Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье - РИА Новости, 24.12.2025
Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье
24.12.2025
2025-12-24T14:14:00+03:00
2025-12-24T14:14:00+03:00
2025-12-24T14:19:00+03:00
общество
москва
антонина стародубова
новый год
оливье (салат)
москва
Новости
ru-RU
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.
«
"Не больше двух суток - это безопасно. По нормам может больше, но обязательно, во-первых, он должен быть не заправленный, он должен быть приготовлен уже из свежих продуктов. Заготовки тоже не должны храниться отдельно. Если у вас заготовки день хранились, то это складывается в срок хранения", - сказала журналистам Стародубова
, отвечая на вопрос, сколько должно хранится оливье.
Она отметила, что обязательное правило - заправлять оливье только перед подачей на стол и только тот размер порции, который будет съеден в ближайшее время. На столе заправленный салат не должен храниться более трех часов.
"Если салат хранился в холодильнике, не заправленный, его можно хранить больше, до двух суток. Если он заправленный, то это только несколько часов", - подчеркнула диетолог.