоит подождать минут 20-25, чтобы малыш уснул покрепче и только после этого переложить в кроватку.СпособыУкачивание. Это один из самых лучших способов быстро уложить спать малыша. При этом амплитуда качания должна быть ритмичная, спокойная. Необязательно качать на руках, удобно это делать в кроватках с маятником, люльках, на фитболе, в коляске.Укладывать на груди. Мамина грудь ассоциируется у крохи со спокойствием, безопасностью. Сердцебиение мамы и легкие покачивания напоминают ту атмосферу, которая окружала малыша, пока он был в утробе. Однако с таким способом нужно быть аккуратнее, чтобы не вызывать ассоциацию “еда — сон”.Теплая ванна. Температура воды в 36-37°С успокаивает нервную систему малыша и настраивает на сон. Такой способ особенно хорош для детей старше 6 месяцев, так как на детей помладше теплая ванна может оказывать будоражащее действие.Во сколько укладывать ребенкаДля каждого возраста существует идеальное время для засыпания:Рекомендации от детского психолога и арт-терапевта Елены Бурьевой: “Если сон малыша грудничкового возраста беспокойный, и маме приходится часто вставать к нему ночью, то в этом случае можно допустить совместный сон в родительской кровати. В идеале приставить детскую кроватку вплотную для большей безопасности. Лежать, обнявшись с ребенком, не стоит. У крохи должны быть свои отдельные подушка и одеяло.Если ребенок взял привычку приходить ночью в родительскую спальню, то малыша нужно отвести обратно, посидеть с ним, успокоить. Если есть силы, можно подождать, пока он уснет. Оставлять ребенка в этой комнате не стоит”.

https://ria.ru/20210126/sovmestnyyson-1594584344.html

https://ria.ru/20220617/prorezyvanie-1796120424.html

https://sn.ria.ru/20220601/gadzhety-1792260652.html

https://sn.ria.ru/20220423/pid-1784927304.html

https://sn.ria.ru/20220303/vospitanie-1776206863.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, дети, семья, сон, сон