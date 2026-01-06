https://ria.ru/20260106/olive-2066572528.html
Аналитик оценила вред для окружающей среды из-за оливье
Аналитик оценила вред для окружающей среды из-за оливье
Аналитик Гирич: при приготовлении оливье выделяется до 0,5 кг углекислого газа
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. При приготовлении оливье к новогоднему столу выделяется до 0,5 кг углекислого газа, сказала РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич.
Расчеты проводились при условии, что приготовление оливье требует примерно 50 минут: яйца варятся 10 мин, а картошка и морковь 20 минут, причем на разных конфорках.
Гирич отметила, что за 50 минут работы конфорки может быть израсходовано от 0,21 до 0,25 кубометра газа. При этом, например, при совместной варке картофеля и моркови конфорка может работать около 30 минут и израсходовать от 0,125 до 0,15 кубометра газа, сказала она.
"Стоит учитывать, что при сжигании одного кубометра газа выделяется около 1,85 килограмма CO₂ (углекислого газа – ред.). Следовательно, за 30 минут готовки будет выделено от 0,23 до 0,28 килограмма CO₂, а за 50 минут — от 0,39 до 0,46 килограмма CO₂", – отметила Гирич.