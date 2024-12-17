https://ria.ru/20241217/1561720124.html

Три рецепта "Оливье": классический, советский и современный

Салат Оливье: классический, с вареной колбасой, советский по ГОСТу

Три рецепта "Оливье": классический, советский и современный

Новогоднее застолье без знаменитого салата, имеющего столько же названий, сколько и вариантов приготовления, немыслимо. Ставшее легендой блюдо придумано более... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:26

2024-12-17T13:26

2024-12-17T13:26

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Новогоднее застолье без знаменитого салата, имеющего столько же названий, сколько и вариантов приготовления, немыслимо. Ставшее легендой блюдо придумано более полутора века назад. И хотя его автором стал француз, во всем мире этот сытный и очень вкусный салат именуют не иначе как Русским. О том, как с течением времени трансформировался рецепт оливье, считающийся одним из символов Нового года, РИА Новости рассказал известный столичный шеф-повар Анатолий Селезнев. И все перемешать"Общеизвестно, что этот знаменитый на весь свет салат изобрел французский кулинар Люсьен Оливье. Но потому, что в то время он жил и работал в Москве, где ему принадлежал один из самых популярных тогда ресторанов французской кухни "Эрмитаж", впоследствии во многих странах мира это блюдо стало называться Русский салат. Считается, что секрет своего кулинарного изобретения Оливье так никогда и не раскрыл. Точнее, неразгаданным остался рецепт соуса, которым заправлялся салат. Якобы повар добавлял в него какие-то только ему известные приправы, делавшие вкус блюда поистине незабываемым. Однако ингредиенты самого кушанья нам известны, правда, без калькуляции. В классическом варианте в салат добавлялись филе рябчиков, отварной телячий язык, раковые шейки, картофель, каперсы, вареные яйца, свежие или соленые огурцы, листья салата и соя-кабуль, то есть паста из сои. Заправлялось блюдо соусом, приготовленным из оливкового масла, яичных желтков, уксуса и горчицы. Сейчас он известен под названием майонез. Судя по отзывам гостей ресторана "Эрмитаж", украшался салат, очень быстро ставший любимым блюдом посетителей, черной икрой. Кстати, я как-то наткнулся на интересные подробности появления салата "Оливье". Якобы, изначально француз задумал его как блюдо, состоящее из отдельных ингредиентов, подаваемых в сочетании с соусом. Но многие гости заведения, прежде чем есть, смешали все лежащее на тарелке в одну массу. Вскоре их примеру последовал и сам кулинар, превратив сложный деликатес в салат. Экономно, но вкусноВ советские годы "Оливье" не только не утратил, а, напротив, укрепил свои позиции в качестве популярного у населения кушанья. Правда, со временем его составляющие были заменены на более доступные и дешевые продукты. Например, мясо рябчика уступило место Докторской колбасе, раковые шейки - отварной моркови, а каперсы - зеленому горошку. С соусом хозяйки тоже не усердствовали: большинство предпочитало заправлять салат покупным майонезом "Провансаль". Иногда салат так и называли - "Советский Оливье" или "Оливье по ГОСТу".Удивительно, но салат при этом не стал менее вкусным. Просто он получился другим. Конечно, в таком виде он лишь отдаленно напоминал придуманное французом блюдо. Зато его вариативность продолжала расти. В основном хозяйки экспериментировали с добавляемым в салат мясом: это могла быть и отварная курица, и говядина, и свинина. Некоторые пытались разнообразить вкус знаменитого блюда при помощи мелко нарезанного яблока. Советский рецепт салата "Оливье":Все ингредиенты порезать кубиками, перемешать, посолить по вкусу и заправить майонезом. Сверху посыпать рубленой зеленью. В зависимости от используемых ингредиентов росло и число названий салата. Во многих меню он стал именоваться "Столичный", "Мясной", "Зимний". За границей же за ним прочно закрепилось название "Русский". Я, например, встречал его под этим именем во многих французских, испанских, итальянских ресторанах. Таким же макаром его именуют в Болгарии, Турции и странах Балканского полуострова. А, например, в Голландии "Оливье" называют "Гусарским". От мяса к рыбеКонечно, сейчас наиболее изысканной публике поднадоел традиционный "Оливье", и повара пытаются разнообразить его вкус. Так, у нас в ресторане мы заменили мясные ингредиенты на более легкие – рыбные. Популярностью пользуется "Оливье" со слабосоленой семгой и икрой летучей рыбы, но мне больше всего нравится с копченым угрем и щучьей икрой. Прочие составляющие мы оставили почти без изменений: те же картофель, морковь, огурцы, правда, я отдаю предпочтение не соленым, а свежим. А вот куриные яйца мы заменили на перепелиные, на смену консервированному горошку пришел бланшированный свежемороженый, а место зеленого лука занял более нежный сибулет. Украшать салат вместо привычного укропа я предпочитаю букетом трав – розмарином, базиликом, мятой, тимьяном. Знаю, что некоторые именитые московские рестораторы пытаются совместить в одном два самых популярных новогодних блюда – сельдь под шубой и "Оливье". То есть подают последнее как первое – слоями. Кстати, дома на новогоднем столе у меня красуется минимум два вида "Оливье": для нас с женой - с копченым угрем, а для ребенка – более привычный советский вариант с докторской колбасой. Ну а что? Мне не трудно. Новый год же. А он бывает раз в году". Рецепт "Оливье" с копченым угрем от Анатолия Селезнева:Почистить и отварить две средние картофелины и одну морковь. Остудить и нашинковать их кубиками. К нарезанным овощам добавить 200-300 граммов копченого угря, порезанного тонкими ломтиками. Нашинковать соломкой один небольшой свежий огурец. Замороженный зеленый горошек (3-4 столовые ложки) бланшировать 2-3 минуты в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг и добавить к остальным ингредиентам. Туда же отправить порезанный лук-сибулет или шнитт-лук, и все аккуратно перемешать. Салат заправить майонезом. Можно японским. Затем отварить 3- 4 перепелиных яйца, почистить, разрезать пополам и выложить сверху. Готовый салат украсить щучьей икрой (2-3 чайные ложки) и зеленью – розмарином, мятой, базиликом, тимьяном.

https://ria.ru/20241216/novogodniy_stol-1968520977.html

https://ria.ru/20241217/salaty-1967855272.html

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