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AZAL назвала российские города, в которые продолжит выполнять рейсы
AZAL назвала российские города, в которые продолжит выполнять рейсы - РИА Новости, 27.12.2024
AZAL назвала российские города, в которые продолжит выполнять рейсы
Крупнейшая азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) продолжит выполнять рейсы из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:42:00+03:00
2024-12-27T12:42:00+03:00
2024-12-27T12:56:00+03:00
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санкт-петербург
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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Крупнейшая азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) продолжит выполнять рейсы из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск, сообщает пресс-служба перевозчика."AZAL продолжит выполнять рейсы (из Баку - ред.) в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Ранее в тот же день AZAL сообщила, что с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в семь городов России - Волгоград, Грозный, Махачкалу, Минводы, Самару, Сочи и Уфу.
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москва, санкт-петербург, екатеринбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
AZAL назвала российские города, в которые продолжит выполнять рейсы
AZAL продолжит выполнять рейсы в шесть российских городов