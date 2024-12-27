https://ria.ru/20241227/azal-1991644790.html

AZAL назвала российские города, в которые продолжит выполнять рейсы

AZAL назвала российские города, в которые продолжит выполнять рейсы - РИА Новости, 27.12.2024

AZAL назвала российские города, в которые продолжит выполнять рейсы

Крупнейшая азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) продолжит выполнять рейсы из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:42:00+03:00

2024-12-27T12:42:00+03:00

2024-12-27T12:56:00+03:00

москва

санкт-петербург

екатеринбург

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Крупнейшая азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) продолжит выполнять рейсы из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск, сообщает пресс-служба перевозчика."AZAL продолжит выполнять рейсы (из Баку - ред.) в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Ранее в тот же день AZAL сообщила, что с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в семь городов России - Волгоград, Грозный, Махачкалу, Минводы, Самару, Сочи и Уфу.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991284972.html

москва

санкт-петербург

екатеринбург

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москва, санкт-петербург, екатеринбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире