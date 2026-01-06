Рейтинг@Mail.ru
08:31 06.01.2026
Аналитик оценила вред для окружающей среды из-за оливье
При приготовлении оливье к новогоднему столу выделяется до 0,5 кг углекислого газа, сказала РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших... РИА Новости, 06.01.2026
рецепты салатов
новый год
общество
оливье (салат)
россия
Аналитик оценила вред для окружающей среды из-за оливье

Аналитик Гирич: при приготовлении оливье выделяется до 0,5 кг углекислого газа

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. При приготовлении оливье к новогоднему столу выделяется до 0,5 кг углекислого газа, сказала РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич.
Расчеты проводились при условии, что приготовление оливье требует примерно 50 минут: яйца варятся 10 мин, а картошка и морковь 20 минут, причем на разных конфорках.
Салат Ольвье - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Россияне рассказали, какие блюда на новогоднем столе им надоели
30 декабря 2025, 13:29
Гирич отметила, что за 50 минут работы конфорки может быть израсходовано от 0,21 до 0,25 кубометра газа. При этом, например, при совместной варке картофеля и моркови конфорка может работать около 30 минут и израсходовать от 0,125 до 0,15 кубометра газа, сказала она.
"Стоит учитывать, что при сжигании одного кубометра газа выделяется около 1,85 килограмма CO₂ (углекислого газа – ред.). Следовательно, за 30 минут готовки будет выделено от 0,23 до 0,28 килограмма CO₂, а за 50 минут — от 0,39 до 0,46 килограмма CO₂", – отметила Гирич.
Оливье - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россияне назвали главные блюда новогоднего стола
26 декабря 2025, 07:42
 
