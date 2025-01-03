Романтично, необычно, уютно: как встретить наступающий Новый 2025 год
© iStock.com / simonapilollaКак встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи
© iStock.com / simonapilolla
Как встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2025 год. Как встретить Новый год с программой интересно и весело, отпраздновать его правильно, с учетом предпочтений покровителя по восточному гороскопу, как лучше провести ночь: уютно, необычно, романтично - в материале РИА Новости.
Как встретить Новый год
Согласно восточному календарю, 2025 год будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Это существо китайская мифология наделяет большим количеством положительных качеств: хитрость, проницательность, мудрость, верность, ловкость. В сказках она дает героям умные советы, помогает найти выход из сложных ситуаций. Змея способна находить радость в простых вещах: свернувшись в клубок греться на солнце, напоминая человеку о том, как важно ценить моменты счастья. Известно, что эта рептилия не любит шума и предпочитает тихие спокойные места, поэтому при встрече нового 2025 года астрологи советуют избегать больших шумных компаний и отдать предпочтение уютной домашней обстановке, кругу родных и самых близких друзей.
© iStock.com / dusanpetkovicСемья отмечает Новый год
© iStock.com / dusanpetkovic
Семья отмечает Новый год
Но если под бой курантов, скорее всего, придется загадывать желания в одиночку, нет возможности оказаться рядом с друзьями и семьей, то не стоит расстраиваться. Все, что нужно для хорошего новогоднего настроения - быть открытым новому и увлекательному. Можно отправиться в путешествие, познакомиться с кем-нибудь на главной площади города или устроить себе релакс в домашней обстановке с фильмами и вкусной едой.
Программы встречи Нового года
Каждому из нас хочется провести новогоднюю ночь так, чтобы она надолго осталась в памяти и принесла яркие, положительные эмоции. Встретить Новый год можно шумно, романтично, уютно и необычно.
Уютно
Для тех, кто ценит спокойствие и домашний комфорт, уютная встреча Нового года станет настоящим подарком.
- Создайте атмосферу тепла: зажгите свечи, приготовьте любимые блюда и включите мягкую музыку. Можно собраться с близкими друзьями или семьей, устроив вечер настольных игр или просмотра новогодних фильмов. Такой подход поможет укрепить связи и создать позитивные воспоминания, что очень важно для психического здоровья, - говорит Юлия Коваль, психолог для предпринимателей, бизнес адвайзер.
“В этом году очень хочется собрать родственников вместе и организовать уютный вечер в кругу близких и родных людей. Хочу запечь утку с яблоками, приготовить вкусные салаты, закуски, пригласить Деда Мороза: удивить маленького сына и развеселить взрослых”, - делится Анжелика Атоева, PR-эксперт.
© iStock.com / inarikСемья на Новый год
© iStock.com / inarik
Семья на Новый год
Для того, чтобы развлечь гостей, можно:
- Устроить необычный квест. Например, нарисовать карту, спрятать записки с подсказками и предложить искать подарки. На записках написать простые задания, которые должен выполнить тот, кому предназначен подарок, чтобы получить следующую подсказку: спеть новогоднюю песенку, вырезать из бумаги символ наступающего года - змею, съесть печенье, отгадать загадку.
- Поиграть в настольные игры. Выбор зависит от предпочтений и возраста.
- Устроить костюмированную вечеринку.
- Гадание в новогоднюю ночь - увлекательное занятие. Можно погадать на удачу в наступающем году. Способы легко найти в интернете.
- Если есть дети, интересно провести конкурсы, во время которых они будут соревноваться в приготовлении простых блюд, петь или танцевать вместе со взрослыми.
Шумно
Несмотря на то, что змея любит тишину и покой, - это не повод отказываться от веселья и активного праздника.
“Устройте вечеринку с музыкой, танцами и, конечно, фейерверками. Общение с большим количеством людей способствует выработке серотонина - гормона счастья, что делает нас более счастливыми и расслабленными. Не забудьте подготовить интересные конкурсы и игры, чтобы все гости могли активно участвовать и веселиться”, - советует Юлия Коваль.
© iStock.com / halbergmanГруппа лыжников и сноубордистов на горнолыжном спуске
© iStock.com / halbergman
Группа лыжников и сноубордистов на горнолыжном спуске
Встретить Новый год большой компанией можно не только дома, если хочется чего-то более оригинального:
- Отправиться на пикник в парк. Взять с собой все необходимое: от мангала до пледа и бенгальских свечей. Важно: разжигать костер можно только в специально отведенных местах.
