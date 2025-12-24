Рейтинг@Mail.ru
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 24.12.2025 (обновлено: 14:19 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/olive-2064339783.html
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье - РИА Новости, 24.12.2025
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье
Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:14:00+03:00
2025-12-24T14:19:00+03:00
общество
москва
антонина стародубова
новый год
оливье (салат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968038925_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7a7999a8ec9a1f9b685e2cb0d5d636b4.jpg
https://ria.ru/20251224/prazdnik-2064222245.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968038925_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_266f0f342a16d007447f90bfa471cf65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, антонина стародубова, новый год, оливье (салат)
Общество, Москва, Антонина Стародубова, Новый год, Оливье (салат)
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье

Главный диетолог Москвы Стародубова рассказала, что оливье можно хранить 2 суток

© iStock.com / Anna MakarenkovaОливье с говядиной
Оливье с говядиной - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© iStock.com / Anna Makarenkova
Оливье с говядиной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.
«
"Не больше двух суток - это безопасно. По нормам может больше, но обязательно, во-первых, он должен быть не заправленный, он должен быть приготовлен уже из свежих продуктов. Заготовки тоже не должны храниться отдельно. Если у вас заготовки день хранились, то это складывается в срок хранения", - сказала журналистам Стародубова, отвечая на вопрос, сколько должно хранится оливье.
Она отметила, что обязательное правило - заправлять оливье только перед подачей на стол и только тот размер порции, который будет съеден в ближайшее время. На столе заправленный салат не должен храниться более трех часов.
"Если салат хранился в холодильнике, не заправленный, его можно хранить больше, до двух суток. Если он заправленный, то это только несколько часов", - подчеркнула диетолог.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Врач назвала продукты, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь
Вчера, 04:33
 
ОбществоМоскваАнтонина СтародубоваНовый годОливье (салат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала