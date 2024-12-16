https://ria.ru/20241216/prazdnik-1988834326.html

16 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 16 декабря в России и в мире по календарю

16 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

16 декабря 2024 года в России отмечают День покорения вершин и День лохматых, в Казахстане празднуют День независимости, а еще это День мировой немоты и тишины. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:45

2024-12-16T13:45

2024-12-16T13:51

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. 16 декабря 2024 года в России отмечают День покорения вершин и День лохматых, в Казахстане празднуют День независимости, а еще это День мировой немоты и тишины. Какие еще профессиональные, международные, религиозные праздники отмечают сегодня, важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, почему стоит провести день в безмолвии, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень покорения вершин – праздник не только любителей экстремального отдыха – альпинистов и скалолазов, но и всех, кто стремится к покорению новых для себя высот, хочет достичь поставленных целей в работе, учебе, спорте, творчестве. День лохматых призывает не судить тех, кто не причесал волосы. В этот день можно официально отказаться от фена и средств для укладки.Профессиональный праздник16 декабря 2024 года в России не отмечаются официальные государственные и профессиональные праздники. Но можно отпраздновать шутливый праздник лохматых людей. Сломать стереотипы о том, что аккуратная прическа является безусловным эталоном, и доказать, что растрепанная шевелюра может выглядеть красиво. К тому же взъерошенные волосы – признак творческий натуры. Кроме того, можно присоединиться к празднику молчания и провести этот день в безмолвии, погрузиться в собственные ощущения и попытаться достичь умиротворения.Церковный праздник сегодня16 декабря день памяти преподобного Саввы Сторожевского, который входил в число первых учеников Сергия Радонежского. Он является основателем Сторожевского монастыря у Звенигорода.Православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника, епископа Колонийской церкви. Он принял обет молчания и поселился в пустыне, на протяжении девяти лет жил в одиночестве. Впоследствии игумен Савва уговорил его вернуться в Иерусалим, где преподобный провел 66 лет, исцеляя прихожан силой своей молитвы.Согласно религиозным традициям, верующим в этот день принято ставить свечи в церквях и молиться "про себя". А на выходе из храма безмолвно подавать милостыню страждущим.Народный праздникПо народному календарю 16 декабря считается самым "молчаливым" днем в году. Иван Молчальник отмечается в честь святого Иоанна Молчальника. На Руси старались проводить праздник безмолвно, веря в то, что соблюдение тишины поможет избавиться от проблем. Разговаривать старались лишь при надобности.В наши дни рекомендуется максимально сократить свою коммуникацию с окружающими, по возможности меньше говорить, не вступать в ссоры и не устраивать шумных посиделок. Существует поверье, что спать на Ивана Молчальника нужно лечь раньше обычного, чтобы нечисть не украла голос у бодрствующего за полночь человека.Какой сегодня праздник в миреВ День мировой немоты и тишины следует постараться меньше говорить, побыть наедине с самим собой, с собственными мыслями.В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник – День независимости. В 1991 году Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете страны. Республика приняла этот закон последней из стран бывшего СССР. Ежегодно национальный праздник объявлен выходным днем. Проходят массовые гуляния, праздничные концерты и мероприятия, где чествуют выдающихся деятелей разных сфер.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 16 декабря в разные годы:1702 – Петр I подписал указ о создании первой русской печатной газеты "Ведомости".1772 – в Петербурге было основано первое коммерческое училище.1809 – объявлено о расторжении брака Наполеона I и Жозефины Богарне.1828 – образована первая "скорая помощь" в Петербурге. Император Николай I утвердил Положение Комитета министров "Об учреждении в С.-Петербурге заведений, для подачи скорой помощи внезапно обмирающим и повреждаемым людям".1899 – основан один из самых титулованных клубов мира - футбольный клуб "Милан".1935 – Триумфальная площадь в Москве переименована в площадь Маяковского.1941 – на воду спущен японский корабль "Ямато" – самый большой линкор в мире.1946 – Кристиан Диор открыл в Париже модный дом.1961 – бразилец Э. ди Оливейра установил мировой рекорд скорости приема "морзянки" –175 знаков в минуту.1966 – публикация "Цитат Мао Цзэдуна" в Пекине – краткий сборник его ключевых изречений.1979 – американский автогонщик Стэн Барретт впервые преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли.1989 – московский график Сергей Арто за 24 часа 2 минуты 30 секунд непрерывной работы нарисовал 656 портретов студентов и аспирантов МГУ.1991 – Казахстан объявил о своей независимости.1998 – президент США Билл Клинтон отдал приказ о воздушном нападении на Ирак.2021 – Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.Именины16 декабря именины отмечают: Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Фёдор.

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https://ria.ru/20241215/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20161216/1483587091.html

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религиозные праздники, россия, общество, праздники, календарь