- Встретить Новый год в аквапарке. Скатиться с самой высокой горки в воду под бой курантов очень весело. Многие аквапарки в новогоднюю ночь предлагают гостям развлекательную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, но забронировать билеты стоит заранее.
- Уехать в другой город. Спонтанная поездка в компании друзей - отличное приключение. Посмотреть на архитектурные достопримечательности, встретить Новый год на главной площади города, в котором никогда не были.
- Отметить праздник на горнолыжном склоне. Любители активного отдыха могут провести новогоднюю ночь, катаясь на лыжах или сноуборде. Специально ехать куда-то далеко не обязательно: в Подмосковье есть несколько спортивных клубов, которые предоставят безлимитный скай-пасс, праздничный фуршет и коттедж для отдыха.
Необычно
Для тех, кто ищет новые впечатления, необычная встреча Нового года станет настоящим приключением.
- Попробуйте организовать тематическую вечеринку или отправиться в путешествие. Это может быть новогодний квест в городе или даже поездка на курорт. Необычные впечатления обогащают наш опыт и создают яркие воспоминания, что, безусловно, положительно сказывается на нашем эмоциональном фоне, - отмечает Юлия Коваль.
- Встретить праздник в путешествии на поезде. Можно отправиться в дальнюю поездку навстречу часовым поясам и встречать Новый год несколько раз подряд. Такой вариант новогодней ночи точно не забудется.
- Навестить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Не только детям будет интересно, но и взрослым на этом грандиозном празднике.
- Выйти на каток. Это более традиционный вариант, но тоже не совсем обычный. Покататься на коньках среди большой веселой компании, завести знакомство с интересными людьми, выпить бокал шампанского и заесть мандаринкой под бой курантов у большой новогодней ели.
- Устроить вечеринку в ретро-стиле. Приготовить костюмы XVIII века и провести бал по всем правилам того времени или выбрать 70-е, 80-е, 90-е годы - дело вкуса. Но это точно будет незабываемо и интересно.
Тур к Кыш Бабаю. Как встречает гостей новогодняя Казань
2 декабря 2024, 08:00
Романтично
Если запланировано встретить Новый год вдвоем с любимым человеком, можно создать романтическую атмосферу.
“Ужин при свечах, тихая музыка и, возможно, прогулка под звездами - все это поможет укрепить ваши чувства и создать незабываемые моменты. Романтическая обстановка способствует выработке окситоцина, который отвечает за чувство привязанности и любви”, - говорит Юлия Коваль.
© iStock.com / vladansМолодой человек и девушка отмечают Новый год
© iStock.com / vladans
Молодой человек и девушка отмечают Новый год
- Романтическая прогулка по городу. Не обязательно идти на главную площадь, где уже и так много людей, можно пройти по знаковым для пары местам, устроить вечер приятных воспоминаний и планов на будущее. А после полуночи принимать поздравления от случайных прохожих и желать им счастья в ответ.
- Снять номер люкс в дорогом отеле или поселиться в глэмпинге на несколько дней. Хорошо, если там запланирована праздничная программа, есть СПА и бассейн. Такая встреча Нового года будет похожа на полноценный отпуск и поможет максимально сконцентрироваться друг на друге.
- Провести новогоднюю ночь в самолете. Если запланирована поездка в отпуск, можно встретить Новый год над облаками. Многие авиакомпании дают хорошие скидки на билеты в это время. Сам факт встречи праздника высоко над землей запомнится надолго и оставит после себя приятные впечатления.
- Увидеть все новогодние салюты города с крыши высокого дома. Устроить романтический ужин на крыше - необычно и впечатляюще. Не обязательно взламывать чердачную дверь первой попавшейся многоэтажки, сейчас легко арендовать специально подготовленное место с праздничной программой и новогодним ужином при свечах. При желании можно пригласить Деда Мороза и Снегурочку для поздравления и вручения подарка второй половинке.
“Независимо от того, как вы решите встретить Новый год, главное - это ваше эмоциональное состояние и те воспоминания, которые вы создадите. Позаботьтесь о том, чтобы праздник был наполнен радостью, теплотой и любовью. Пусть Новый год принесет вам счастье и новые возможности”, - желает Юлия Коваль.
Еще по темеПраздничная Москва. Гид по самым новогодним местам столицыТур на день. Что посмотреть в ближайших к Москве городах за несколько часовСтало известно, что скоро ждет человечество: глобальный прогноз — 2025 Что смотреть в каникулы: "Мамонты" со Стояновым — отличный семейный сериалЗамглавы Минобороны исполнил желание четырехлетней Василисы